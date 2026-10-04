Kolumbiya sohilida 6 metrlik ulkan kit akulasi nobud bo‘ldi

·5·Dunyo
Kolumbiya sohilida 6 metrlik ulkan kit akulasi nobud bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kolumbiyaning Tinch okeani sohilida 6 metrlik ulkan kit akulasi Nabuga hududida harakatsiz holda topilgan.
  • Mahalliy aholi jonivorni suvga qaytarishga uringan bo'lsa-da, qayiq motorlari yetarlicha kuchli bo'lmagan.
  • Codechocó tashkiloti hodisa yuzasidan protokolni ishga tushirib, mutaxassislar tomonidan olingan namunalar asosida o'lim sabablarini aniqlashga kirishdi, chunki sentyabr oxirida sohilga chiqib qolishi ushbu tur uchun odatiy migratsiya mavsumiga to'g'ri kelmagan.

Kolumbiyaning Tinch okeani sohilida uzunligi qariyb 20 fut, ya’ni 6 metrga teng bo‘lgan ulkan kit akulasi sohilga chiqib qolganidan keyin nobud bo‘ldi.

Dunyoning eng yirik balig‘i hisoblangan kit akulasi (Rhincodon typus) 30 sentyabr, chorshanba kuni ertalab Nabuga hududidagi olis sohilda qum ustida harakatsiz holda topilgan. Uzunligi kichik qayiqnikiga teng bo‘lgan ulkan jonivor topilgan paytda hali tirik edi.

Mahalliy aholi akulaga yordam berishga harakat qilgan. Qishloq aholisi uning tanasiga dengiz suvini quygan va qayiqlar yordamida akula tushib qolgan qumloq hududdan uni yana suvga tortib chiqarishga uringan. Biroq qayiqlarning tashqi motorlari ulkan jonivorni siljitish uchun yetarlicha kuchli bo‘lmagan.

Atrof-muhitni muhofaza qilish xodimlari Nabuga sohiliga yetib kelganida esa kit akulasi allaqachon nobud bo‘lgan edi.

Kolumbiyaning shimoliy Tinch okeani hududidagi mintaqaviy ekologik tashkilot — Codechocó hodisa yuzasidan dengizdagi chalkashib qolgan yoki sohilga chiqib ketgan yovvoyi jonivorlar uchun belgilangan maxsus protokolni zudlik bilan ishga tushirdi.

Hodisa joyiga sohil qo‘riqlash xizmati bo‘linmalari, mahalliy hokimiyat vakillari hamda ekologik tashkilotlar jalb qilindi. Biroq telefon aloqasining yaxshi ishlamasligi, hududning murakkabligi va shaharchadan qayiqda taxminan bir yarim soat yo‘l bosish zarurati qutqaruv ishlarini kechiktirgan.

Codechocó direktori o‘rinbosari Kari Sanches Minotaning ma’lum qilishicha, mutaxassislar sohilga yetib kelgan vaqtda jonivor allaqachon nobud bo‘lgan va uning jasadini belgilangan tartibda yo‘q qilish jarayoni darhol boshlangan.

Keyinroq mutaxassis dengiz jonivoridan maxsus namunalar olinganini ma’lum qildi. Bunga kit akulasining sohilga chiqib qolgan vaqti ushbu tur uchun odatiy migratsiya mavsumiga mos kelmasligi sabab bo‘lgan.

«Bu tur uchun hozir migratsiya mavsumi emas. Shuning uchun ushbu jonivorning o‘limiga nima sabab bo‘lganini aniqlashimiz kerak», — dedi Sanches Minota.

Tekshiruvlar davomida akula tanasida ko‘rinayotgan jarohatlar, turli kasalliklar, baliq ovlash uskunalariga ilinib qolish yoki dengizdagi og‘ir tabiiy sharoitlar uning o‘limiga sabab bo‘lgan-bo‘lmagani o‘rganiladi.

Sohilga chiqib qolgan ulkan kit akulasi atrofida odamlar to‘plangan.

Codechocó bayonotida ham namunalar olinishi muhim ekani ta’kidlangan. Chunki kit akulasining sohilga chiqib qolishi mazkur hudud uchun odatiy hisoblangan mavsumga to‘g‘ri kelmagan.

Odatda kit akulalari bahor faslida Kolumbiyaning ushbu sohillariga plankton va mayda baliqlar bilan oziqlanish uchun keladi. Ochiq dengizda ularni boshqa fasllarda ham uchratish mumkin. Biroq sentyabr oyining oxirida sohilga juda yaqin hududda bunday jonivorning topilishi noodatiy holat hisoblanadi.

Hodisa joyida tasvirga olingan va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda mahalliy aholi vakili ham xavotirini bildirgan. Uning aytishicha, Nabuga aholisi sohilga chiqib qolgan ulkan kit akulasini qanday olib chiqishni bilmay, hokimiyatdan yordam so‘ragan.

Mahalliy aholi jonivorni ko‘chirishga uringan, ammo qayiq motorlari yetarlicha kuchli bo‘lmagan. Shu bois uni sohildan olib chiqish uchun kattaroq motor kerakligi aytilgan.

Need To Know xabar berishicha, mas’ul organlar jonivor jasadini yo‘q qilish ishlarini ham boshlagan. Bu orqali aholi salomatligi va atrof-muhit uchun yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan sanitariya hamda ifloslanish xavflarini kamaytirish ko‘zlangan.

Sanches Minota mahalliy aholiga sohilga chiqib qolgan dengiz jonivorlariga qo‘l bilan tegmaslikni tavsiya qildi. Uning ta’kidlashicha, dengiz hayvonlari inson salomatligiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan parazitlarni olib yurishi ehtimoli bor.

Ayni paytda mutaxassislar kit akulasining nima sababdan sohilga chiqib qolgani va uning o‘limiga qanday omillar ta’sir qilganini aniqlash ustida ish olib bormoqda.

Kit akulalari filtr orqali oziqlanadigan dengiz jonivorlari bo‘lib, Yer yuzidagi eng yirik baliq hisoblanadi. Voyaga yetgan kit akulalarining uzunligi 12–20 metrga, og‘irligi esa taxminan 20 tonnaga yetishi mumkin.

Ushbu tur Xalqaro tabiatni muhofaza qilish ittifoqi (IUCN) tomonidan yo‘qolib ketish xavfi ostidagi turlar ro‘yxatiga kiritilgan.

NabugaKit akulasi tushib qolganCodechocóKolumbiya Tinch okeani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kit jasadi ortidan sohilga yuzlab akulalar kelishi mumkinKit jasadi ortidan sohilga yuzlab akulalar kelishi mumkin29 sentabr 10:46500 yilgacha yashaydigan noyob akula Irlandiya sohilidan topildi500 yilgacha yashaydigan noyob akula Irlandiya sohilidan topildi11 iyul 15:49125 million yillik hech kim ko‘rmagan qo‘rqinchli akula tasvirga olindi125 million yillik hech kim ko‘rmagan qo‘rqinchli akula tasvirga olindi3 avgust 14:1010 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi10 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi11 avgust 10:13Kit bolalari suv ostida qanday oziqlanadi? (video)Kit bolalari suv ostida qanday oziqlanadi? (video)3 avgust 22:29Nyu-York sohillaridagi ulkan akula olimlarni hayratga soldiNyu-York sohillaridagi ulkan akula olimlarni hayratga soldi1 avgust 01:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota