Xonanda Shohjahon Jo‘rayevning uyidagi noodatiy dizayn muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi (video)
Taniqli o‘zbek xonandasi Shohjahon Jo‘rayevning uy ichki ko‘rinishi aks etgan tasvirlar muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Hashamatli bezaklar, noodatiy mebellar va o‘ziga xos dizayn yechimlari bilan ajralib turadigan xonadon o‘zining dabdabali muhiti bilan e’tiborni tortmoqda.
Uy intererida qora va tillarang ranglar uyg‘unligiga alohida urg‘u berilgan. Ushbu ranglar xonalarga salobat va hashamat bag‘ishlab, umumiy ko‘rinishni yanada jozibador qilgan. Devor va mebellardagi bezaklar, nafis naqshlar hamda yorqin detallar xonadon dizaynining asosiy jihatlaridan hisoblanadi.
Mehmonxonada qora rangdagi yuzalar, tillarang naqshlar, klassik uslubdagi yumshoq mebellar va billur qandillar o‘ziga xos muhit yaratadi. Xonadagi har bir detal umumiy interer bilan uyg‘unlashib, dabdabali ko‘rinishni to‘ldiradi.
Yotoqxona dizayni esa alohida e’tiborga loyiq. Xonaning markazida joylashgan, soyabonli va tillarang bezaklar bilan ishlangan katta yumaloq karavot qirollik saroylarini eslatadi. Uning noodatiy shakli va bezaklari xonaga o‘zgacha ko‘rk bag‘ishlaydi.
Xonadonda nafaqat tashqi ko‘rinish, balki zamonaviy qulayliklar ham hisobga olingan. Katta ekranlar va audio tizimlar uy sharoitida hordiq chiqarish uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratadi.
Umuman olganda, Shohjahon Jo‘rayevning xonadoni hashamatli bezaklar, klassik elementlar va zamonaviy texnologiyalar uyg‘unligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, qora va tillarang tuslarga asoslangan interer hamda noodatiy mebel tanlovi xonadonning o‘ziga xos qiyofasini namoyon etadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…