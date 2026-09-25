Cristiano Ronaldoning Al-Nasr jamoasidagi jasorati oshkor boʻldi

·56·Sport
Cristiano Ronaldoning Al-Nasr jamoasidagi jasorati oshkor boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Al-Nasr klubining sobiq himoyachisi Alvaro Gonzalezning ma'lum qilishicha, Cristiano Ronaldo jamoaga kelib, jamoadoshlarining maosh olmaganidan xabar topgach, o'zining ilk ulkan maoshini olishdan voz kechib, avvalo boshqa futbolchilarning qarzdorliklarini yopishni talab qilgan.
  • Bu harakati bilan portugaliyalik yulduz moliyaviy muammolarni hal qilishda fidoiylik ko'rsatgan.
  • Ronaldo'ning bu adolatparvar xatti-harakati uning global obro'sini yanada oshirgan.

Saudiya Arabistonining Al-Nasr klubi hujumchisi Cristiano Ronaldo nafaqat yashil maydondagi gollari, balki kiyinish xonasidagi yetakchiligi va insoniy fazilatlari bilan ham eʼtiborga loyiq ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Jamoaning sobiq himoyachisi Alvaro Gonzalez portugaliyalik yulduz futbolchining jamoat oldidagi moliyaviy muammolarni hal qilishdagi fidoiyligi haqida qiziqarli maʼlumotlarni oshkor qildi. LeFutbolin nashri tarqatgan xabarlarga koʻra, tajribali himoyachi Ar-Riyod klubidagi faoliyatining ilk oylarida jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, ispaniyalik futbolchi Saudiya Arabistoniga koʻchib oʻtgandan keyingi dastlabki olti oy davomida umuman maosh olmagan. Mahalliy sportning eng badavlat tashkilotlaridan biri hisoblangan va davlat jamgʻarmasi (PIF) tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan klubda bunday holat yuzaga kelgani jamoada tushunmovchiliklarni keltirib chiqargan. Shunga qaramay, Alvaro oʻz faoliyati davomida mablagʻ yigʻishga ulgurgani bois bu vaziyatni nisbatan xotirjam qabul qilgan, biroq baribir daromad topish niyatida kelganini yashirmagan.

Cristiano Ronaldoning bevosita aralashuvi

Vaziyat tubdan oʻzgarishi uchun Cristiano Ronaldoning jamoaga kelishi va uning bu ishga aralashuvi talab etildi. Ispaniyaning Espanyol va Villarreal klublari safida toʻp surgan himoyachining soʻzlariga koʻra, portugaliyalik afsona jamoadoshlarining maosh olmaganidan xabar topgach, darhol tegishli idoralarga oʻz talabini qoʻygan. U hukumatdan olishi kerak boʻlgan ilk ulkan maoshini olishdan qatʼiy bosh tortib, eng avvalo boshqa futbolchilarning qarzdorliklarini yopish shartligini talab qilgan.

Alvaro Gonzalez oʻz intervyusida bu haqda quyidagilarni esladi: U vaziyatdan xabar topdi. Unga hukumat tomonidan pul toʻlanishi kerak edi va u oʻzining ilk maoshidan eng avvalo oʻyinchilarning pullarini berishni talab qildi. Baʼzilarimizga pul toʻlanmagandi, hammaniki emas, lekin u bu odamlarga haq toʻlanmaguncha dedi. U buni qilishga majbur emas edi, lekin Cristiano qildi.

Qisqa muddatli hamkorlik va kelajakdagi rejalar

Garchi Cristiano Ronaldo va Alvaro Gonzalez 2022–2023-yilgi mavsumda bor yoʻgʻi 11 ta rasmiy uchrashuvda birga maydonga tushib, 6 ta gʻalabaga erishgan boʻlsa-da, bu qisqa davr ularning bir-birini yaqindan tushunishi uchun yetarli boʻlgan. Oradan vaqt oʻtib, Alvaro 36 yoshida professional futbolchilik faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildi. Uning sobiq jamoadoshi esa hozirda 41 yoshni qarshilagan boʻlishiga qaramay, Al-Nasr safida oʻzining tarixiy 1000 ta gol marrasi sari dadil odimlashda davom etmoqda.

Hozirgi kunda Cristiano Ronaldo Ar-Riyod klubi bilan 2027-yilning iyunigacha moʻljallangan shartnoma asosida harakat qilmoqda. U nafaqat ichki chempionatda, balki xalqaro maydonlarda ham jamoani yetakchi sifatida ortidan ergashtirmoqda. Futbolchining maydon tashqarisidagi bunday adolatparvar va qoʻllab-quvvatlovchi xatti-harakatlari uning global miqyosdagi obroʻsini yanada oshirib, yosh avlod uchun chinakam namuna ekanini yana bir bor tasdiqladi.

Cristiano RonaldoAl-NassrAlvaro GonzalezSaudiya Arabistonifutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu "An-Nasr" klubini sotib olishdan voz kechdimi?Krishtianu Ronaldu "An-Nasr" klubini sotib olishdan voz kechdimi?18 sentabr 02:56Cristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydiCristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydi11 sentabr 11:52Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?26 iyul 22:35Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo jamoani tark etadimi?Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo jamoani tark etadimi?26 iyul 20:58Ange Postecoglou Al-Nassr boshqaruvidagi debyutida kutilmagan magʻlubiyatga uchradiAnge Postecoglou Al-Nassr boshqaruvidagi debyutida kutilmagan magʻlubiyatga uchradi23 iyul 20:51Cristiano Ronaldo jamoasida moliyaviy inqiroz: Al-Nassr maoshlarni toʻlashda qiynalmoqdaCristiano Ronaldo jamoasida moliyaviy inqiroz: Al-Nassr maoshlarni toʻlashda qiynalmoqda14 iyul 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?