Cristiano Ronaldoning Al-Nasr jamoasidagi jasorati oshkor boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Al-Nasr klubining sobiq himoyachisi Alvaro Gonzalezning ma'lum qilishicha, Cristiano Ronaldo jamoaga kelib, jamoadoshlarining maosh olmaganidan xabar topgach, o'zining ilk ulkan maoshini olishdan voz kechib, avvalo boshqa futbolchilarning qarzdorliklarini yopishni talab qilgan.
- Bu harakati bilan portugaliyalik yulduz moliyaviy muammolarni hal qilishda fidoiylik ko'rsatgan.
- Ronaldo'ning bu adolatparvar xatti-harakati uning global obro'sini yanada oshirgan.
Saudiya Arabistonining Al-Nasr klubi hujumchisi Cristiano Ronaldo nafaqat yashil maydondagi gollari, balki kiyinish xonasidagi yetakchiligi va insoniy fazilatlari bilan ham eʼtiborga loyiq ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Jamoaning sobiq himoyachisi Alvaro Gonzalez portugaliyalik yulduz futbolchining jamoat oldidagi moliyaviy muammolarni hal qilishdagi fidoiyligi haqida qiziqarli maʼlumotlarni oshkor qildi. LeFutbolin nashri tarqatgan xabarlarga koʻra, tajribali himoyachi Ar-Riyod klubidagi faoliyatining ilk oylarida jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, ispaniyalik futbolchi Saudiya Arabistoniga koʻchib oʻtgandan keyingi dastlabki olti oy davomida umuman maosh olmagan. Mahalliy sportning eng badavlat tashkilotlaridan biri hisoblangan va davlat jamgʻarmasi (PIF) tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan klubda bunday holat yuzaga kelgani jamoada tushunmovchiliklarni keltirib chiqargan. Shunga qaramay, Alvaro oʻz faoliyati davomida mablagʻ yigʻishga ulgurgani bois bu vaziyatni nisbatan xotirjam qabul qilgan, biroq baribir daromad topish niyatida kelganini yashirmagan.
Cristiano Ronaldoning bevosita aralashuviVaziyat tubdan oʻzgarishi uchun Cristiano Ronaldoning jamoaga kelishi va uning bu ishga aralashuvi talab etildi. Ispaniyaning Espanyol va Villarreal klublari safida toʻp surgan himoyachining soʻzlariga koʻra, portugaliyalik afsona jamoadoshlarining maosh olmaganidan xabar topgach, darhol tegishli idoralarga oʻz talabini qoʻygan. U hukumatdan olishi kerak boʻlgan ilk ulkan maoshini olishdan qatʼiy bosh tortib, eng avvalo boshqa futbolchilarning qarzdorliklarini yopish shartligini talab qilgan.
Alvaro Gonzalez oʻz intervyusida bu haqda quyidagilarni esladi: U vaziyatdan xabar topdi. Unga hukumat tomonidan pul toʻlanishi kerak edi va u oʻzining ilk maoshidan eng avvalo oʻyinchilarning pullarini berishni talab qildi. Baʼzilarimizga pul toʻlanmagandi, hammaniki emas, lekin u bu odamlarga haq toʻlanmaguncha dedi. U buni qilishga majbur emas edi, lekin Cristiano qildi.
Qisqa muddatli hamkorlik va kelajakdagi rejalarGarchi Cristiano Ronaldo va Alvaro Gonzalez 2022–2023-yilgi mavsumda bor yoʻgʻi 11 ta rasmiy uchrashuvda birga maydonga tushib, 6 ta gʻalabaga erishgan boʻlsa-da, bu qisqa davr ularning bir-birini yaqindan tushunishi uchun yetarli boʻlgan. Oradan vaqt oʻtib, Alvaro 36 yoshida professional futbolchilik faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildi. Uning sobiq jamoadoshi esa hozirda 41 yoshni qarshilagan boʻlishiga qaramay, Al-Nasr safida oʻzining tarixiy 1000 ta gol marrasi sari dadil odimlashda davom etmoqda.
Hozirgi kunda Cristiano Ronaldo Ar-Riyod klubi bilan 2027-yilning iyunigacha moʻljallangan shartnoma asosida harakat qilmoqda. U nafaqat ichki chempionatda, balki xalqaro maydonlarda ham jamoani yetakchi sifatida ortidan ergashtirmoqda. Futbolchining maydon tashqarisidagi bunday adolatparvar va qoʻllab-quvvatlovchi xatti-harakatlari uning global miqyosdagi obroʻsini yanada oshirib, yosh avlod uchun chinakam namuna ekanini yana bir bor tasdiqladi.
Izohlar 0
…