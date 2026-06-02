Bir yil qidirilgan yadro tadqiqotchisining jasadi topildi

·2.1K·Dunyo
Bir yil qidirilgan yadro tadqiqotchisining jasadi topildi

AQSHning Nyu-Meksiko shtatida bir yildan ziyod vaqt davomida qidiruvda bo‘lgan Los-Alamos milliy laboratoriyasi xodimiga tegishli jasad qoldiqlari aniqlandi. Bu haqda The Guardian nashri xabar qildi.

Ma’lum qilinishicha, topilgan jasad qoldiqlari oxirgi marta 2025 yil 26 iyun kuni shtat avtomagistrali hududida ko‘ringan 53 yoshli Melissa Kasiasga tegishli bo‘lgan. Uni sayyoh 2026 yil 28 may kuni Karson milliy o‘rmonining Makgaffi tizmasi hududidan topgan.

«Tergovchilar jasad qoldiqlari yaqinidan to‘pponcha ham topilganini aniqladi», deyiladi shtat politsiyasi tarqatgan bayonotda.


Marhumaning mehnat faoliyati kosmik, mudofaa va yadroviy tadqiqotlar bilan bog‘liq bo‘lgan. U keyingi oylarda bedarak yo‘qolgan yoki vafot etgan amerikalik olimlar qatoriga qo‘shildi. Ushbu holatlarning ayrimlari o‘z joniga qasd qilish sifatida baholangan bo‘lsa, boshqalari turli sabablar bilan izohlangan.

Biroq mazkur voqealar internetda turli taxminlar va fitna nazariyalarining kengayishiga sabab bo‘lib, hatto Kongress a’zolarining ham e’tiborini tortdi. Shuningdek, AQSH prezidenti Donald Trampdan ham mazkur holatlarni jiddiy ko‘rib chiqish va tekshiruv o‘tkazish so‘ralgan.

Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, Kasiasning shaxsi Nyu-Meksiko tibbiy ekspertiza idorasi bilan hamkorlikda tasdiqlangan. Uning o‘limiga nima sabab bo‘lgani hozircha ma’lum emas. Kasiasning g‘oyib bo‘lishi bilan bog‘liq tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Kasias qanday g‘oyib bo‘lgan?

2025 yil iyul oyida NBC telekanaliga bergan intervyusida Kasiasning turmush o‘rtog‘i Mark uni oxirgi marta 26 iyun kuni soat 06:15 da ko‘rganini aytgan. Uning ta’kidlashicha, o‘sha kuni rafiqasini AQSH yadroviy qurollar zaxirasini saqlashda ishtirok etuvchi obyektga olib borgan.

Markning so‘zlariga ko‘ra, Melissa xizmat vazifasi bilan laboratoriyaning 40 kvadrat millik kampusidagi boshqa nuqtaga borishni rejalashtirgan. Shu bilan birga, u oilaviy avtomobilni soat 11:00 gacha qaytarishi kerak bo‘lgan.

«O‘sha kuni men u bilan deyarli oxirgi marta suhbatlashdim», dedi Mark.


Keyinchalik tergovchilar Melissa kutilmaganda o‘sha kuni ertalab uyiga qaytib kelganini aniqladi. Qizi Sierra uning nega soat 07:45 da uyga qaytganini so‘raganda, onasi beyjigini unutib qoldirganini aytgan.

«Obyektga kirish uchun beyjik talab qilinadi va u o‘sha kuni uni ko‘rsatgan», dedi Mark.


Melissa belgilangan vaqtda avtomobilni qaytarmaganida, Mark avval uni ish bilan band deb o‘ylagan. Biroq oradan ko‘p o‘tmay, Melissaning rahbari qo‘ng‘iroq qilib, uning qayerdaligi bilan qiziqqan.

«U mendan: “Melissa yaxshimi?” deb so‘radi. Men esa “Ha, u ishda bo‘lishi kerak”, dedim. Ammo u “yo‘q, u ishda emas”, deb javob berdi», deb xotirlaydi Mark.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, Melissa oxirgi marta taxminan soat 14:18 da ko‘rilgan. O‘shanda oilaning tanishi uni Nyu-Meksiko shtatidagi 518-magistral yo‘li bo‘ylab sharq tomon harakatlanayotganini ko‘rgan.

Tergovchilar Melissaning barcha shaxsiy buyumlari, jumladan sumkasi va «tozalangan» telefonlarini uning uyidan topgan. Jasad qoldiqlari aniqlangach, marhumaning oila a’zolari uning jasadi avval ham qidiruv ishlari olib borilgan hududdan topilganini ma’lum qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Sen aqldan ozgansan”. Tramp Netanyaxuni keskin haqoratladiBugun, 14:23AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindiBugun, 14:13AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi