Pokistonda maktab tomi qulab tushiib 17 nafar o‘quvchi va o‘qituvchi qurbon bo‘ldi
Pokistonning shimoli-g‘arbiy qismida joylashgan Peshovar shahrida og‘ir fojia yuz berdi. Shahardagi maktablardan birida bino tomi kutilmaganda qulab tushishi oqibatida kamida 18 kishi halok bo‘ldi, o‘nlab insonlar turli darajadagi tan jarohatlarini oldi.
Mahalliy rasmiylar va qutqaruv xizmatlari hodisa joyida zudlik bilan keng ko‘lamli qidiruv-qutqaruv ishlarini olib bormoqda.
Qurbonlar va jarohatlanganlar: Fojia ko‘lami
Halokat tafsilotlari bo‘yicha Peshovardagi markaziy «Lady Reading Hospital» (LRH) shifoxonasi rasmiy ma’lumot berdi:
Halok bo‘lganlar soni: LRH shifoxonasi matbuot kotibi Muhammad Osimning ma’lum qilishicha, qulash oqibatida 17 nafar maktab o‘quvchisi hamda bir nafar o‘qituvchi voqea joyida va shifoxonada vafot etgan;
30 dan ortiq jarohatlanganlar: Hodisa oqibatida 30 dan ortiq jabrlanuvchi turli darajadagi og‘ir tan jarohatlari bilan tezkorlikda shifoxonaga yetkazilgan;
Favqulodda holat: Tibbiyot muassasasiga jarohatlanganlar oqimi keskin ko‘paygani sababli shifoxonada rasman favqulodda holat rejimi e’lon qilindi, barcha shifokor va hamshiralar safarbar etildi.
Vayronalar ostida qidiruv davom etmoqda
Hodisa joyida mahalliy ma’muriyat, qutqaruvchilar va ko‘ngillilar ishtirokida ishlar to‘xtatilgani yo‘q:
Qutqaruv amaliyoti: Qulagan og‘ir konstruksiyalar va vayronalar ostida qolgan boshqa bolalar hamda xodimlarni chiqarib olish bo‘yicha qidiruv-qutqaruv tadbirlari davom etmoqda;
Surishtiruv ishlari: Bino tomining qulab tushishiga aynan nima — konstruksiyaning eskiligi, ta’mirlashdagi kamchiliklar yoki noqulay ob-havo omili sabab bo‘lganini aniqlash bo‘yicha surishtiruv boshlangan.
Izohlar 0
…