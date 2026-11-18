13 yillik kutish nihoyasiga yetdi: GTA 6 rasman taqdim etildi va rekordlarni yangilamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 13 yillik kutishdan so'ng Rockstar Games studiyasi tomonidan yaratilgan Grand Theft Auto VI o'yini rasman sotuvga chiqdi va Yangi Zelandiya aholisi unga birinchi bo'lib kirish imkoniyatiga ega bo'ldi.
- Loyihani ishlab chiqish va marketing xarajatlari 2 milliard dollarni tashkil etib, videoo'yinlar va Gollivud blokbasterlari tarixidagi mutlaq rekordni o'rnatdi.
- Dastlabki professional sharhlarda o'yinga 100 balldan 99 ball berildi.
Butun dunyo geymerlari tomonidan 13 yil davomida intiqlik bilan kutilgan Grand Theft Auto VI (GTA 6) o‘yini rasman sotuvga chiqdi. Vaqt mintaqasidagi farq sababli o‘yinga birinchi bo‘lib kirish imkoniyati Yangi Zelandiya aholisiga nasib etdi — mamlakatda allaqachon 19 noyabr sanasi boshlangani bois, mahalliy foydalanuvchilar ilk daqiqalardanoq o‘yin olamiga sho‘ng‘ishdi.
2 milliard dollarlik budjet va ilk baholar
Sanoat manbalari va tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, Rockstar Games studiyasi tomonidan yaratilgan ushbu loyihani ishlab chiqish va marketing xarajatlari videoo‘yinlar tarixidagi mutlaq rekord — 2 milliard dollarni tashkil etgan. Bu raqam nafaqat o‘yin sanoatida, balki Gollivud blokbasterlari tarixida ham misli ko‘rilmagan ko‘rsatkichdir.
Reliz bilan bir vaqtda e’lon qilingan dastlabki professional sharhlar va tanqidchilar baholari ham juda yuqori — o‘yinga 100 balldan 99 ball berildi.
GTA 6 relizining ilk rekordlari va asosiy ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va raqamlar
Kutish muddati
13 yil (GTA V relizidan buyon)
Birinchi bo‘lib kirgan hudud
Yangi Zelandiya (19 noyabr sanasi kirib kelishi bilan)
Taxminiy budjet
2 milliard dollar (tarixdagi rekord ko‘rsatkich)
Twitch'dagi tomoshabinlar
1,6 milliondan ortiq (bir vaqtning o‘zida jonli efirda)
Dastlabki tanqidchilar bahosi
99 / 100 ball
Striming platformalarida haqiqiy ajiotaj
O‘yin ishga tushishi bilan ijtimoiy tarmoqlar va striming xizmatlarida misli ko‘rilmagan faollik kuzatilmoqda. Ayni daqiqalarda birgina Twitch platformasining o‘zida 1,6 milliondan ortiq foydalanuvchi o‘yinning ilk jonli translyatsiyalarini tomosha qilmoqda va bu ko‘rsatkich soat sayin o‘sishda davom etmoqda.
Siz ham GTA 6 o‘yinini o‘ynab ko‘rishga tayyormisiz va ushbu loyihaning 2 milliard dollarlik rekord budjetini o‘zini oqlaydi deb o‘ylaysizmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va geymer do‘stlaringizga ushbu tarixiy yangilikni darhol ulashing!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…