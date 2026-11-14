Sankt-Peterburgda chemodandan o‘zbekistonlik ayolning jasadi topildi: qotillikda o‘g‘li gumonlanmoqda
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida chemodan ichidan O‘zbekistonda tug‘ilgan ayolning jasadi topildi. Uni o‘ldirishda 15 yoshli o‘g‘li gumonlanib, qo‘lga olingan. Bu haqda Rossiya OAVlari xabar berdi.
Ma’lum bo‘lishicha, 38 yoshli ayol Sankt-Peterburgda farrosh bo‘lib ishlagan. U oxirgi marta 1 noyabr kuni ishga borganidan so‘ng bedarak yo‘qolgan. Shundan keyin yaqinlari u bilan bog‘lana olmagan. Ayolning singlisi 11 noyabr kuni politsiyaga murojaat qilgan.
RIA Novosti xabariga ko‘ra, ayolning telefoni o‘chirilmagan, biroq u qo‘ng‘iroqlarga javob bermagan. Shunga qaramay, uning raqamidan SMS xabarlar yuborishda davom etilgan. Yozishmalarda ayol qayerdaligi yoki kim bilan ekaniga oydinlik kiritmagan.
Ayol ijaraga olingan xonadonda o‘g‘li bilan yashagan. O‘smir esa maktabga onasi nomidan yozilgan, kasalligi sabab darslarga qatnasha olmasligi haqidagi xatni olib borgan.
Huquq-tartibot idoralari ma’lumotiga ko‘ra, 2 noyabr kuni ona va o‘g‘il o‘rtasida janjal yuz bergan. Tergov versiyasiga ko‘ra, o‘smir shu mojaro vaqtida onasini bo‘g‘ib o‘ldirgan, keyin uning jasadini chemodanga joylab, yashirgan.
Ayolning jasadi Sankt-Peterburgning Pargolovo mavzesida, Yukkoskiy soyi bo‘yidagi ekologik so‘qmoqda joylashgan chemodandan topilgan. Mazkur jinoyat yuzasidan ish qo‘zg‘atilgan, marhumaning o‘g‘li esa qotillikda gumonlanib, qo‘lga olingan.
«Fontanka» nashrining yozishicha, ona va o‘g‘il o‘rtasidagi kelishmovchilik elektron sigaret chekish masalasida ham yuzaga kelgan. Biroq bu tafsilot tergov organlarining rasmiy bayonotida keltirilmagan.
Hozirda tergov davom etmoqda, hodisaning barcha tafsilotlari aniqlashtirilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…