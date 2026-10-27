O‘qituvchi hojatxonada qamalib qolgan o‘quvchisini qutqarayotganda halok bo‘ldi

·78·Dunyo
O‘qituvchi hojatxonada qamalib qolgan o‘quvchisini qutqarayotganda halok bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliyaning Guarulyus shahridagi FISK Taboão tillar maktabida 24 yoshli o‘qituvchi Nayara Karmo hojatxonada qamalib qolgan o‘quvchiga yordam berishga urinib, halok bo‘ldi.
  • Pedagog o‘quvchiga kalitni uzatmoqchi bo‘lib, deraza orqali o‘tayotganida gipsokarton panelning sinishi oqibatida birinchi qavatga qulab tushdi.
  • 21 oktyabr, chorshanba kuni sodir bo‘lgan ushbu fojiali hodisadan so‘ng tezkor xizmat xodimlari o‘qituvchining vafot etganini tasdiqlashdi.

Braziliyada 24 yoshli o‘qituvchi o‘quvchisiga yordam berishga uringan paytda halok bo‘ldi. Ma’lum qilinishicha, Nayara Karmo ismli pedagog hojatxonada qamalib qolgan o‘quvchiga yordam berish uchun harakat qilgan. Biroq voqea fojiali yakunlanib, yosh o‘qituvchining hayoti uzilgan.

Xabarlarga ko‘ra, Nayara hojatxonada qolib ketgan o‘quvchiga eshikni ochish uchun kalitlarni uzatishga uringan. Shundan so‘ng u hududdan deraza orqali chiqishga harakat qilgan. Biroq u polga o‘xshab ko‘ringan gipsokarton panel ustiga qadam qo‘ygan. Ushbu panel inson og‘irligini ko‘tarishga mo‘ljallanmagani sababli, uning ostida singan va o‘qituvchi pastga qulab tushgan.

Fojiali hodisa 21 oktyabr, chorshanba kuni Braziliyaning Guarulyus shahrida joylashgan FISK Taboão tillar maktabi binosida sodir bo‘lgan. Nayara binoning yuqori qismidan birinchi qavatga qulab tushgan. Voqea joyiga yetib kelgan tezkor xizmat xodimlari uni zinapoya yaqinida yotgan holda topishgan va vafot etganini tasdiqlashgan. Bu haqda Need To Know nashri xabar berdi.

Maktab jamoasi yosh o‘qituvchining vafoti munosabati bilan hamdardlik bildirib, uning mehnatsevarligi va o‘quvchilariga bo‘lgan mehrini alohida ta’kidladi.

«Nay ajoyib o‘qituvchi edi. U o‘z ishini katta ishtiyoq va fidoyilik bilan bajarar, barcha o‘quvchilarini juda yaxshi ko‘rardi. U atrofidagi insonlarni o‘zining samimiyligi, mehribonligi va kasbiga bo‘lgan muhabbati bilan o‘ziga jalb qiladigan alohida inson edi», — deyiladi maktab bayonotida.

Ta’lim muassasasi vakillari uning xotirasi hamisha qalblarda saqlanib qolishini ham qayd etishdi.

«Uning ta’limga bo‘lgan muhabbati, fidoyiligi va qalblarga nur bag‘ishlagan samimiyati xotiralarimizda va yuraklarimizda yashashda davom etadi», — deya ta’kidladi maktab ma’muriyati.

Ma’lum qilinishicha, Nayara Karmo bilan vidolashuv marosimi va uni dafn etish tadbiri 23 oktyabr kuni Guarulyus shahrida o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Nayara KarmoBraziliyaFISK TaboãoGuarulyus
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hojatxonada 13 soat: Belgiyada deputat eshik qulflanib qolib tuni bilan qamalib yotdiHojatxonada 13 soat: Belgiyada deputat eshik qulflanib qolib tuni bilan qamalib yotdi17 sentabr 21:46Italiyalik talabalar yetti metrlik qog‘oz samolyot yasash bilan rekord o‘rnatdiItaliyalik talabalar yetti metrlik qog‘oz samolyot yasash bilan rekord o‘rnatdiKecha 23:44Xitoy “mis qiroli” umrbod qamoqqa hukm qilindi: yirik Maike imperiyasining qulashiXitoy “mis qiroli” umrbod qamoqqa hukm qilindi: yirik Maike imperiyasining qulashiKecha 23:27“Yandeks” o‘zining barcha uchta superkompyuterini yangi joylarga evakuatsiya qildi“Yandeks” o‘zining barcha uchta superkompyuterini yangi joylarga evakuatsiya qildiKecha 23:07Ozarbayjonda TikTok'da so‘kingan bloger 15 sutkaga qamaldiOzarbayjonda TikTok'da so‘kingan bloger 15 sutkaga qamaldiKecha 17:00AQSHda chiqindilar bilan birga presslangan erkak tirik qoldiAQSHda chiqindilar bilan birga presslangan erkak tirik qoldiKecha 13:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi