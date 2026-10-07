Britaniyalik 54 yoshli erkak bir o‘zi ikki okeanni 327 kunda eshkak eshib kesib o‘tib barchani lol qoldirdi

·64·Dunyo
Britaniyalik 54 yoshli erkak bir o‘zi ikki okeanni 327 kunda eshkak eshib kesib o‘tib barchani lol qoldirdi

54 yoshli britaniyalik Deyv Bell yolg‘iz o‘zi eshkakli qayiqda Tinch va Hind okeanlarini kesib o‘tib, qariyb 29 ming kilometrlik masofani bosib o‘tdi. Uning uzoq davom etgan sayohati Perudan boshlanib, 327 kundan so‘ng Keniyada yakunlangan.

Bell safar davomida kuniga o‘rtacha 12 soat eshkak eshgan. Ekstremal sayohat davomida u bir necha bor texnik muammolarga duch kelgan. Jumladan, qayiqning ruli uch marta singan va uni dengizning o‘zida ta’mirlashiga to‘g‘ri kelgan. Bir safar esa qayiq ag‘darilib ketish xavfini boshdan kechirgan.

Quruqlikka yetib kelganida Bell uzoq vaqt dengizda bo‘lgani sabab dastlab mustaqil yurishda qiynalgan va unga yordam kerak bo‘lgan.

Endilikda britaniyalik sayohatchi tashqi yordamsiz eshkak eshib bosib o‘tilgan eng uzoq masofa bo‘yicha rekordini rasman tasdiqlatishni kutmoqda.

Deyv BellEshkakli qayiqTinch okeanHind okean
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Global iqlim tahdidi: El-Nino hodisasi tufayli 347 milliondan ortiq bola xavf ostidaGlobal iqlim tahdidi: El-Nino hodisasi tufayli 347 milliondan ortiq bola xavf ostidaKecha 12:55Baliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBaliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildi9 sentabr 14:47Yerning ichki yadrosida o‘zgarishlar aniqlandi — tadqiqotYerning ichki yadrosida o‘zgarishlar aniqlandi — tadqiqot2 iyun 21:04Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)28 sentabr 20:16Runi va’dasini bajardi: Gudzonda «vikinglarcha» eshkak eshdi...Runi va’dasini bajardi: Gudzonda «vikinglarcha» eshkak eshdi...20 iyul 09:10Shveytsariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildiShveytsariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildi31 iyul 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?