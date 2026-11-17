Hindistonda oq tanli va sariq sochli chaqaloq ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)
Hindistonda oilasining boshqa a’zolaridan tashqi ko‘rinishi bilan keskin farq qiladigan chaqaloq internet foydalanuvchilarining e’tiborini tortdi. Oq terisi va sariq sochlari bilan ajralib turadigan bolaning videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, turli munozaralarga sabab bo‘lmoqda.
Tarqalgan videoda hindistonlik ayol o‘g‘lini cho‘miltirayotgani aks etgan. Kadrlarni tomosha qilgan foydalanuvchilar chaqaloqning noodatiy ko‘rinishiga hayrat bildirgan. Ayniqsa, uning oppoq terisi va och rangdagi sochlari ko‘pchilikning diqqatini tortgan.
Mahalliy aholi orasida esa bolaga nisbatan turli qarashlar paydo bo‘lgan. Ayrimlar uning tashqi ko‘rinishini g‘ayrioddiy hodisa sifatida baholab, hatto uni «Yerga tushgan xudo» deb atamoqda.
Video ostidagi izohlarda ham foydalanuvchilar hayratini yashirmagan. Biroq bolaning tashqi ko‘rinishi bilan bog‘liq holatning aniq sabablari haqida hozircha ishonchli ma’lumot berilmagan.
Mutaxassislar ta’kidlashicha, chaqaloqlarning teri va soch rangi irsiy omillarga bog‘liq bo‘lib, ayrim genetik xususiyatlar oilaning boshqa a’zolarida yaqqol namoyon bo‘lmasligi ham mumkin. Shu sababli faqat videoga qarab bolaning kelib chiqishi yoki sog‘lig‘i haqida xulosa chiqarish to‘g‘ri emas.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…