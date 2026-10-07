FIFA JCH-2026 da Kongo DR safida noqonuniy darvozabon o‘ynashiga ko‘z yumgani fosh bo‘ldi

·33·Sport
FIFA JCH-2026 da Kongo DR safida noqonuniy darvozabon o‘ynashiga ko‘z yumgani fosh bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • FIFA, Kongo DR terma jamoasi darvozaboni Lionel Mpasi-Nzo saralash va hal qiluvchi bahslarda noqonuniy ishtirok etganini bilgan holda bunga ko‘z yumgan.
  • Hujjatlardagi soxtalik va rad etilgan Nigeriya shikoyati sababli, Mpasi-Nzo sport fuqaroligini o‘zgartirish jarayonini yakunlamagan va zarur ruxsatnomalarga ega bo‘lmagan.
  • FIFAning bu harakatsizligi natijasida Kongo DR Yamaykani mag‘lub etib, Jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan.

Xalqaro futbol assotsiatsiyalari federatsiyasi (FIFA) jahon chempionati tarixidagi eng yirik huquqiy mojarolardan birining markazida qoldi. Nufuzli The New York Times nashrining surishtiruviga ko‘ra, tashkilot rahbariyati va yuristlari Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasi darvozaboni Lionel Mpasi-Nzo saralash va hal qiluvchi bahslarda qonunga xilof ravishda ishtirok etganini bilgan holda bunga ko‘z yumgan.

Odatda terma jamoalar safida o‘ynash huquqiga ega bo‘lmagan futbolchi maydonga tushsa, qoidalarga muvofiq jamoaga to‘g‘ridan to‘g‘ri texnik mag‘lubiyat yoziladi. Biroq FIFA Kongoga nisbatan hech qanday sanksiya qo‘llamagan.

Hujjatlardagi soxtalik va rad etilgan Nigeriya shikoyati

Fransiyada tug‘ilib, Fransiya yoshlar ligalarida to‘p surgan hamda ayni paytda Liga 1da «Gavr» sharafini himoya qiluvchi Mpasi-Nzo bilan bog‘liq muammo sport fuqaroligini o‘zgartirish jarayoni bilan bog‘liq:

  • Fuqarolik jarayoni yakunlanmagan: Mpasi-Nzo Fransiyadan sport fuqaroligini Kongo DRga o‘tkazish uchun talab qilinadigan rasmiy jarayonlarni nihoyasiga yetkazmagan va zarur ruxsatnomalarga ega bo‘lmagan;

  • Nigeriya shikoyati ko‘rib chiqilmadi: Afrika saralashida Nigeriya Kongo DRga mag‘lub bo‘lgach, ushbu darvozabonning noqonuniy o‘ynagani bo‘yicha FIFAga rasman shikoyat kiritgan edi. Biroq xalqaro tashkilot Nigeriyaning qonuniy da’vosini shunchaki «protsessual qoidabuzarlik» degan bahona bilan rad etgan;

  • FIFA va Infantino raddiyasi: Mazkur surishtiruvga javoban tashkilot o‘z qo‘mitalari mutlaqo avtonom ekanini hamda FIFA prezidenti Janni Infantino qaror qabul qilish jarayoniga aslo aralashmaganini ta’kidladi.

Yamayka bilan final va Mundial yo‘llanmasi

FIFAning ushbu harakatsizligi natijasida noqonuniy posbon qit’alararo hal qiluvchi pley-off finalida ham maydonga tushgan:

  • Yamaykaning alamli mag‘lubiyati: Qit’alararo pley-offning hal qiluvchi bahsida Kongo DR Yamaykani qo‘shimcha bo‘limlarda 1:0 hisobida taslim etib, Jahon chempionati chiptasiga ega bo‘ldi. Ichki hujjatlar bu bahsda ham Mpasi-Nzoning maydonga tushish huquqi yo‘qligini ko‘rsatsa-da, yana hech qanday chora ko‘rilmadi;

  • Texnik mag‘lubiyat nega berilmadi: Qoidalar to‘liq ishlatilganida, Kongo DR saralashdayoq musobaqadan chiqarib yuborilishi va Yamayka yoki Nigeriya Mundialga borishi kerak edi.

Jahon chempionati: O‘zbekiston bilan to‘qnashuv va Shomurodovning supergoli

Jahon chempionati final bosqichiga yo‘l olgan Kongo Demokratik Respublikasi turnir davomida O‘zbekiston milliy terma jamoasi bilan bir guruhdan joy oldi:

  • 3-turdagi to‘qnashuv: Guruh bosqichining 3-turida kongoliklar O‘zbekiston ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondi;

  • Shomurodov urgan supergol: O‘sha uchrashuvda aynan mojarolar markazidagi Lionel Mpasi-Nzo Kongo darvozasini qo‘riqlagan va Eldor Shomurodov tomonidan yo‘llangan chiroyli supergolni o‘tkazib yuborgan edi;

  • Pley-off va Angliya to‘sig‘i: Ushbu g‘alaba Kongo DRga guruhda 3-o‘rinni egallab, 1/16 finalga chiqish imkonini berdi. Biroq pley-off bosqichida ular Angliyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqa bilan xayrlashdi.

The New York Times tomonidan e’lon qilingan mazkur dalillar FIFAning adolat va tenglik tamoyillariga jiddiy soya solmoqda hamda jahon futboli rahbariyatidan rasmiy va ochiq izoh talab qilmoqda.

FIFAKongo Demokratik RespublikasiLionel Mpasi-NzoNyu-York Tayms
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerga qaytayotgan kosmik chiqindilar soni keskin oshdiYerga qaytayotgan kosmik chiqindilar soni keskin oshdi7 avgust 19:52AQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdiAQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdi30 iyul 12:00AQSH -Eron urush olovida: Tramp kutilmagan buyruq berdi, ilk bor dronlar qo‘llandiAQSH -Eron urush olovida: Tramp kutilmagan buyruq berdi, ilk bor dronlar qo‘llandi14 iyul 09:23«Bu haqda avval gapirganman»: Kannavaro O‘zbekistonning qaysi muammosini aytdi?«Bu haqda avval gapirganman»: Kannavaro O‘zbekistonning qaysi muammosini aytdi?6 avgust 19:53«99,9 foiz futbolchi baxtsiz»: Gael Kakuta ochiq gapirdi...«99,9 foiz futbolchi baxtsiz»: Gael Kakuta ochiq gapirdi...6 avgust 17:40Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiEronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadi7 iyun 16:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?