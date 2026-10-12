Qizidan ayrilgan ayol 800 nafar yetim qizga ona bo‘ldi

·49·Dunyo
Qizidan ayrilgan ayol 800 nafar yetim qizga ona bo‘ldi

Hindistonlik doktor Sarodjini Agarval qariyb 40 yil avval Lakxnau shahrida sakkiz yoshli qizi Manishani yo‘l-transport hodisasida yo‘qotadi. Farzandining o‘limidan qattiq qayg‘urgan ayol vaqt o‘tishi bilan ona mehriga muhtoj bo‘lgan boshqa qizlarga yordam berishga qaror qiladi.

U yozgan hikoyalar, she’rlar va romanlaridan tushgan barcha mablag‘ni yetim qizlar uchun boshpana tashkil etishga sarflaydi. 1985 yilda uch xonali uyida Manisha Mandir nomli maskanni ochadi. U yerga dastlab onasidan ayrilgan, nogironligi bor va og‘ir sharoitda qolgan qizlar qabul qilinadi. Keyinchalik ko‘chada qolgan, tashlab ketilgan va fohishaxonalardan qutqarilgan qizlar ham boshpanadan joy oladi.

Ko‘k saridagi ayol bir qator bo‘lib o‘tirgan bolalardan birini ovqatlantirmoqda.

Sarodjini qizlarning ta’lim olishiga alohida e’tibor qaratadi. Maskanda kutubxona, kompyuter xonasi, hunarmandchilik mashg‘ulotlari va sport maydonchalari tashkil etilgan. Uning tarbiyalanuvchilari orasida bank xodimlari, o‘qituvchilar va maktab direktorlari bor.

1985 yildan buyon ayol qariyb 800 nafar yetim qizga g‘amxo‘rlik qilgan. Ularning ko‘pchiligi voyaga yetgach, boshqa qizlarga yordam berish uchun maskanga qaytib keladi.

Yoshi kattalashganiga qaramay, Sarodjini hali ham tashlab ketilgan bolalarga yordam berishda davom etmoqda. Uning aytishicha, har bir yetim qizda o‘z farzandi Manishani ko‘radi va shu orqali uning xotirasini saqlab qolishga harakat qiladi.

Sarodjini AgarvalManisha MandirLakxnauEtim qizlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tokioda o‘zbekistonlik yetkazib beruvchi voyaga yetmagan qizga tegajog‘likda gumonlanib ushlandiTokioda o‘zbekistonlik yetkazib beruvchi voyaga yetmagan qizga tegajog‘likda gumonlanib ushlandi3 oktabr 16:09Xitoyda ona 2 yoshda yo‘qotgan o‘g‘lini 32 yil davom etgan izlanish orqali topdiXitoyda ona 2 yoshda yo‘qotgan o‘g‘lini 32 yil davom etgan izlanish orqali topdi4 oktabr 18:3512 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdi12 yoshli qiz pul undirish uchun ota-onasiga o‘zini o‘g‘irlangan qilib ko‘rsatdiKecha 21:16Yaqin Sharqda urush: Eron AQSH aviabazasiga zarba berdi, Pentagon harbiylarni chegaraga tashlamoqdaYaqin Sharqda urush: Eron AQSH aviabazasiga zarba berdi, Pentagon harbiylarni chegaraga tashlamoqda10 sentabr 13:13Har bir vaziyat uchun alohida burun: britan ayolining g‘ayrioddiy hikoyasiHar bir vaziyat uchun alohida burun: britan ayolining g‘ayrioddiy hikoyasi16 avgust 17:22Tailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldiTailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldi31 avgust 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi