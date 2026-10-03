Olimlar to‘rt qanotli yangi dinozavr turini aniqladi

·27·Dunyo
Olimlar to‘rt qanotli yangi dinozavr turini aniqladi

Xitoyning Lyaonin viloyatidan topilgan juda yaxshi saqlangan skelet avval noma’lum bo‘lgan Norellraptor barsboldi nomli dinozavr turiga tegishli ekani aniqlandi. Uning uzunligi 57 santimetr bo‘lgan. Tadqiqot natijalari Nature Communications jurnalida e’lon qilindi.

Ma’lum qilinishicha, skelet mahalliy fermer tomonidan topilgan. Qazilmada dinozavrning old va orqa oyoqlari hamda dumidagi patlarning izlari ham saqlanib qolgan. Shu sababli u «to‘rt qanotli» dinozavrlar qatoriga kiritilmoqda.

Norellraptor barsboldi kichik yirtqich dinozavrlar guruhi — mikroraptorinlarga mansub bo‘lgan. Olimlar uning uzun patli oyoqlari daraxtdan daraxtga sirg‘alib o‘tishga moslashgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Biroq dinozavrning faol ravishda ucha olgani hozircha aniq tasdiqlanmagan.

Topilmaning asosiy ahamiyati shundaki, uning parvoz bilan bog‘liq belgilari ilk qushlardagi o‘xshash xususiyatlar bilan solishtirilgan. Tadqiqotchilar ayrim belgilar ikki guruhda ham paydo bo‘lganini, ammo ular turli ketma-ketlikda shakllanganini aniqlagan.

Toshga qotgan dinozavr skeleti rangli raqamli belgilar bilan ko‘rsatilgan.

Bu esa parvoz qilish qobiliyati qushlar va ularga yaqin ayrim dinozavrlar guruhlarida bir-biridan mustaqil ravishda rivojlangan bo‘lishi mumkinligi haqidagi nazariyani qo‘llab-quvvatlaydi.

Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, yangi qazilmalar va suyaklarning o‘sishiga oid qo‘shimcha tadqiqotlar bu evolyutsion jarayon qanchalik keng tarqalganini aniqlashga yordam beradi.

Norellraptor barsboldiMikroraptorinlarPaleontologiyaNature Communications
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar 120 million yillik “to‘rt qanotli” dinozavrni aniqladiOlimlar 120 million yillik “to‘rt qanotli” dinozavrni aniqladi1 oktabr 02:0750 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladi50 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladi15 iyul 22:03150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildi150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildi11 iyul 22:2766 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildi66 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildi16 avgust 10:4740 yil saqlangan suyak Antarktidadagi ilk dinozavrga tegishli chiqdi40 yil saqlangan suyak Antarktidadagi ilk dinozavrga tegishli chiqdi4 iyul 13:03Millionerlar dinozavr skeletlari uchun rekord mablag‘ sarflamoqdaMillionerlar dinozavr skeletlari uchun rekord mablag‘ sarflamoqda19 iyul 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota