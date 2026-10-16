Avstraliyada ko‘rshapalaklar hujumi ko‘paydi: xavfli virusdan ogohlantirishdi

·7·Dunyo
Avstraliyada ko‘rshapalaklar hujumi ko‘paydi: xavfli virusdan ogohlantirishdi

Avstraliya rasmiylari aholini ko‘rshapalaklarga yaqinlashmaslik va ularga tegmaslik haqida ogohlantirmoqda. Bunga hayvonlar tomonidan tishlash va tirnash holatlari ko‘paygani sabab bo‘lgan. Mutaxassislar bunday vaziyatlarda Avstraliya ko‘rshapalak lissavirusi (Australian bat lyssavirus) yuqish xavfi mavjudligini eslatmoqda.

Yangi Janubiy Uels shtati sog‘liqni saqlash boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, 28-sentabrdan 10-oktabrgacha hududning shimoliy qismida 43 kishi ko‘rshapalaklar tomonidan tishlangan yoki tirnalgan. O‘tgan yilning shu davrida esa bunday holatlarning 10 tasi qayd etilgan.

Hodisalarning Hunter, Mid North Coast, Northern NSW va Central Coast mintaqalarida kuzatilgani bildirilgan. Avstraliya ko‘rshapalak lissavirusi quturish virusiga yaqin bo‘lib, odamda og‘ir va o‘limga olib kelishi mumkin bo‘lgan kasallikni keltirib chiqaradi. Kasallik alomatlari boshlanganidan keyin samarali davolash usuli mavjud emas. Biroq virus bilan ehtimoliy kontaktdan so‘ng o‘z vaqtida ko‘rsatiladigan tibbiy yordam, jumladan, zarur emlash va boshqa profilaktik choralar kasallikning oldini olishi mumkin.

Yangi Janubiy Uels sog‘liqni saqlash boshqarmasining Sog‘liqni saqlashni himoya qilish bo‘limi direktori Keyra Glazgo aholiga har qanday ko‘rshapalak virus tashuvchisi bo‘lishi mumkinligini ta’kidladi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, virusning odamlarga yuqishi kam uchraydi, ammo zararlangan hayvon tishlashi yoki tirnashi jiddiy xavf tug‘diradi. Shu sababli ko‘rshapalaklar bilan bevosita aloqadan saqlanish muhim.

Avstraliyako‘rshapalak lissavirusiYangi Janubiy Uelssog‘liqni saqlash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyada boshidan oyoqlar o‘sgan buzoqcha operatsiya qilindiAvstraliyada boshidan oyoqlar o‘sgan buzoqcha operatsiya qilindi13 oktabr 17:21Avstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildiAvstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildi15 sentabr 15:23Sochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdiSochi sayrgohiga dengiz dronlari hujumi: Jabrlanganlar soni 8 nafarga yetdi10 sentabr 13:01Avstraliyada 142 ming dollarlik suvaraklar musodara qilindiAvstraliyada 142 ming dollarlik suvaraklar musodara qilindi5 iyun 22:26Kana chaqishi sababli yuzaga kelgan go‘sht allergiyasi ilk bor o‘limga olib keldiKana chaqishi sababli yuzaga kelgan go‘sht allergiyasi ilk bor o‘limga olib keldi21 iyul 14:53Avstraliyada bir yo‘ldoshli to‘rt egizak sog‘-omon tug‘ildiAvstraliyada bir yo‘ldoshli to‘rt egizak sog‘-omon tug‘ildi21 iyul 17:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi