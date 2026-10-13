Pokistonda poyezd relsdan chiqib ketdi, qurbonlar va o‘nlab yaradorlar bor (video)

·43·Dunyo
Pokistonda poyezd relsdan chiqib ketdi, qurbonlar va o‘nlab yaradorlar bor (video)

Pokistonda yo‘lovchi poyezdining relsdan chiqib ketishi oqibatida og‘ir yo‘l-transport hodisasi yuz berdi. Mahalliy rasmiy manbalar va favqulodda xizmatlar bergan dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur mudhish fojia sabab 4 kishi halok bo‘lgan, yana 30 nafar yo‘lovchi turli darajadagi tan jarohatlari olgan.

Falokat sodir bo‘lgan hududga zudlik bilan qutqaruv guruhlari va tez tibbiy yordam brigadalari safarbar etilgan.

Hodisa tafsilotlari va harakat yo‘nalishi

Temir yo‘l falokati bo‘yicha ma’lum bo‘lgan asosiy jihatlar:

  • Qatnov yo‘nalishi: Yo‘lovchi poyezdi mamlakatning yirik port shahri Karachidan Peshovar shahri tomon harakatlanib kelayotgan bo‘lgan;

  • Jabrlanganlarga yordam: Jabrlangan 30 nafar fuqaroga voqea joyida birinchi tez tibbiy yordam ko‘rsatilib, og‘ir ahvoldagilari yaqin atrofdagi shifoxonalarga shoshilinch ravishda yetkazilgan;

  • Qutqaruv va tiklash ishlari: Relsdan chiqib ketgan vagonlarni bartaraf etish hamda mazkur yo‘nalishda to‘xtab qolgan temir yo‘l qatnovini qayta tiklash choralari ko‘rilmoqda.

Hozirda maxsus komissiya tuzilib, poyezdning izdan chiqib ketishiga texnik nosozlik yoki temir yo‘l infratuzilmasidagi muammolar sabab bo‘lgani o‘rganilmoqda. Tekshiruv natijalari bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot berilishi kutilmoqda.

PokistonYo‘lovchi poyezKarachidan PeshovarTexnik nosozlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?12 sentabr 17:27Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)23 sentabr 22:03Istanbulda metro poyezdi relsdan chiqdi: yo‘lovchilar evakuatsiya qilindiIstanbulda metro poyezdi relsdan chiqdi: yo‘lovchilar evakuatsiya qilindi20 iyun 21:48Bir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradiBir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradi21 sentabr 09:38San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)31 avgust 13:04Pokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindiPokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindi24 iyun 23:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda