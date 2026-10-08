Qo‘qinchli holat: Indoneziyada 350 yil avval vafot etgan jasad hanuzgacha uyda saqlanib kelmoqda

·95·Dunyo
Qo‘qinchli holat: Indoneziyada 350 yil avval vafot etgan jasad hanuzgacha uyda saqlanib kelmoqda

Oradan qariyb 350 yil o‘tgan bo‘lsa-da, uning jasadi hanuzgacha saqlanib kelmoqda. Indoneziyaning Papua tog‘li hududidagi Jiwika qishlog‘ida Dani xalqiga mansub qadimiy mumiya ajdod sifatida asrab-avaylanadi.

Mahalliy manbalarga ko‘ra, mumiya Wim Motok Mabel ismli jangchi boshliqqa tegishli. Uning yoshi taxminan 350 yil deb hisoblanadi.

Dani xalqining qadimiy an’anasiga ko‘ra, marhumning jasadi maxsus usulda tutun yordamida quritilgan. Bu jarayon parchalanishni sekinlashtirib, jasadning uzoq vaqt saqlanishiga imkon bergan.

Ammo bu mumiya oddiy tarixiy eksponat emas. Dani xalqi uni ajdod sifatida qadrlaydi va maxsus an’anaviy uyda saqlaydi. Mazkur urf-odat ajdodlar xotirasini asrash hamda ularning tarixini keyingi avlodlarga yetkazish bilan bog‘liq.

Bugungi kunda Jiwikadagi ushbu mumiya Papua hududining eng noodatiy madaniy an’analaridan biri sifatida qiziqish uyg‘otmoqda.

Dani xalqPapuaVim Motok MabelJivika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garvarddagi jasad qismlari janjali $53 millionga tushdiGarvarddagi jasad qismlari janjali $53 millionga tushdi27 avgust 21:57Bir yil qidirilgan yadro tadqiqotchisining jasadi topildiBir yil qidirilgan yadro tadqiqotchisining jasadi topildi2 iyun 14:2948 yildan so‘ng qabri topilgan qiz kim ekani aniqlandi48 yildan so‘ng qabri topilgan qiz kim ekani aniqlandi30 iyul 01:25Indoneziyada dahshatli avariya: avtobus va tanker to‘qnashdiIndoneziyada dahshatli avariya: avtobus va tanker to‘qnashdi6 may 21:39Rossiyalik ekspert: Rossiya o‘zbeklarsiz yashay oladi, O‘zbekiston Rossiyasiz yashay oladimi?Rossiyalik ekspert: Rossiya o‘zbeklarsiz yashay oladi, O‘zbekiston Rossiyasiz yashay oladimi?Bugun 15:20Shotlandiyada so‘nggi 18 yil ichida tug‘ilgan ilk kapibara bolasi dunyoga keldiShotlandiyada so‘nggi 18 yil ichida tug‘ilgan ilk kapibara bolasi dunyoga keldiBugun 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?