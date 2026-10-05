Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldi

·27·Sport
Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Cristiano Ronaldoning Portugaliya terma jamoasidagi kelajagi murabbiy bilan yuzaga kelgan tushunmovchilikdan so'ng noma'lum bo'lib qoldi.
  • Norvegiyaga qarshi o'yinda zaxirada qoldirilgan futbolchi noroziligini bildirib, terma jamoa lagerini muddatidan oldin tark etdi.
  • Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedro Proenca bu holatni oddiy tushunmovchilik deb atab, barcha masalalar jamoa ichida hal etilishini va Ronaldoga to'liq qo'llab-quvvatlash bildirilishini ta'kidladi.

Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldoning mamlakat bosh jamoasidagi kelajagi nomaʼlum boʻlib qolmoqda. ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Millatlar ligasi doirasidagi soʻnggi yigʻin vaqtida hujumchi va bosh murabbiy oʻrtasida yuzaga kelgan tushunmovchilik jamoat eʼtiboriga tushdi va bu futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mojaroning boshlanishiga sentyabr oyi oxirida Norvegiya terma jamoasiga qarshi kechgan uchrashuv sabab boʻldi. Mazkur bahsda Portugal futboli afsonasi zaxirada qoldirilib, maydonga tushirilmadi. Ushbu uchrashuvda jamoa 2:1 hisobida gʻalaba qozonganiga qaramay, tajribali hujumchi murabbiyning bu qaroridan norozi boʻlgan.

Tushunmovchilik va murabbiy bilan ziddiyat

Uelsga qarshi oʻz uyida oʻtgan dastlabki bahsni asosiy tarkibda boshlagan Cristiano Ronaldo Oslo shahridagi oʻyinda zaxirada qolishini ogʻir qabul qildi. Norvegiyaga qarshi kechgan uchrashuvdan soʻng Al-Nassr hujumchisi terma jamoa lagerini muddatidan oldin tark etdi va bu mamlakat matbuotida qizgʻin muhokamalarga yoʻl ochdi.

Yuzaga kelgan vaziyat fonida Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) prezidenti Pedro Proenca vaziyatni yumshatishga harakat qildi. U yuzaga kelgan holatni oddiy tushunmovchilik deb atab, barcha masalalar jamoa ichida hal etilishini maʼlum qildi hamda terma jamoa sardoriga oʻzining toʻliq qoʻllab-quvvatlashini bildirdi.

Federatsiya rahbariyatining munosabati

ESPN xabar berishicha, federatsiya rahbari Cristiano Ronaldoning Portugaliya futboli uchun qoʻshgan ulkan hissasini alohida taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, 41 yoshli hujumchi oʻz mamlakati tarixidagi eng buyuk futbolchi hisoblanadi va u ikki oʻn yillik davomida terma jamoaga sadoqat koʻrsatib kelmoqda.

«Biz barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi haqida gapiryapmiz», – deya taʼkidladi Pedro Proenca. Federatsiya rahbari futbolchi jismoniy jihatdan tayyor boʻlsa, terma jamoa eshiklari uning uchun doim ochiq boʻlishini, biroq yuzaga kelgan tushunmovchilik ichki tartibda hal qilinishi lozimligini qoʻshimcha qildi.

Maʼlum boʻlishicha, Cristiano Ronaldo xalqaro faoliyatini yakunlash haqida avvalroq ham oʻylagan, biroq vatanga boʻlgan muhabbat tufayli terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishga qaror qilgan. Ayni paytda u xalqaro miqyosdagi oʻyinlarda urilgan gollar boʻyicha rekordchi boʻlib, Portugaliya safida 234 ta uchrashuvda 146 ta gol muallifiga aylangan.

Cristiano RonaldoPortugaliyaMillatlar ligasiAl-NassrFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jorge Jesus Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagiga oydinlik kiritdiJorge Jesus Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagiga oydinlik kiritdiBugun 10:14Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdi1 oktabr 00:52Cristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdi30 sentabr 23:16Krishtianu Ronaldu Portugaliya ixtiyorini tark etdiKrishtianu Ronaldu Portugaliya ixtiyorini tark etdi1 oktabr 15:16Cristiano Ronaldoning ter jamoadagi taqdiri soʻroq ostida qoldiCristiano Ronaldoning ter jamoadagi taqdiri soʻroq ostida qoldi3 oktabr 23:30Cristiano Ronalduning Portugaliya termasini tark etishi janjalga sabab boʻldiCristiano Ronalduning Portugaliya termasini tark etishi janjalga sabab boʻldi3 oktabr 21:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi