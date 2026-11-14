Olimlar Yerdan 11,5 yorug‘lik yili uzoqlikdagi yulduzdan sirli radiosignalni aniqladi

2 daqiqa o'qish46
Olimlar Yerdan 11,5 yorug‘lik yili uzoqlikdagi yulduzdan sirli radiosignalni aniqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro astronomlar jamoasi LOFAR radioteleskopi yordamida Yerdan 11,5 yorug‘lik yili uzoqlikdagi GJ 725A qizil mitti yulduzidan kelayotgan sirli radiosignalni qayd etdi.
  • 42–50 megagers diapazonida aniqlangan va 74 foiz qutblanish darajasiga ega bo‘lgan ushbu nurlanishning kelib chiqishi hozircha noma’lum.
  • Tadqiqotchilar signalni yulduzning magnit faolligi yoki uning atrofidagi sayyoralar bilan bog‘liq magnit ta’sirlashuvlar natijasi bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Astronomlar Yerdan taxminan 11,5 yorug‘lik yili uzoqlikda joylashgan GJ 725A qizil mitti yulduzidan noodatiy radiosignalni qayd etdi. 45 megagers atrofidagi chastotada kuzatilgan ushbu nurlanishning kelib chiqishi hozircha noma’lum. Olimlar uning paydo bo‘lishi yulduzning magnit faolligi yoki atrofidagi sayyoralar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Tadqiqot xalqaro astronomlar jamoasi tomonidan LOFAR radioteleskopi yordamida o‘tkazilgan kuzatuvlar asosida amalga oshirilgan. Signal 42–50 megagers diapazonida aniqlangan va bir soatlik kuzatuv davomida saqlanib qolgan. Biroq keyingi kuzatuvlarda u qayta qayd etilmagan.

Olimlar radiosignal kuchli aylana qutblanishga ega ekanini ham aniqlagan. Uning qutblanish darajasi 74 foizni tashkil etgan. Astrometrik tahlil nurlanish manbai GJ 725A yulduzi ekanini, uning hamroh yulduzi emasligini ko‘rsatgan.

Tadqiqotchilar signalning kelib chiqishini izohlash uchun uchta ehtimoliy taxminni ilgari surmoqda.

Birinchi taxminga ko‘ra, radiosignal yulduz atrofida uzoq orbita bo‘ylab aylanayotgan, hozircha aniqlanmagan yirik gaz sayyorasidagi qutb yog‘dulari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Bunday sayyoraning magnit maydoni kuchli bo‘lishi kerak. Olimlar bu jarayonni Yupiter va uning vulqon faolligi yuqori bo‘lgan Io yo‘ldoshi o‘rtasidagi magnit ta’sirlashuvga qiyoslamoqda.

Ikkinchi ehtimol signal yulduzning o‘z magnit faolligi natijasida yuzaga kelganini nazarda tutadi. Biroq GJ 725A nisbatan sokin yulduz hisoblanadi va o‘z o‘qi atrofida taxminan 103 kunda bir marta aylanadi. Shu sababli bu taxmin ham qo‘shimcha tekshiruvni talab qiladi.

Uchinchi taxminga ko‘ra, radiosignal yulduz bilan GJ 725Ab deb nomlangan, avvaldan ma’lum bo‘lgan toshsimon sayyora o‘rtasidagi magnit ta’sirlashuv natijasida paydo bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Ushbu sayyora yulduz atrofida taxminan 11,2 kunda bir marta to‘liq aylanadi. Uning massasi Yer massasidan 2,8 baravar katta. Biroq bunday sayyoraning magnit xususiyatlari kuzatilgan kuchli radiosignalni yuzaga keltirish uchun yetarli bo‘lishi yoki bo‘lmasligi hozircha aniq emas.

Olimlar signalning asl manbaini aniqlash uchun GJ 725A tizimini radio chastotalarda muntazam kuzatish, shuningdek, rentgen va ultrabinafsha diapazonlarida qo‘shimcha tadqiqotlar o‘tkazishni rejalashtirmoqda.

Tadqiqot natijalari 2026 yil 5 noyabr kuni arXiv platformasida e’lon qilingan. Maqola Astronomy & Astrophysics jurnalida chop etish uchun qabul qilingan.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari