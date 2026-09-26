240 million yil avval yashagan sirli hayvon: uning qoldiqlari 60 yil muzeyda yotgan

·2·Dunyo
240 million yil avval yashagan sirli hayvon: uning qoldiqlari 60 yil muzeyda yotgan

Olimlar Tanzaniyada bundan qariyb 240 million yil avval yashagan, fanga noma’lum qadimgi hayvon turini aniqladi. Eng qizig‘i, uning ayrim qoldiqlari 1963 yilda topilgan bo‘lib, shundan beri muzeyda saqlanib kelgan.

Yangi turga Dinodontosaurus isiyavamanda deb nom berildi. U dinozavrlar qatoriga kirmaydi, balki sutemizuvchilarga qarindosh bo‘lgan qadimgi sinapsidlar guruhiga mansub o‘simlikxo‘r hayvon bo‘lgan.

Dinodontosaurus isiyavamanda qariyb 240 million yil avval yashagan.

Olimlar uning qoldiqlarini o‘rganish orqali qadimgi hayvonlarning evolyutsiyasi va tarqalishi haqidagi tasavvurlarni yanada kengaytirish imkoniga ega bo‘ldi.

Mazkur hayvonning qoldiqlari ilgari faqat Janubiy Amerikada topilgan edi. Tanzaniyadagi yangi aniqlangan namunalar esa Dinodontosaurus vakillari Afrika hududlarida ham yashaganini ko‘rsatmoqda. Topilmaning yana bir hayratlanarli jihati — ayrim qazilmalar 60 yildan ortiq vaqt davomida muzeyda saqlanib, yangi tadqiqotlar natijasida qayta o‘rganilganidir.

Bunday kashfiyotlar dinozavrlar paydo bo‘lishidan oldingi davrda yashagan hayvonlarning tarqalishi va evolyutsiyasini yaxshiroq tushunishga yordam berishi mumkin.

DinodontosaurusTanzaniyafossilSinapsidlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqdaXitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqda6 sentabr 11:18Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)13 avgust 14:17Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?Mashhur ichimlikning 140 yillik sirli retsepti qayerda saqlanadi?25 avgust 19:25Kanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildiKanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildi19 sentabr 14:1850 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladi50 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladi15 iyul 22:03Kim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdiKim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdi11 sentabr 09:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota