Baxtli quchoqlashuv: bo‘g‘ma ilon changaliga tushgan koala bolasi qanday omon qoldi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Avstraliyaning Brisben shahrida Nell ismli ayol 1,5 metrlik piton changaliga tushib qolgan koala bolasini o‘z hayotini xavf ostiga qo‘yib qutqarib qoldi.
- Ayol ilonning siquv halqalarini barmoqlari bilan yechib, jonivorni o‘limdan saqlab qoldi va uni daraxtdagi onasining yoniga qaytardi.
- Qutqaruv jarayonida pitonga zarar yetkazilmay, u xavfsizroq hududga ko‘chirildi.
Avstraliyaning Brisben shahridagi tabiat qo‘riqxonalaridan birida sodir bo‘lgan kutilmagan va hayajonli hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, millionlab foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi. Nell ismli mahalliy ayol iti bilan odatiy sayr qilib yurgan vaqtida, ulkan bo‘g‘ma ilon changaliga tushib qolgan mitti koala bolasini o‘z hayotini xavf ostiga qo‘yib, ochiq qo‘llari bilan qutqarib qoldi.
Guvohlar va tabiat himoyachilari ayolning sovuqqonligi va jasoratini chinakam qahramonlik sifatida baholamoqda.
Chorasiz ona va 1,5 metrlik piton: Voqea qanday yuz berdi?
Sayr davomida atrofdagi qushlarning vahimali chug‘urlashini eshitgan ayol kutilmagan manzaraga guvoh bo‘ldi:
Hayot-mamot kurashi: Taxminan 1,5 metr uzunlikdagi piton koala bolasiga mahkam o‘ralib, uni bo‘g‘ib o‘ldirishga harakat qilayotgan edi;
Ona koalaning chorasizligi: Shu yaqinda turgan ona koala bolasini yirtqichdan asrab qolish uchun zo‘r berib ilonni tirnayotgan, ammo baribir kuchi yetmayotgan bo‘lgan;
Bir lahzalik qaror: Nell bir soniya ham ikkilanmasdan, bir-biriga o‘ralib qolgan koala bolasi va pitonni to‘g‘ridan to‘g‘ri yerdan ko‘tarib olgan. U o‘z barmoqlari bilan ilonning siquv halqalarini birma-bir yechib, jonivorni o‘lim changalidan ozod etdi.
Tabiat uyg‘unligi: Koala ham, ilon ham omon qoldi
Qutqaruv jarayoni har ikki yovvoyi jonzotga nisbatan alohida ehtiyotkorlik bilan amalga oshirildi:
Oilaning birlashishi: Nell koala bolasining shikastlanmagani va erkin nafas olayotganiga ishonch hosil qilgach, uni daraxtda kutib turgan onasining yoniga qo‘yib yubordi. Biroz vaqt o‘tib, ona va bola bir-birini bag‘riga bosgancha tinchlanib, xavfsiz balandlikka chiqib olishdi;
Pitonga zarar yetkazilmadi: Ayol yirtqich ilonni ham jazolamadi. Uni qo‘liga ehtiyotkorlik bilan o‘rab, daraxtlar va koalalardan ancha uzoq bo‘lgan xavfsizroq yashil hududga eltib qo‘ydi.
«Tishlaganidan afsuslanmayman»: Qahramon ayolning so‘zlari
Mazkur dramatik jarayonda piton Nellga tashlanmagan bo‘lsa-da, vahimaga tushgan kichik koala uning yelkasiga yopishib olib, qo‘rquvdan biroz tirnab va tishlab olgan:
Ezgu maqsad: Ayol o‘z tanasidagi jarohatlardan mutlaqo xafa emasligini ta’kidladi;
Tabiatni asrashga chorlov: Nellning aytishicha, ushbu voqea videosi tarmoqlarda shunchaki shov-shuv bo‘lib qolmay, odamlar ongida ona tabiatga nisbatan mehr va yovvoyi hayvonlarni asrab-avaylash istagini kuchaytirishini chin dildan istaydi.
Izohlar 0
…