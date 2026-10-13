Pokistonda poyezd relsdan chiqib ketdi, qurbonlar va o‘nlab yaradorlar bor (video)
Pokistonda yo‘lovchi poyezdining relsdan chiqib ketishi oqibatida og‘ir yo‘l-transport hodisasi yuz berdi. Mahalliy rasmiy manbalar va favqulodda xizmatlar bergan dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur mudhish fojia sabab 4 kishi halok bo‘lgan, yana 30 nafar yo‘lovchi turli darajadagi tan jarohatlari olgan.
Falokat sodir bo‘lgan hududga zudlik bilan qutqaruv guruhlari va tez tibbiy yordam brigadalari safarbar etilgan.
Hodisa tafsilotlari va harakat yo‘nalishi
Temir yo‘l falokati bo‘yicha ma’lum bo‘lgan asosiy jihatlar:
Qatnov yo‘nalishi: Yo‘lovchi poyezdi mamlakatning yirik port shahri Karachidan Peshovar shahri tomon harakatlanib kelayotgan bo‘lgan;
Jabrlanganlarga yordam: Jabrlangan 30 nafar fuqaroga voqea joyida birinchi tez tibbiy yordam ko‘rsatilib, og‘ir ahvoldagilari yaqin atrofdagi shifoxonalarga shoshilinch ravishda yetkazilgan;
Qutqaruv va tiklash ishlari: Relsdan chiqib ketgan vagonlarni bartaraf etish hamda mazkur yo‘nalishda to‘xtab qolgan temir yo‘l qatnovini qayta tiklash choralari ko‘rilmoqda.
Hozirda maxsus komissiya tuzilib, poyezdning izdan chiqib ketishiga texnik nosozlik yoki temir yo‘l infratuzilmasidagi muammolar sabab bo‘lgani o‘rganilmoqda. Tekshiruv natijalari bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot berilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…