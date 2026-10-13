Dengiz qaroqchiligimi? Fransiya tomonidan ushlangan tanker atrofida mojaro...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya harbiy-dengiz kuchlari Hind okeanida neft mahsulotlarini noqonuniy tashish va soxta bayroq ostida suzishda gumon qilingan DF Peak nomli tankerini qo‘lga oldi.
- Fransiya prezidenti Emmanuel Makronning ma’lum qilishicha, operatsiya xalqaro dengiz huquqi normalariga muvofiq amalga oshirilgan.
Fransiya harbiy-dengiz kuchlari Hind okeanida neft mahsulotlarini noqonuniy tashishda va soxta bayroq ostida suzishda gumon qilingan DF Peak nomli neft tankerini qo‘lga oldi. Bu haqda mamlakat prezidenti Emmanuel Makron o‘zining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida ma’lum qildi.
Fransiya rahbari harbiylar vertolyot yordamida to‘g‘ridan to‘g‘ri kema ustiga desant bo‘lib tushgani aks etgan videoni e’lon qilib, Parij butun dunyo bo‘ylab «soyadagi flot»ga qarshi keskin kurash olib borishini ta’kidladi.
Okeandagi tutilish va tankerdagi holat tafsilotlari
Fransiya harbiylari amalga oshirgan operatsiya Reyunon oroli yaqinida ro‘y berdi:
Harakat hududi: Tanker Reyunon orolidan 450 dengiz milidan ziyod janubroqda to‘xtatilgan;
Makronning pozitsiyasi: Fransiya prezidenti mazkur tadbir «xalqaro dengiz huquqi normalariga to‘liq muvofiq» tarzda amalga oshirilganini bildirdi;
Hujjatlar soxta chiqdi: Le Monde nashrining yozishicha, bortdagi dastlabki tekshiruvlar kema bayrog‘i yuzasidan shubhalarni tasdiqlagan. Ish materiallari Sen-Deni shahri prokuraturasiga topshirilgan;
Ekipaj nazorat ostida: Neft tankeri keyingi tekshiruvlar uchun Reyunon qirg‘oqlariga olib kelindi. Bortdagi turli mamlakatlar fuqarolari bo‘lgan 21 nafar ekipaj a’zosi fransuz harbiylarining qat’iy nazorati ostida saqlanmoqda.
Xalqaro e’tirozlar: «Dengiz qaroqchiligi» ayblovi
Parijning xorij kemalarini ochiq okeanda ushlash harakatlari diplomatik keskinlikni keltirib chiqarmoqda:
«Soyadagi flot» nishoni: Fransiya va G‘arb davlatlari sanksiya cheklovlarini chetlab o‘tib neft tashuvchi maxfiy kemalar tarmog‘ini nazoratga olishga urinmoqda;
Moskvaning qattiq munosabati: Bunga qadar Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Birinchi Yevropa departamenti direktori Artyom Studennikov Fransiyani o‘z xohishicha tankerlarni ushlab, xalqaro maydonda dengiz qaroqchiligi va talonchiligi bilan shug‘ullanayotganlikda ayblagan edi.
Fransiyaning Hind okeanidagi ushbu kuch ishlatish amaliyoti xalqaro dengiz savdo yo‘llaridagi xavfsizlik va yirik geosiyosiy raqobatning yanada keskinlashishiga olib kelishi mumkin.
Izohlar 0
…