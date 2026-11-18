Avstraliyada millionlab qizil krablarning migratsiyasi boshlandi (video)
Avstraliyaning Rojdestvo orolida millionlab qizil krablar yillik migratsiyasini boshladi. Kuchli mavsumiy yomg‘irlardan so‘ng jonivorlar o‘rmonlardan okean sohili tomon yo‘l oldi.
ABC News xabariga ko‘ra, 2026 yil 14–15 noyabr kunlari orolda qizil krablarning ommaviy harakati kuzatilgan. Taxminan 100 millionga yaqin krab har yili ko‘payish va tuxum qo‘yish uchun orolning ichki hududlaridan okean tomon harakatlanadi.
Qizil krablar migratsiyasi odatda yomg‘ir mavsumining ilk yog‘inlari bilan boshlanadi. Bu ko‘pincha oktyabr yoki noyabr oylariga to‘g‘ri keladi, ayrim yillarda esa dekabr yoki yanvargacha kechikishi mumkin. Jonivorlarning harakatlanish vaqti va tezligi nafaqat yog‘ingarchilikka, balki Oy fazalariga ham bog‘liq.
Migratsiya davrida krablar xavfsiz harakatlanishi uchun oroldagi ayrim avtomobil yo‘llari vaqtincha yopiladi yoki harakatlanishga cheklovlar joriy etiladi. Shuningdek, ularning yo‘llarni kesib o‘tishida maxsus ko‘priklar va himoya to‘siqlaridan foydalaniladi.
Okean sohiliga yetib kelgan krablar juftlashadi. Shundan keyin urg‘ochi krablar tuxumlari rivojlanishi uchun sohilga yaqin joylashgan nam inlarda taxminan ikki hafta qoladi. Keyin ular tuxumlarini dengizga qo‘yish uchun qirg‘oqqa qaytadi.
Rojdestvo orolidagi ushbu tabiiy hodisa har yili millionlab jonivorlarning harakatlanishi bilan ajralib turadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…