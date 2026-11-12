Urushda oyoqlaridan ayrilgan 13 yoshli bolaga futbol yulduzidan syurpriz!
Sudandagi qurolli mojaro oqibatida dron hujumiga uchrab, ikki oyog‘idan ayrilgan 13 yoshli Zohirning taqdiri ko‘pchilikning qalbiga ta’sir qildi. Uning hayotini qayta tiklash uchun boshlangan xayriya yig‘imi natijasida zarur mablag‘ to‘planib, bola Qohirada davolanish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
Hozirda Zohir protez oyoqlar yordamida yana yurishni o‘rganmoqda. U boshidan kechirgan og‘ir sinovlarga qaramay, hayotga bo‘lgan umidini yo‘qotmay, yangi qadamlar tashlashga intilmoqda.
BBC muxbiri Zohir bilan yana uchrashdi. Bu galgi uchrashuvda esa bolani quvonchli va kutilmagan syurpriz kutib turardi. Uning sevimli futbolchisi, «Real Madrid» klubi yulduzi Vinisius Junior Zohirga maxsus taklif bilan chiqdi.
Futbolchining bu e’tibori yosh bolaning ko‘ngliga umid va quvonch bag‘ishlashi kutilmoqda. Zohirning hikoyasi esa og‘ir vaziyatlarda insoniy mehr, birdamlik va qo‘llab-quvvatlash qanchalik muhimligini yana bir bor namoyon etmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…