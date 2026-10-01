Olimlar 120 million yillik “to‘rt qanotli” dinozavrni aniqladi

·0·Dunyo
Olimlar 120 million yillik “to‘rt qanotli” dinozavrni aniqladi

Paleontologlar taxminan 120 million yil avval yashagan, tanasining nafaqat old qismida, balki orqa oyoqlarida ham uzun patlari bo‘lgan kichik yirtqich dinozavrning yangi turini aniqladi. Uning deyarli to‘liq saqlangan skeleti Xitoydan topilgan.

Tadqiqot natijalari Nature Communications ilmiy jurnalida e’lon qilindi.

Olimlar yangi turga Norellraptor barsboldi deb nom berdi. Dinozavrning nomi 2025 yilda vafot etgan taniqli amerikalik paleontolog Mark Allen Norell hamda uning mo‘g‘ulistonlik hamkasbi Rinchen Barsbold xotirasiga bag‘ishlangan. Har ikki olim ham qushlarga o‘xshash dinozavrlarni o‘rganish va ularning evolyutsiyasini tadqiq etishga katta hissa qo‘shgan.

Yangi dinozavrning deyarli butun holda saqlanib qolgan skeleti 2023 yilda Xitoyning Liaoning provinsiyasi hududidan topilgan. Uning tanasi juda kichik bo‘lib, uzunligi atigi 57 santimetrni tashkil etgan.

Tadqiqotchilarning hisob-kitoblariga ko‘ra, Norellraptor barsboldi taxminan 120 million yil muqaddam, ya’ni bo‘r davrining boshlarida yashagan.

Dinozavr qoldiqlarini mikroskop yordamida o‘rganish ham qiziqarli ma’lumotlarni berdi. Suyak to‘qimalari tahlili hayvon halok bo‘lgan vaqtda kamida uch yoshda bo‘lganini ko‘rsatgan. Garchi u hali to‘liq voyaga yetmagan bo‘lsa-da, gavdasining hajmi jihatidan katta dinozavrlarga xos o‘lchamga deyarli yetib bo‘lgan.

Norellraptor barsboldi teropod dinozavrlar tarkibiga kiruvchi dromeozavrlar oilasining mikroraptorlar guruhiga mansub. Bu guruh vakillarining eng o‘ziga xos jihatlaridan biri esa ularda nafaqat oldingi, balki orqa oyoqlarda ham uzun patlarning mavjud bo‘lganidir.

Tukli dinozavr daraxtlar orasida havoda parvoz qilmoqda.

Olimlarning taxminiga ko‘ra, ana shu patlar mikroraptorlarga daraxtlar orasida harakatlanishda yordam bergan. Ular hozirgi uchuvchi olmaxonlar kabi bir daraxtdan boshqasiga havoda sirg‘alib o‘tish imkoniyatiga ega bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Biroq mikroraptorlarning harakatlanish qobiliyati bundan ham murakkab bo‘lgan ehtimol bor. Ayrim tadqiqotchilar ushbu dinozavrlar faqat havoda sirg‘alibgina qolmagan, balki faol ravishda ucha olgan bo‘lishi mumkin, degan fikrni ham istisno etmayapti.

Tashqi ko‘rinishi jihatidan mikroraptorlar mashhur arxeopterikslarga ancha o‘xshaydi. Shunga qaramay, ular bir xil guruhga kirmaydi. Mikroraptorlar va arxeopterikslar patli dinozavrlarning bir-biriga yaqin, ammo alohida evolyutsion tarmoqlari hisoblanadi.

Yangi topilmaning asosiy ilmiy ahamiyati esa dinozavr tanasida parvozga moslashuv bilan bog‘liq 50 dan ortiq anatomik belgi aniqlangani bilan izohlanadi. Bu xususiyatlarning aksariyati ham mikroraptorlarda, ham qushlarning qadimgi ajdodlarida uchraydi.

Biroq olimlar bu belgilar ikki guruhda bir xil tartibda va bir xil ketma-ketlikda shakllanmaganini aniqlagan. Shu sababli tadqiqotchilar dinozavrlar evolyutsiyasi davomida uchish qobiliyati kamida ikki marta, bir-biridan mustaqil ravishda paydo bo‘lgan bo‘lishi mumkin, degan xulosani ilgari surmoqda.

Shu bilan birga, tadqiqot mualliflari mazkur taxminni hozircha qat’iy ilmiy xulosa sifatida qabul qilishga erta ekanini ta’kidlamoqda. Bu fikrni ishonchli tasdiqlash uchun kelgusida qo‘shimcha topilmalar va yangi tadqiqotlar zarur.

Yangi dinozavrning topilishi esa qadimgi jonzotlarning qanday yashagani, harakatlangani va uchish qobiliyatiga qay tarzda ega bo‘lganini tushunishda muhim ma’lumotlar berishi mumkin.

Norellaptor barsboldiMark Allen NorellRinchen BarsboldNature Kommunikeyshns
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pentagon 21 mlrd dollarlik shartnoma tuzdi: AQSH armiyasida qurol tanqisligi boshlandimi?Pentagon 21 mlrd dollarlik shartnoma tuzdi: AQSH armiyasida qurol tanqisligi boshlandimi?29 sentabr 10:06Shov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandiShov-shuvli xabar: Ukraina ilk bor yangi «Ruta» qanotli raketalaridan foydalandi31 iyul 14:17120 dollarlik qasos: Do‘konga o‘t qo‘ygan hisobchi 2,7 mln. dollar zarar keltirdi (video)120 dollarlik qasos: Do‘konga o‘t qo‘ygan hisobchi 2,7 mln. dollar zarar keltirdi (video)28 sentabr 11:28Zelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiZelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildi20 avgust 23:2038 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi38 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi16 sentabr 08:34Urushda xabar tashigan kabutarning taqdiri hammani hayratga soldiUrushda xabar tashigan kabutarning taqdiri hammani hayratga soldi24 avgust 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota