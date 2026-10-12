Dinozavrlar davrida o‘rdakburunga o‘xshash g‘alati jonivor yashagan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Taxminan 165 million yil avval yashagan, Megacauda sungei nomli jonivorning qoldiqlari Xitoy hududidan topildi.
- Bu jonivorning uzunligi dumi bilan birga 50 santimetr, vazni esa 1–2 kilogramm bo‘lgan va u ham quruqlikda, ham suyaklarda ov qila olgan.
- Uning tomoq tuzilmasi sutemizuvchilarga xos oziqni yutish jarayonining ayrim xususiyatlari qadimda shakllanganini ko‘rsatadi.
- Bu kashfiyot sutemizuvchilar evolyutsiyasi haqidagi bilimlarni kengaytiradi.
Xitoy hududidan topilgan qadimiy jonivorning qoldiqlari olimlarni hayratga soldi. Taxminan 165 million yil avval yashagan bu maxluqning tashqi ko‘rinishi suvsar va o‘rdakburunni eslatadi. U nafaqat quruqlikda harakatlangan, balki suvda ham ov qila olgan.
Live Science nashrining xabar berishicha, Megacauda sungei deb nomlangan jonivor hozirgi Xitoyning Ichki Mo‘g‘uliston hududida yashagan. Uning qoldiqlari yura davriga tegishli bo‘lib, tadqiqot natijalari 2026 yil oktyabr oyida e’lon qilingan.
Tashqi ko‘rinishi hayratlanarli bo‘lgan
Olimlarning hisob-kitoblariga ko‘ra, jonivorning uzunligi dumi bilan birga taxminan 50 santimetrni tashkil etgan, vazni esa 1–2 kilogramm atrofida bo‘lgan. Uning keng va yassi dumi suvda suzishga yordam bergan. Orqa oyoqlari ham suv muhitida harakatlanishga moslashgan.
Biroq tashqi ko‘rinishi hozirgi o‘rdakburunni eslatsa-da, uning tumshug‘i aynan o‘rdakburunnikidek bo‘lmagan. O‘tkir tishlari esa mayda jonivorlarni tutib yeyishga moslashgan.
Qadimgi jonivor nimalar bilan oziqlangan?
Tadqiqotchilar uning qoldiqlarini o‘rganish jarayonida oshqozon qismida mayda umurtqali jonivorlarning suyaklarini aniqlagan. Bu esa Megacauda sungei mayda hayvonlar bilan oziqlanganini ko‘rsatadi. U baliqlar va suvda yashovchi salamandralarni ovlagan bo‘lishi mumkin.
Olimlarning fikricha, u suv havzalari yaqinida yashab, oziq izlash uchun suvga kirgan. Quruqlikda esa inlarda panoh topgan bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.
Eng muhim kashfiyot uning tomoq tuzilishi bilan bog‘liq
Qoldiqlarning eng hayratlanarli jihati — jonivorning tomoq qismidagi suyak tuzilmalari yaxshi saqlanib qolganidir. Ularni o‘rganish natijasida olimlar sutemizuvchilarga xos oziqni yutish jarayonining ayrim xususiyatlari juda qadimgi davrlardayoq shakllanganini aniqladi.
Bu kashfiyot sutemizuvchilar evolyutsiyasi haqidagi bilimlarni kengaytirib, dinozavrlar davrida yashagan jonivorlar biz o‘ylagandan ancha murakkab hayot tarziga ega bo‘lganini ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…