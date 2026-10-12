Dinozavrlar davrida o‘rdakburunga o‘xshash g‘alati jonivor yashagan

·43·Dunyo
Dinozavrlar davrida o‘rdakburunga o‘xshash g‘alati jonivor yashagan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Taxminan 165 million yil avval yashagan, Megacauda sungei nomli jonivorning qoldiqlari Xitoy hududidan topildi.
  • Bu jonivorning uzunligi dumi bilan birga 50 santimetr, vazni esa 1–2 kilogramm bo‘lgan va u ham quruqlikda, ham suyaklarda ov qila olgan.
  • Uning tomoq tuzilmasi sutemizuvchilarga xos oziqni yutish jarayonining ayrim xususiyatlari qadimda shakllanganini ko‘rsatadi.
  • Bu kashfiyot sutemizuvchilar evolyutsiyasi haqidagi bilimlarni kengaytiradi.

Xitoy hududidan topilgan qadimiy jonivorning qoldiqlari olimlarni hayratga soldi. Taxminan 165 million yil avval yashagan bu maxluqning tashqi ko‘rinishi suvsar va o‘rdakburunni eslatadi. U nafaqat quruqlikda harakatlangan, balki suvda ham ov qila olgan.

Live Science nashrining xabar berishicha, Megacauda sungei deb nomlangan jonivor hozirgi Xitoyning Ichki Mo‘g‘uliston hududida yashagan. Uning qoldiqlari yura davriga tegishli bo‘lib, tadqiqot natijalari 2026 yil oktyabr oyida e’lon qilingan.

Tashqi ko‘rinishi hayratlanarli bo‘lgan

Olimlarning hisob-kitoblariga ko‘ra, jonivorning uzunligi dumi bilan birga taxminan 50 santimetrni tashkil etgan, vazni esa 1–2 kilogramm atrofida bo‘lgan. Uning keng va yassi dumi suvda suzishga yordam bergan. Orqa oyoqlari ham suv muhitida harakatlanishga moslashgan.

Biroq tashqi ko‘rinishi hozirgi o‘rdakburunni eslatsa-da, uning tumshug‘i aynan o‘rdakburunnikidek bo‘lmagan. O‘tkir tishlari esa mayda jonivorlarni tutib yeyishga moslashgan.

Hayvon qoldig‘ining rentgen va sxematik tahlili tasvirlangan.

Qadimgi jonivor nimalar bilan oziqlangan?

Tadqiqotchilar uning qoldiqlarini o‘rganish jarayonida oshqozon qismida mayda umurtqali jonivorlarning suyaklarini aniqlagan. Bu esa Megacauda sungei mayda hayvonlar bilan oziqlanganini ko‘rsatadi. U baliqlar va suvda yashovchi salamandralarni ovlagan bo‘lishi mumkin.

Olimlarning fikricha, u suv havzalari yaqinida yashab, oziq izlash uchun suvga kirgan. Quruqlikda esa inlarda panoh topgan bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.

Eng muhim kashfiyot uning tomoq tuzilishi bilan bog‘liq

Qoldiqlarning eng hayratlanarli jihati — jonivorning tomoq qismidagi suyak tuzilmalari yaxshi saqlanib qolganidir. Ularni o‘rganish natijasida olimlar sutemizuvchilarga xos oziqni yutish jarayonining ayrim xususiyatlari juda qadimgi davrlardayoq shakllanganini aniqladi.

Bu kashfiyot sutemizuvchilar evolyutsiyasi haqidagi bilimlarni kengaytirib, dinozavrlar davrida yashagan jonivorlar biz o‘ylagandan ancha murakkab hayot tarziga ega bo‘lganini ko‘rsatadi.

Megakauda sungeiIchki Mo‘g‘ulistonLive Science2026 yil oktyabr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy dashtlarida “qulagan NUJ” ko‘rinishidagi inshoot qurildiXitoy dashtlarida “qulagan NUJ” ko‘rinishidagi inshoot qurildi16 iyun 12:57Olimlar 120 million yillik “to‘rt qanotli” dinozavrni aniqladiOlimlar 120 million yillik “to‘rt qanotli” dinozavrni aniqladi1 oktabr 02:07Olimlar to‘rt qanotli yangi dinozavr turini aniqladiOlimlar to‘rt qanotli yangi dinozavr turini aniqladi3 oktabr 15:11240 million yil avval yashagan sirli hayvon: uning qoldiqlari 60 yil muzeyda yotgan240 million yil avval yashagan sirli hayvon: uning qoldiqlari 60 yil muzeyda yotgan26 sentabr 15:56«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdi«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdi4 sentabr 08:36Kolumbiya sohilida 6 metrlik ulkan kit akulasi nobud bo‘ldiKolumbiya sohilida 6 metrlik ulkan kit akulasi nobud bo‘ldi4 oktabr 12:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi