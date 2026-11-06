Baxtli quchoqlashuv: bo‘g‘ma ilon changaliga tushgan koala bolasi qanday omon qoldi? (video)

·7·Dunyo
Baxtli quchoqlashuv: bo‘g‘ma ilon changaliga tushgan koala bolasi qanday omon qoldi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Avstraliyaning Brisben shahrida Nell ismli ayol 1,5 metrlik piton changaliga tushib qolgan koala bolasini o‘z hayotini xavf ostiga qo‘yib qutqarib qoldi.
  • Ayol ilonning siquv halqalarini barmoqlari bilan yechib, jonivorni o‘limdan saqlab qoldi va uni daraxtdagi onasining yoniga qaytardi.
  • Qutqaruv jarayonida pitonga zarar yetkazilmay, u xavfsizroq hududga ko‘chirildi.

Avstraliyaning Brisben shahridagi tabiat qo‘riqxonalaridan birida sodir bo‘lgan kutilmagan va hayajonli hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, millionlab foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi. Nell ismli mahalliy ayol iti bilan odatiy sayr qilib yurgan vaqtida, ulkan bo‘g‘ma ilon changaliga tushib qolgan mitti koala bolasini o‘z hayotini xavf ostiga qo‘yib, ochiq qo‘llari bilan qutqarib qoldi.

Guvohlar va tabiat himoyachilari ayolning sovuqqonligi va jasoratini chinakam qahramonlik sifatida baholamoqda.

Chorasiz ona va 1,5 metrlik piton: Voqea qanday yuz berdi?

Sayr davomida atrofdagi qushlarning vahimali chug‘urlashini eshitgan ayol kutilmagan manzaraga guvoh bo‘ldi:

  • Hayot-mamot kurashi: Taxminan 1,5 metr uzunlikdagi piton koala bolasiga mahkam o‘ralib, uni bo‘g‘ib o‘ldirishga harakat qilayotgan edi;

  • Ona koalaning chorasizligi: Shu yaqinda turgan ona koala bolasini yirtqichdan asrab qolish uchun zo‘r berib ilonni tirnayotgan, ammo baribir kuchi yetmayotgan bo‘lgan;

  • Bir lahzalik qaror: Nell bir soniya ham ikkilanmasdan, bir-biriga o‘ralib qolgan koala bolasi va pitonni to‘g‘ridan to‘g‘ri yerdan ko‘tarib olgan. U o‘z barmoqlari bilan ilonning siquv halqalarini birma-bir yechib, jonivorni o‘lim changalidan ozod etdi.

Tabiat uyg‘unligi: Koala ham, ilon ham omon qoldi

Qutqaruv jarayoni har ikki yovvoyi jonzotga nisbatan alohida ehtiyotkorlik bilan amalga oshirildi:

  • Oilaning birlashishi: Nell koala bolasining shikastlanmagani va erkin nafas olayotganiga ishonch hosil qilgach, uni daraxtda kutib turgan onasining yoniga qo‘yib yubordi. Biroz vaqt o‘tib, ona va bola bir-birini bag‘riga bosgancha tinchlanib, xavfsiz balandlikka chiqib olishdi;

  • Pitonga zarar yetkazilmadi: Ayol yirtqich ilonni ham jazolamadi. Uni qo‘liga ehtiyotkorlik bilan o‘rab, daraxtlar va koalalardan ancha uzoq bo‘lgan xavfsizroq yashil hududga eltib qo‘ydi.

«Tishlaganidan afsuslanmayman»: Qahramon ayolning so‘zlari

Mazkur dramatik jarayonda piton Nellga tashlanmagan bo‘lsa-da, vahimaga tushgan kichik koala uning yelkasiga yopishib olib, qo‘rquvdan biroz tirnab va tishlab olgan:

  • Ezgu maqsad: Ayol o‘z tanasidagi jarohatlardan mutlaqo xafa emasligini ta’kidladi;

  • Tabiatni asrashga chorlov: Nellning aytishicha, ushbu voqea videosi tarmoqlarda shunchaki shov-shuv bo‘lib qolmay, odamlar ongida ona tabiatga nisbatan mehr va yovvoyi hayvonlarni asrab-avaylash istagini kuchaytirishini chin dildan istaydi.

BrisbenKoalaPitonTabiatni muhofaza qilish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Obyekt sifatida okeanlar: olimlar kislorod tanqisligini asosiy tahdidlarga qo‘shmoqchiObyekt sifatida okeanlar: olimlar kislorod tanqisligini asosiy tahdidlarga qo‘shmoqchi27 iyul 03:2130 ming yildan ortiq vaqt muzlikda saqlangan mamont bolasi to‘liq saqlangan holda topilgan30 ming yildan ortiq vaqt muzlikda saqlangan mamont bolasi to‘liq saqlangan holda topilgan26 sentabr 14:52Hindistondagi kuchli yomg‘irlar va sel oqimida bo‘g‘ma ilon suzib kelib aholini qo‘rqitib yubordiHindistondagi kuchli yomg‘irlar va sel oqimida bo‘g‘ma ilon suzib kelib aholini qo‘rqitib yubordi29 iyul 18:08Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)Kenguru bolalari ona xaltasida qanday ulg‘ayadi? Qiziqarli faktlar (video)14 sentabr 20:19«Oq uydagi ziyofat va sirli yakun: Shivon Zilis Ilon Mask bilan ajrashganini e’lon qildi«Oq uydagi ziyofat va sirli yakun: Shivon Zilis Ilon Mask bilan ajrashganini e’lon qildi5 oktabr 09:58Ilon chaqqan bolani oilasi 12 soat muqaddas daryoda saqladiIlon chaqqan bolani oilasi 12 soat muqaddas daryoda saqladi12 oktabr 10:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi