Palau oshxonasidagi noodatiy taom: ko‘rshapalak sho‘rvasini tatib ko‘rgan bloger tanqidlar ostida qoldi
Braziliyalik bloger Tinch okeanida joylashgan Palau orol davlatiga safari davomida mahalliy aholining an’anaviy taomlaridan biri — ko‘rshapalak sho‘rvasini tatib ko‘rdi. Uning ushbu jarayon aks etgan videosini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirishi esa kuzatuvchilar o‘rtasida keskin bahslarga sabab bo‘ldi.
Mazkur taom Palau oshxonasida uzoq yillardan beri tayyorlanib kelinadi. U odatda meva bilan oziqlanadigan ko‘rshapalaklardan pishiriladi va mahalliy gastronomik an’analarning bir qismi hisoblanadi. Biroq, boshqa mamlakat vakillari uchun noodatiy tuyulgan ushbu taom aks etgan video qisqa vaqt ichida keng tarqaldi.
Blogerning vatandosh kuzatuvchilari esa uning tanlovini birdek ma’qullamadi. Ayrimlar taomning gigiyenik jihatlari va uni iste’mol qilish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin bo‘lgan yuqumli kasalliklar xavotir uyg‘otishini bildirdi.
Boshqa foydalanuvchilar esa xorijiy mamlakatlarga sayohat qilish davomida mahalliy urf-odatlar va milliy taomlar bilan tanishishni tabiiy hol deb baholadi. Shunga qaramay, tanqidchilarning bir qismi blogerni ko‘proq tomosha yig‘ish maqsadida sog‘liq bilan bog‘liq ehtimoliy xavflarni e’tiborsiz qoldirganlikda aybladi.
Natijada Palau oshxonasiga xos an’anaviy taom haqidagi video nafaqat noodatiy gastronomik tajriba, balki madaniy an’analar va oziq-ovqat xavfsizligi borasidagi bahslarni ham yuzaga chiqardi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…