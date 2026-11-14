Sankt-Peterburgda chemodandan o‘zbekistonlik ayolning jasadi topildi: qotillikda o‘g‘li gumonlanmoqda

1 daqiqa o'qish0
Sankt-Peterburgda chemodandan o‘zbekistonlik ayolning jasadi topildi: qotillikda o‘g‘li gumonlanmoqda

Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida chemodan ichidan O‘zbekistonda tug‘ilgan ayolning jasadi topildi. Uni o‘ldirishda 15 yoshli o‘g‘li gumonlanib, qo‘lga olingan. Bu haqda Rossiya OAVlari xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, 38 yoshli ayol Sankt-Peterburgda farrosh bo‘lib ishlagan. U oxirgi marta 1 noyabr kuni ishga borganidan so‘ng bedarak yo‘qolgan. Shundan keyin yaqinlari u bilan bog‘lana olmagan. Ayolning singlisi 11 noyabr kuni politsiyaga murojaat qilgan.

RIA Novosti xabariga ko‘ra, ayolning telefoni o‘chirilmagan, biroq u qo‘ng‘iroqlarga javob bermagan. Shunga qaramay, uning raqamidan SMS xabarlar yuborishda davom etilgan. Yozishmalarda ayol qayerdaligi yoki kim bilan ekaniga oydinlik kiritmagan.

Ayol ijaraga olingan xonadonda o‘g‘li bilan yashagan. O‘smir esa maktabga onasi nomidan yozilgan, kasalligi sabab darslarga qatnasha olmasligi haqidagi xatni olib borgan.

Huquq-tartibot idoralari ma’lumotiga ko‘ra, 2 noyabr kuni ona va o‘g‘il o‘rtasida janjal yuz bergan. Tergov versiyasiga ko‘ra, o‘smir shu mojaro vaqtida onasini bo‘g‘ib o‘ldirgan, keyin uning jasadini chemodanga joylab, yashirgan.

Ayolning jasadi Sankt-Peterburgning Pargolovo mavzesida, Yukkoskiy soyi bo‘yidagi ekologik so‘qmoqda joylashgan chemodandan topilgan. Mazkur jinoyat yuzasidan ish qo‘zg‘atilgan, marhumaning o‘g‘li esa qotillikda gumonlanib, qo‘lga olingan.

«Fontanka» nashrining yozishicha, ona va o‘g‘il o‘rtasidagi kelishmovchilik elektron sigaret chekish masalasida ham yuzaga kelgan. Biroq bu tafsilot tergov organlarining rasmiy bayonotida keltirilmagan.

Hozirda tergov davom etmoqda, hodisaning barcha tafsilotlari aniqlashtirilmoqda.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari