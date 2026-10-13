Donald Tramp Kim Chen In bilan yana muzokara o‘tkazishga tayyorligini ma’lum qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp KXDR yetakchisi Kim Chen In bilan noyabr oyida yangi shaxsiy muzokara o‘tkazishga tayyorligini ma’lum qildi.
- Tramp Pxenyan rahbariyati bilan aloqalarni saqlab qolayotganini va ularning munosabatlari yaxshi ekanligini ta’kidladi.
- AQSH va Shimoliy Koreya o‘rtasidagi yadroviy kun tartibi yana qizg‘in pallaga kirayotgan bir vaqtda, bu bayonot global xavfsizlik uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
AQSH prezidenti Donald Tramp joriy yilning noyabr oyida KXDR yetakchisi Kim Chen In bilan yangi shaxsiy muzokara o‘tkazish ehtimoli borligini ochiqladi. Ogayo shtatiga parvoz oldidan Oq uy matbuot puli jurnalistlari bilan suhbatlashgan Tramp Pxenyan rahbariyati bilan aloqalar saqlanib qolayotganini va yangi uchrashuvga tayyorligini bildirdi.
AQSH va Shimoliy Koreya o‘rtasidagi yadroviy kun tartibi yana qizg‘in pallaga kirayotgan bir vaqtda, Oq uy rahbarining bu bayonoti xalqaro diplomatiya markaziga chiqmoqda.
«Bu ajoyib bo‘lardi»: Ogayoga parvoz oldidan yangragan bayonot
Prezident jurnalistlarning bo‘lajak ehtimoliy sammit haqidagi savollariga optimistik ruhda javob qaytardi:
Aloqalarning faolligi: Tramp Shimoliy Koreya yetakchisi bilan shaxsiy muloqotni uzmaganini va aloqani muntazam davom ettirib kelayotganini ta’kidladi;
Shaxsiy munosabatlarga urg‘u: «Men buni amalga oshirishim mumkin. Bu ajoyib bo‘lardi. Chunki bizning u bilan munosabatlarimiz juda yaxshi», — deya bildirdi AQSH prezidenti;
Yadroviy omilning muhimligi: Oktyabr oyi boshida ham Tramp Shimoliy Koreya yadro quroliga ega davlat ekanini eslatib, uning yetakchisi Kim Chen In bilan yaxshi aloqalarni saqlab turish global xavfsizlik uchun nihoyatda muhimligini qayd etgan edi.
Tarixdagi uchta sammit va Vashingtonning yangi ishonchi
Tramp va Kim Chen In o‘rtasidagi muloqotlar tarixi jahon siyosatidagi eng shov-shuvli sahifalardan biri hisoblanadi:
Birinchi muddatdagi uchrashuvlar: Amerika yetakchisi o‘zining birinchi prezidentlik davrida KXDR rahbari bilan uch marta yuzma-yuz uchrashgan — 2018 yilda Singapurdagi tarixiy sammit, 2019 yilda Vetnamning Xanoy shahridagi muzokaralar hamda 2019 yil yozida ikki Koreya chegarasidagi Demilitarizatsiya zonasidagi uchrashuv;
Oq uy kafolati: Tramp avvalroq o‘zi AQSH prezidenti lavozimida ekan, Shimoliy Koreya yetakchisi va mintaqaviy xavfsizlik masalasida «hammasi yaxshi bo‘lishi»ga ishonch bildirgan edi.
Agar tomonlar noyabr oyida navbatdagi to‘rtinchi sammit bo‘yicha kelishuvga erishsa, bu Trampning qayta saylanganidan keyingi eng muhim xalqaro diplomatik qadamlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…