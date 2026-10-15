Pokistonda maktab tomi qulab tushiib 17 nafar o‘quvchi va o‘qituvchi qurbon bo‘ldi

·0·Dunyo
Pokistonda maktab tomi qulab tushiib 17 nafar o‘quvchi va o‘qituvchi qurbon bo‘ldi

Pokistonning shimoli-g‘arbiy qismida joylashgan Peshovar shahrida og‘ir fojia yuz berdi. Shahardagi maktablardan birida bino tomi kutilmaganda qulab tushishi oqibatida kamida 18 kishi halok bo‘ldi, o‘nlab insonlar turli darajadagi tan jarohatlarini oldi.

Mahalliy rasmiylar va qutqaruv xizmatlari hodisa joyida zudlik bilan keng ko‘lamli qidiruv-qutqaruv ishlarini olib bormoqda.

Qurbonlar va jarohatlanganlar: Fojia ko‘lami

Halokat tafsilotlari bo‘yicha Peshovardagi markaziy «Lady Reading Hospital» (LRH) shifoxonasi rasmiy ma’lumot berdi:

  • Halok bo‘lganlar soni: LRH shifoxonasi matbuot kotibi Muhammad Osimning ma’lum qilishicha, qulash oqibatida 17 nafar maktab o‘quvchisi hamda bir nafar o‘qituvchi voqea joyida va shifoxonada vafot etgan;

  • 30 dan ortiq jarohatlanganlar: Hodisa oqibatida 30 dan ortiq jabrlanuvchi turli darajadagi og‘ir tan jarohatlari bilan tezkorlikda shifoxonaga yetkazilgan;

  • Favqulodda holat: Tibbiyot muassasasiga jarohatlanganlar oqimi keskin ko‘paygani sababli shifoxonada rasman favqulodda holat rejimi e’lon qilindi, barcha shifokor va hamshiralar safarbar etildi.

Vayronalar ostida qidiruv davom etmoqda

Hodisa joyida mahalliy ma’muriyat, qutqaruvchilar va ko‘ngillilar ishtirokida ishlar to‘xtatilgani yo‘q:

  • Qutqaruv amaliyoti: Qulagan og‘ir konstruksiyalar va vayronalar ostida qolgan boshqa bolalar hamda xodimlarni chiqarib olish bo‘yicha qidiruv-qutqaruv tadbirlari davom etmoqda;

  • Surishtiruv ishlari: Bino tomining qulab tushishiga aynan nima — konstruksiyaning eskiligi, ta’mirlashdagi kamchiliklar yoki noqulay ob-havo omili sabab bo‘lganini aniqlash bo‘yicha surishtiruv boshlangan.

PeshovarPokistonLady Reading Hospitalbino kutilmaganda qulab tushishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?25 sentabr 09:07“Makiyaj tozalash”: Xitoylik o‘qituvchi qizlarning yuzini latta bilan artib tashladi (video)“Makiyaj tozalash”: Xitoylik o‘qituvchi qizlarning yuzini latta bilan artib tashladi (video)27 sentabr 08:03Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)23 sentabr 22:03Rostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasiRostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasi6 sentabr 13:37Pokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindiPokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindi24 iyun 23:00Eronlik qiz avtomatni 21 soniyada qismlarga ajratib, so‘ng qayta yig‘ib barchani hayron qoldirdiEronlik qiz avtomatni 21 soniyada qismlarga ajratib, so‘ng qayta yig‘ib barchani hayron qoldirdiBugun 16:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda