“Makiyaj tozalash”: Xitoylik o‘qituvchi qizlarning yuzini latta bilan artib tashladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoydagi maktabda o‘qituvchi darsga pardoz qilib kelgan qizlarning yuzini maktab darvozasi oldida ho‘l latta bilan artib tashladi.
- Bu harakat maktabning makiyajsiz darsga kelish haqidagi ichki tartib-qoidalariga asoslangan bo‘lib, o‘qituvchi buni «o‘quvchiga xos, sodda va tabiiy ko‘rinish» talabi bilan izohladi.
- Biroq, bu holat jamoatchilikni ikki guruhga bo‘lib, bir guruh intizomni qo‘llab-quvvatlasa, boshqalari shaxsiy daxlsizlik va gigiyena buzilganini ta’kidlamoqda.
Xitoydagi o‘rta maktablardan birida yuz bergan kutilmagan holat tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilar orasida keskin munozaralarga sabab bo‘ldi. Maktabga kirish darvozasi oldida turgan erkak o‘qituvchi darsga pardoz (makiyaj) qilib kelgan o‘quvchi qizlarni birma-bir to‘xtatib, ularning yuzini qo‘lidagi ho‘l latta bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri artib tashlagan.
Aniqlanishicha, ushbu muassasada o‘quvchilarning makiyaj bilan darsga kelishini taqiqlovchi ichki tartib-qoidalar mavjud bo‘lgan bo‘lib, pedagog o‘z xatti-harakatini o‘quvchilar maktabga «o‘quvchiga xos, sodda va tabiiy ko‘rinishda» kelishi shartligi bilan izohlagan. Biroq bu holat jamoatchilikni ikki qutbga bo‘lib yubordi: bir guruh maktab intizomini qat’iy qo‘llab-quvvatlagan bo‘lsa, boshqalar bunday usulni shaxsiy daxlsizlik va gigiyena qoidalarini ochiqchasiga buzish deb baholamoqda.
«Ho‘l latta, maktab darvozasi va intizom talabi»: Mojaroli voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi
Xitoy maktabidagi ushbu shov-shuvli hodisadan eng muhim faktlar:
Darvoza oldidagi jazo: O‘qituvchi makiyaj qilgan qizlarni maktab ostonasida to‘xtatib, yuzini latta bilan tozalagan;
Ichki taqiqlarning mavjudligi: Maktab nizomida o‘quvchilar uchun har qanday kosmetik vositalardan foydalanish qat’iyan man etilgani aniqlangan;
«O‘quvchiga xos ko‘rinish» talabi: Muallim o‘z harakatini ta’lim muhitida kamtarlik va o‘quvchi maqomiga rioya etilishi zarurligi bilan oqlagan;
Gigiyena va sog‘liq masalasi: Bitta latta bilan bir nechta o‘quvchining yuzini artish teri infeksiyalarini tarqatish xavfini yuzaga keltirgani aytilmoqda;
Tarmoqlardagi qutblanish: Jamoatchilik intizomni saqlash zarurligi va bola sha’nini kamsitish chegarasi borasida ikkiga bo‘lindi.
Maktab talabi va ijro usuli: Muammoning qiyosiy tahlili
Qoidalarga rioya qilish va tanlangan choraning tasnifi:
Mezonlar va parametrlar
Maktabning rasmiy talabi
O‘qituvchi tomonidan qo‘llangan usul
Asosiy maqsad
O‘quvchilarni darsga xos, ortiqcha bezaklarsiz ko‘rinishda bo‘lishini ta’minlash
Kirish joyida yuzdagi makiyajni latta bilan majburan artish
Pedagogik vosita
Tushuntirish ishlari, ogohlantirish va ota-onalar bilan muloqot
Hammaning ko‘z o‘ngida ochiqchasiga harakat qilish
Psixologik ta’sir
Tartib-intizomga ixtiyoriy ko‘nikish
Tengdoshlari oldida uyalish va ruhiy bosim
Gigiyenik holat
Toza va sog‘lom muhit
Bitta latta va suv orqali yuz terisini artish xavfi
Qo‘llovchilar fikri
Maktab moda namoyishi joyi emas, qat’iylik kerak
Qoidabuzarlikka qarshi tezkor chora sifatida qabul qilindi
Tanqidchilar fikri
Bolaning shaxsiyati va qadr-qimmati hurmat qilinishi shart
Qo‘pollik va bola huquqlari chegarasining buzilishi
Pedagogik va psixologik ekspertiza: Muammoni hal qilishning maqbul yo‘li qaysi?
Ta’lim sohasi ekspertlari va bolalar psixologlarining xulosalari:
«Ommaviy izza qilish effekti»: O‘smirlik davrida tashqi ko‘rinishga berilgan baho va jamoat oldidagi bunday munosabat o‘quvchida maktabga nisbatan nafrat va ichki psixologik jarohatni keltirib chiqarishi mumkin;
Sanitariya-gigiyena qoidalari: Yuz terisi o‘ta ta’sirchan bo‘lib, umumiy foydalanilgan latta orqali turli dermatologik kasalliklar va toshmalar paydo bo‘lish ehtimoli yuqori;
Tizimli yechim zarurligi: Maktab qoidalarini bajartirish jismoniy ta’sir bilan emas, balki ota-onalar qo‘mitasi orqali, sinf rahbari suhbatlari va ichki ogohlantirish mexanizmlari bilan amalga oshirilishi samaraliroq hisoblanadi.
Sizningcha, o‘qituvchining maktab qoidasini buzgan qizlarga nisbatan bunday keskin chora ko‘rishi to‘g‘rimi yoki bu pedagogik me’yorlardan chiqishmi? Zamonaviy maktablarda o‘quvchilarning tashqi ko‘rinishi va makiyaj masalasini tartibga solish uchun eng to‘g‘ri yo‘l nima deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va tarbiyaviy jihatdan muhim bo‘lgan ushbu mavzuni keng baham ko‘ring!
Izohlar 0
…