Dengiz qaroqchiligimi? Fransiya tomonidan ushlangan tanker atrofida mojaro...

·9·Dunyo
Dengiz qaroqchiligimi? Fransiya tomonidan ushlangan tanker atrofida mojaro...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fransiya harbiy-dengiz kuchlari Hind okeanida neft mahsulotlarini noqonuniy tashish va soxta bayroq ostida suzishda gumon qilingan DF Peak nomli tankerini qo‘lga oldi.
  • Fransiya prezidenti Emmanuel Makronning ma’lum qilishicha, operatsiya xalqaro dengiz huquqi normalariga muvofiq amalga oshirilgan.

Fransiya harbiy-dengiz kuchlari Hind okeanida neft mahsulotlarini noqonuniy tashishda va soxta bayroq ostida suzishda gumon qilingan DF Peak nomli neft tankerini qo‘lga oldi. Bu haqda mamlakat prezidenti Emmanuel Makron o‘zining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida ma’lum qildi.

Fransiya rahbari harbiylar vertolyot yordamida to‘g‘ridan to‘g‘ri kema ustiga desant bo‘lib tushgani aks etgan videoni e’lon qilib, Parij butun dunyo bo‘ylab «soyadagi flot»ga qarshi keskin kurash olib borishini ta’kidladi.

Okeandagi tutilish va tankerdagi holat tafsilotlari

Fransiya harbiylari amalga oshirgan operatsiya Reyunon oroli yaqinida ro‘y berdi:

  • Harakat hududi: Tanker Reyunon orolidan 450 dengiz milidan ziyod janubroqda to‘xtatilgan;

  • Makronning pozitsiyasi: Fransiya prezidenti mazkur tadbir «xalqaro dengiz huquqi normalariga to‘liq muvofiq» tarzda amalga oshirilganini bildirdi;

  • Hujjatlar soxta chiqdi: Le Monde nashrining yozishicha, bortdagi dastlabki tekshiruvlar kema bayrog‘i yuzasidan shubhalarni tasdiqlagan. Ish materiallari Sen-Deni shahri prokuraturasiga topshirilgan;

  • Ekipaj nazorat ostida: Neft tankeri keyingi tekshiruvlar uchun Reyunon qirg‘oqlariga olib kelindi. Bortdagi turli mamlakatlar fuqarolari bo‘lgan 21 nafar ekipaj a’zosi fransuz harbiylarining qat’iy nazorati ostida saqlanmoqda.

Xalqaro e’tirozlar: «Dengiz qaroqchiligi» ayblovi

Parijning xorij kemalarini ochiq okeanda ushlash harakatlari diplomatik keskinlikni keltirib chiqarmoqda:

  • «Soyadagi flot» nishoni: Fransiya va G‘arb davlatlari sanksiya cheklovlarini chetlab o‘tib neft tashuvchi maxfiy kemalar tarmog‘ini nazoratga olishga urinmoqda;

  • Moskvaning qattiq munosabati: Bunga qadar Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Birinchi Yevropa departamenti direktori Artyom Studennikov Fransiyani o‘z xohishicha tankerlarni ushlab, xalqaro maydonda dengiz qaroqchiligi va talonchiligi bilan shug‘ullanayotganlikda ayblagan edi.

Fransiyaning Hind okeanidagi ushbu kuch ishlatish amaliyoti xalqaro dengiz savdo yo‘llaridagi xavfsizlik va yirik geosiyosiy raqobatning yanada keskinlashishiga olib kelishi mumkin.

MakronDF PeakReyunon oroliDengiz qaroqchiligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makronning yangi qiyofasi Filipponing achchiq haziliga nishon bo‘ldiMakronning yangi qiyofasi Filipponing achchiq haziliga nishon bo‘ldi29 iyun 19:00Eron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdiEron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdi8 oktabr 13:22Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!2 sentabr 20:44Hurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdiHurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdi6 sentabr 10:01Eron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqdaEron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqda15 sentabr 13:16Qora dengizda neft tankeriga dron hujumi: Qozog‘iston TIV keskin bayonot berdiQora dengizda neft tankeriga dron hujumi: Qozog‘iston TIV keskin bayonot berdi23 iyul 10:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda