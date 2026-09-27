“Makiyaj tozalash”: Xitoylik o‘qituvchi qizlarning yuzini latta bilan artib tashladi (video)

·62·Dunyo
“Makiyaj tozalash”: Xitoylik o‘qituvchi qizlarning yuzini latta bilan artib tashladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoydagi maktabda o‘qituvchi darsga pardoz qilib kelgan qizlarning yuzini maktab darvozasi oldida ho‘l latta bilan artib tashladi.
  • Bu harakat maktabning makiyajsiz darsga kelish haqidagi ichki tartib-qoidalariga asoslangan bo‘lib, o‘qituvchi buni «o‘quvchiga xos, sodda va tabiiy ko‘rinish» talabi bilan izohladi.
  • Biroq, bu holat jamoatchilikni ikki guruhga bo‘lib, bir guruh intizomni qo‘llab-quvvatlasa, boshqalari shaxsiy daxlsizlik va gigiyena buzilganini ta’kidlamoqda.

Xitoydagi o‘rta maktablardan birida yuz bergan kutilmagan holat tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilar orasida keskin munozaralarga sabab bo‘ldi. Maktabga kirish darvozasi oldida turgan erkak o‘qituvchi darsga pardoz (makiyaj) qilib kelgan o‘quvchi qizlarni birma-bir to‘xtatib, ularning yuzini qo‘lidagi ho‘l latta bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri artib tashlagan.

Aniqlanishicha, ushbu muassasada o‘quvchilarning makiyaj bilan darsga kelishini taqiqlovchi ichki tartib-qoidalar mavjud bo‘lgan bo‘lib, pedagog o‘z xatti-harakatini o‘quvchilar maktabga «o‘quvchiga xos, sodda va tabiiy ko‘rinishda» kelishi shartligi bilan izohlagan. Biroq bu holat jamoatchilikni ikki qutbga bo‘lib yubordi: bir guruh maktab intizomini qat’iy qo‘llab-quvvatlagan bo‘lsa, boshqalar bunday usulni shaxsiy daxlsizlik va gigiyena qoidalarini ochiqchasiga buzish deb baholamoqda.

«Ho‘l latta, maktab darvozasi va intizom talabi»: Mojaroli voqeaning 5 ta asosiy nuqtasi

Xitoy maktabidagi ushbu shov-shuvli hodisadan eng muhim faktlar:

  • Darvoza oldidagi jazo: O‘qituvchi makiyaj qilgan qizlarni maktab ostonasida to‘xtatib, yuzini latta bilan tozalagan;

  • Ichki taqiqlarning mavjudligi: Maktab nizomida o‘quvchilar uchun har qanday kosmetik vositalardan foydalanish qat’iyan man etilgani aniqlangan;

  • «O‘quvchiga xos ko‘rinish» talabi: Muallim o‘z harakatini ta’lim muhitida kamtarlik va o‘quvchi maqomiga rioya etilishi zarurligi bilan oqlagan;

  • Gigiyena va sog‘liq masalasi: Bitta latta bilan bir nechta o‘quvchining yuzini artish teri infeksiyalarini tarqatish xavfini yuzaga keltirgani aytilmoqda;

  • Tarmoqlardagi qutblanish: Jamoatchilik intizomni saqlash zarurligi va bola sha’nini kamsitish chegarasi borasida ikkiga bo‘lindi.

Maktab talabi va ijro usuli: Muammoning qiyosiy tahlili

Qoidalarga rioya qilish va tanlangan choraning tasnifi:

Mezonlar va parametrlar

Maktabning rasmiy talabi

O‘qituvchi tomonidan qo‘llangan usul

Asosiy maqsad

O‘quvchilarni darsga xos, ortiqcha bezaklarsiz ko‘rinishda bo‘lishini ta’minlash

Kirish joyida yuzdagi makiyajni latta bilan majburan artish

Pedagogik vosita

Tushuntirish ishlari, ogohlantirish va ota-onalar bilan muloqot

Hammaning ko‘z o‘ngida ochiqchasiga harakat qilish

Psixologik ta’sir

Tartib-intizomga ixtiyoriy ko‘nikish

Tengdoshlari oldida uyalish va ruhiy bosim

Gigiyenik holat

Toza va sog‘lom muhit

Bitta latta va suv orqali yuz terisini artish xavfi

Qo‘llovchilar fikri

Maktab moda namoyishi joyi emas, qat’iylik kerak

Qoidabuzarlikka qarshi tezkor chora sifatida qabul qilindi

Tanqidchilar fikri

Bolaning shaxsiyati va qadr-qimmati hurmat qilinishi shart

Qo‘pollik va bola huquqlari chegarasining buzilishi

Pedagogik va psixologik ekspertiza: Muammoni hal qilishning maqbul yo‘li qaysi?

Ta’lim sohasi ekspertlari va bolalar psixologlarining xulosalari:

  • «Ommaviy izza qilish effekti»: O‘smirlik davrida tashqi ko‘rinishga berilgan baho va jamoat oldidagi bunday munosabat o‘quvchida maktabga nisbatan nafrat va ichki psixologik jarohatni keltirib chiqarishi mumkin;

  • Sanitariya-gigiyena qoidalari: Yuz terisi o‘ta ta’sirchan bo‘lib, umumiy foydalanilgan latta orqali turli dermatologik kasalliklar va toshmalar paydo bo‘lish ehtimoli yuqori;

  • Tizimli yechim zarurligi: Maktab qoidalarini bajartirish jismoniy ta’sir bilan emas, balki ota-onalar qo‘mitasi orqali, sinf rahbari suhbatlari va ichki ogohlantirish mexanizmlari bilan amalga oshirilishi samaraliroq hisoblanadi.

Sizningcha, o‘qituvchining maktab qoidasini buzgan qizlarga nisbatan bunday keskin chora ko‘rishi to‘g‘rimi yoki bu pedagogik me’yorlardan chiqishmi? Zamonaviy maktablarda o‘quvchilarning tashqi ko‘rinishi va makiyaj masalasini tartibga solish uchun eng to‘g‘ri yo‘l nima deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va tarbiyaviy jihatdan muhim bo‘lgan ushbu mavzuni keng baham ko‘ring!

Xitoy maktabimakiyajlattamaktab qoidalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi23 sentabr 09:58Xitoylik o‘qituvchi o‘quvchilari bilan 4 metrlik suv raketasini yasadiXitoylik o‘qituvchi o‘quvchilari bilan 4 metrlik suv raketasini yasadi25 sentabr 14:49O‘qituvchi talabani ishidan ayrilishdan qo‘rqib o‘ldirganlikda ayblandiO‘qituvchi talabani ishidan ayrilishdan qo‘rqib o‘ldirganlikda ayblandi15 sentabr 00:00Avstriyada 14 yoshgacha qizlarga hijob taqish taqiqlandiAvstriyada 14 yoshgacha qizlarga hijob taqish taqiqlandi8 sentabr 19:10Yuzini taranglashtirish muolajasi vaqtida 45 yoshli erkak vafot etdiYuzini taranglashtirish muolajasi vaqtida 45 yoshli erkak vafot etdi29 avgust 16:04Haqiqiy buyumlar bilan turmush qurganlar: g‘alati «nikohlar» tarixi (foto)Haqiqiy buyumlar bilan turmush qurganlar: g‘alati «nikohlar» tarixi (foto)31 avgust 05:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota