Donald Tramp Kim Chen In bilan yana muzokara o‘tkazishga tayyorligini ma’lum qildi

·41·Dunyo
Donald Tramp Kim Chen In bilan yana muzokara o‘tkazishga tayyorligini ma’lum qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp KXDR yetakchisi Kim Chen In bilan noyabr oyida yangi shaxsiy muzokara o‘tkazishga tayyorligini ma’lum qildi.
  • Tramp Pxenyan rahbariyati bilan aloqalarni saqlab qolayotganini va ularning munosabatlari yaxshi ekanligini ta’kidladi.
  • AQSH va Shimoliy Koreya o‘rtasidagi yadroviy kun tartibi yana qizg‘in pallaga kirayotgan bir vaqtda, bu bayonot global xavfsizlik uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

AQSH prezidenti Donald Tramp joriy yilning noyabr oyida KXDR yetakchisi Kim Chen In bilan yangi shaxsiy muzokara o‘tkazish ehtimoli borligini ochiqladi. Ogayo shtatiga parvoz oldidan Oq uy matbuot puli jurnalistlari bilan suhbatlashgan Tramp Pxenyan rahbariyati bilan aloqalar saqlanib qolayotganini va yangi uchrashuvga tayyorligini bildirdi.

AQSH va Shimoliy Koreya o‘rtasidagi yadroviy kun tartibi yana qizg‘in pallaga kirayotgan bir vaqtda, Oq uy rahbarining bu bayonoti xalqaro diplomatiya markaziga chiqmoqda.

«Bu ajoyib bo‘lardi»: Ogayoga parvoz oldidan yangragan bayonot

Prezident jurnalistlarning bo‘lajak ehtimoliy sammit haqidagi savollariga optimistik ruhda javob qaytardi:

  • Aloqalarning faolligi: Tramp Shimoliy Koreya yetakchisi bilan shaxsiy muloqotni uzmaganini va aloqani muntazam davom ettirib kelayotganini ta’kidladi;

  • Shaxsiy munosabatlarga urg‘u: «Men buni amalga oshirishim mumkin. Bu ajoyib bo‘lardi. Chunki bizning u bilan munosabatlarimiz juda yaxshi», — deya bildirdi AQSH prezidenti;

  • Yadroviy omilning muhimligi: Oktyabr oyi boshida ham Tramp Shimoliy Koreya yadro quroliga ega davlat ekanini eslatib, uning yetakchisi Kim Chen In bilan yaxshi aloqalarni saqlab turish global xavfsizlik uchun nihoyatda muhimligini qayd etgan edi.

Tarixdagi uchta sammit va Vashingtonning yangi ishonchi

Tramp va Kim Chen In o‘rtasidagi muloqotlar tarixi jahon siyosatidagi eng shov-shuvli sahifalardan biri hisoblanadi:

  • Birinchi muddatdagi uchrashuvlar: Amerika yetakchisi o‘zining birinchi prezidentlik davrida KXDR rahbari bilan uch marta yuzma-yuz uchrashgan — 2018 yilda Singapurdagi tarixiy sammit, 2019 yilda Vetnamning Xanoy shahridagi muzokaralar hamda 2019 yil yozida ikki Koreya chegarasidagi Demilitarizatsiya zonasidagi uchrashuv;

  • Oq uy kafolati: Tramp avvalroq o‘zi AQSH prezidenti lavozimida ekan, Shimoliy Koreya yetakchisi va mintaqaviy xavfsizlik masalasida «hammasi yaxshi bo‘lishi»ga ishonch bildirgan edi.

Agar tomonlar noyabr oyida navbatdagi to‘rtinchi sammit bo‘yicha kelishuvga erishsa, bu Trampning qayta saylanganidan keyingi eng muhim xalqaro diplomatik qadamlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Donald TrampKim Chen InKXDRYadroviy sammit
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi30 sentabr 12:10Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23Si Jinping KXDRga tarixiy ikki kunlik davlat tashrifini yakunladiSi Jinping KXDRga tarixiy ikki kunlik davlat tashrifini yakunladi9 iyun 22:12Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?3 iyul 02:46Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiDonald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchi20 avgust 09:00Janubiy Koreya razvedkasi Kim Chen Inning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirli sirni oshkor qildi!Janubiy Koreya razvedkasi Kim Chen Inning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirli sirni oshkor qildi!2 oktabr 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda