Telefon orqali tarixdagi ilk suhbat qanday kechgan?

·66·Dunyo
Telefon orqali tarixdagi ilk suhbat qanday kechgan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 1876 yil 9 oktyabrda Aleksandr Grem Bell va Tomas Uotson telefon orqali ilk bor ikki tomonlama suhbatni amalga oshirdi.
  • Bu tajriba davomida ular Boston va Kembrij shaharlarida turib, mavjud telegraf simidan foydalangan holda muloqot qildi.
  • Tarixiy suhbatning qaydlari keyinchalik birgalikda e’lon qilingan va bu voqea telefon aloqasi rivojida muhim bosqich bo‘ldi.

1876 yil 9 oktyabr kuni telefon ixtirochisi Aleksandr Grem Bell va uning yordamchisi Tomas Uotson laboratoriyadan tashqarida turib, telefon orqali ilk bor ikki tomonlama suhbatlashdi. Qariyb uch soat davom etgan ushbu tajriba telefon aloqasi rivojida muhim voqeaga aylandi.

Smitson instituti kutubxonalari ma’lumotiga ko‘ra, o‘sha kuni Bell AQSHning Boston shahridagi Walworth Manufacturing kompaniyasi ofisida, Uotson esa qo‘shni Kembrij shahrida bo‘lgan. Ular aloqa o‘rnatish uchun yangi liniya tortmasdan, kompaniya ofisi va zavodini bog‘lab turgan telegraf simidan foydalangan.

Tarixiy suhbat davomida ikki ixtirochi aytilgan gaplarni alohida yozib borgan. Keyinchalik ularning qaydlari birgalikda e’lon qilingan. Bu voqea 1961 yilda Kembrijportda o‘rnatilgan yodgorlik lavhasida ham aks etgan.

Aleksandr Grem Bell 1876 yil 7 martda telefon ixtirosi uchun patent olgan. U arizani 14 fevral kuni topshirgan edi. Qizig‘i, xuddi shu kuni boshqa ixtirochi Elaysha Grey ham o‘xshash qurilma bo‘yicha dastlabki ariza bergan.

1876 yil 10 martda Bell telefon orqali inson ovozini muvaffaqiyatli uzatgan. O‘shanda u yordamchisiga: «Janob Uotson, bu yerga keling! Sizni ko‘rmoqchiman!» degan. Bu so‘zlar telefon orqali uzatilgan ilk mashhur jumla sifatida tarixda qolgan.

Shu yilning 10 avgustida Bell Kanadadagi Brantford va Parij shaharlari o‘rtasida ham telefon aloqasini sinab ko‘rgan. Biroq bu tajribada ikki tomonlama suhbat bo‘lmagan.

Shu sababli 9 oktyabr kuni amalga oshirilgan tajriba telefon tarixida alohida ahamiyat kasb etadi. U ikki kishi turli joylarda bo‘lgan holda telefon orqali bir-birini eshitib, erkin muloqot qilishi mumkinligini ko‘rsatgan.

Aleksandr Grem BellTomas Uotsontelefon ixtiyori1876 yil
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdiRossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdi17 iyul 11:50Tramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiTramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladi10 sentabr 10:25«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdi«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdi15 sentabr 23:08«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...«Yo yadro yoqilg‘isi, yo harbiy to‘qnashuv!»: AQSH Tehronga keskin ultimatum qo‘ydi...14 sentabr 08:31Putin Trampga qo‘ng‘iroq qildi: suhbatda nimalar aytildi?Putin Trampga qo‘ng‘iroq qildi: suhbatda nimalar aytildi?5 iyul 15:59Iqtisodiy «D» kuni: AQSH Eronga qarshi tarixdagi eng yirik moliyaviy hujumni boshladi!Iqtisodiy «D» kuni: AQSH Eronga qarshi tarixdagi eng yirik moliyaviy hujumni boshladi!24 avgust 08:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi