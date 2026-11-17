O‘zbekiston va O‘mon strategik sheriklikka o‘tmoqda: tarixiy qaror qabul qilindi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va O‘mon Sultoni Haysam bin Toriq Ol Said ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga ko‘tarish bo‘yicha tarixiy qaror qabul qildi.
- Muzokaralar davomida O‘zbekiston – O‘mon investitsiya kompaniyasi ustav kapitalini 500 million dollarga yetkazish hamda savdo, energetika, transport va madaniyat sohalarida hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi.
O‘zbekiston va O‘mon o‘rtasidagi munosabatlarda yangi davr boshlanmoqda. Masqat shahrida Shavkat Mirziyoyev va Sulton Haysam bin Toriq Ol Said o‘zaro aloqalarni strategik sheriklik darajasiga ko‘tarish bo‘yicha tarixiy qaror qabul qildi. Bu kelishuv ikki mamlakat o‘rtasidagi savdo, investitsiya, transport, energetika va boshqa muhim sohalarda hamkorlikni yanada kengaytirish uchun yangi imkoniyatlar ochadi.
Eng e’tiborli jihati shundaki, tomonlar nafaqat hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlarini belgiladi, balki qo‘shma loyihalarni moliyalashtirishga xizmat qiladigan investitsiya mexanizmlarini ham kuchaytirishga kelishib oldi. Jumladan, O‘zbekiston – O‘mon investitsiya kompaniyasi ustav kapitalini ikki barobarga oshirib, 500 million dollarga yetkazish masalasi alohida muhokama qilindi.
Masqatdagi muzokaralar: munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqish rejasi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va O‘mon Sultoni Haysam bin Toriq Ol Said Masqat shahridagi «Al-A’lam» saroyida tor doirada uchrashuv o‘tkazdi. Keyin muzokaralar rasmiy delegatsiyalar a’zolari ishtirokida davom etdi.
Suhbat avvalida davlatimiz rahbari samimiy qabul va ko‘rsatilayotgan yuksak e’tibor uchun Sultonga minnatdorlik bildirdi. Shuningdek, O‘mon yetakchisi va do‘st xalqini yaqinlashib kelayotgan Milliy kun bayrami bilan samimiy qutladi.
Uchrashuvda ikki mamlakat o‘rtasidagi an’anaviy do‘stlik va ko‘p qirrali hamkorlikni mustahkamlash, aloqalarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish masalalari asosiy o‘rin tutdi.
Tomonlar so‘nggi yillarda siyosiy muloqot va idoralararo almashinuvlar faollashganini, tovar ayirboshlash hamda investitsiyalar hajmi barqaror ortib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi.
Oliy darajadagi tashrif arafasida Masqatda Hukumatlararo komissiyaning oltinchi yig‘ilishi o‘tkazilgani, shuningdek, qator ishbilarmonlik va madaniy tadbirlar tashkil etilgani ham amaliy hamkorlikni rivojlantirishda muhim qadam sifatida baholandi.
500 million dollarlik investitsiya kompaniyasi: qo‘shma loyihalar uchun yangi imkoniyat
Muzokaralarda iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish va investitsiyalarni ko‘paytirishga alohida e’tibor qaratildi.
Xususan, O‘zbekiston – O‘mon investitsiya kompaniyasining ustav kapitalini ikki barobarga oshirib, 500 million dollarga yetkazish masalasi muhokama qilindi. Bu mexanizm ikki mamlakat tadbirkorlari ishtirokidagi qo‘shma loyihalarni ilgari surish va istiqbolli tashabbuslarni moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda.
Shuningdek, O‘mon mablag‘lari ishtirokida tashkil etilgan Markaziy Osiyo va Kavkaz investitsiya jamg‘armasi faoliyatini tez fursatlarda yo‘lga qo‘yish muhimligi ta’kidlandi.
Tomonlar amaliy hamkorlikni bir nechta ustuvor yo‘nalishda rivojlantirishga kelishib oldi. Ular qatorida:
savdo va investitsiya;
transport va logistika;
energetika va elektrotexnika;
kimyo va tog‘-kon sanoati;
shaharsozlik va turizm;
qishloq xo‘jaligi;
kosmik tadqiqotlar;
raqamlashtirish sohalari bor.
Bu yo‘nalishlar ikki mamlakat iqtisodiyoti uchun o‘zaro manfaatli loyihalarni amalga oshirishga zamin yaratishi mumkin.
Toshkent va Masqat o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar hamkorlikka turtki bermoqda
Uchrashuvda transport va logistika aloqalarini rivojlantirish masalasi ham diqqat markazida bo‘ldi.
Joriy yil iyul oyidan ikki davlat poytaxtlari o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaparvozlar yo‘lga qo‘yilgani yuqori baholandi. Bu nafaqat safarlarni yengillashtiradi, balki ishbilarmonlik aloqalari, turizm va madaniy hamkorlik uchun ham qo‘shimcha imkoniyatlar yaratadi.
O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi geografik o‘rni va O‘monning dengiz portlari hamda logistika infratuzilmasi o‘zaro manfaatli transport loyihalarini rivojlantirish uchun muhim salohiyatga ega.
Qo‘shma madaniy haftaliklar va yoshlar forumi tashkil etilishi mumkin
Muzokaralarda hamkorlik faqat iqtisodiy manfaatlar bilan cheklanib qolmasligi, xalqlar o‘rtasidagi yaqinlikni ham mustahkamlash zarurligi ta’kidlandi.
Shu maqsadda madaniyat va san’at haftaliklarini o‘tkazish, yoshlar forumini tashkil etish, noyob qo‘lyozmalarni raqamlashtirish va birgalikda tadqiq qilish taklif etildi.
Bundan tashqari, O‘zbekiston va O‘monning qadimiy shaharlari o‘rtasida birodarlik aloqalarini o‘rnatish maqsadga muvofiqligi qayd etildi. Bu tashabbuslar tarixiy merosni o‘rganish, madaniy almashinuv va turizmni rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin.
O‘zbekiston va O‘mon strategik sheriklik sari: «yo‘l xaritasi» ishlab chiqiladi
Muloqot davomida xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashildi.
Tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti, Qo‘shilmaslik harakati, «Ko‘rfaz arab davlatlari – Markaziy Osiyo» formati va boshqa nufuzli tuzilmalar doirasida o‘zaro qo‘llab-quvvatlashni davom ettirish muhimligini ta’kidladi.
Muzokaralarning eng muhim natijasi esa ikki davlat rahbarining O‘zbekiston va O‘mon o‘rtasidagi an’anaviy do‘stlik hamda o‘zaro ishonchga asoslangan munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga ko‘tarish bo‘yicha tarixiy qaror qabul qilgani bo‘ldi.
Ushbu kelishuvlarning amaliy ijrosini ta’minlash uchun maxsus «yo‘l xaritasi»ni qabul qilish va Muvofiqlashtiruvchi kengash mexanizmini yo‘lga qo‘yish rejalashtirilmoqda.
Muzokaralar yakunida Shavkat Mirziyoyev O‘mon Sultoni Haysam bin Toriq Ol Saidni O‘zbekistonga davlat tashrifi bilan kelishga taklif etdi.
Masqatda erishilgan kelishuvlar ikki mamlakat munosabatlarida yangi sahifa ochishi mumkin. Endi asosiy vazifa — strategik sheriklik to‘g‘risidagi siyosiy qarorni aniq loyihalar, investitsiyalar va xalqlar uchun sezilarli natijalar bilan mustahkamlashdir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…