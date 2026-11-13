Palau oshxonasidagi noodatiy taom: ko‘rshapalak sho‘rvasini tatib ko‘rgan bloger tanqidlar ostida qoldi

1 daqiqa o'qish0
Palau oshxonasidagi noodatiy taom: ko‘rshapalak sho‘rvasini tatib ko‘rgan bloger tanqidlar ostida qoldi

Braziliyalik bloger Tinch okeanida joylashgan Palau orol davlatiga safari davomida mahalliy aholining an’anaviy taomlaridan biri — ko‘rshapalak sho‘rvasini tatib ko‘rdi. Uning ushbu jarayon aks etgan videosini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirishi esa kuzatuvchilar o‘rtasida keskin bahslarga sabab bo‘ldi.

Mazkur taom Palau oshxonasida uzoq yillardan beri tayyorlanib kelinadi. U odatda meva bilan oziqlanadigan ko‘rshapalaklardan pishiriladi va mahalliy gastronomik an’analarning bir qismi hisoblanadi. Biroq, boshqa mamlakat vakillari uchun noodatiy tuyulgan ushbu taom aks etgan video qisqa vaqt ichida keng tarqaldi.

Blogerning vatandosh kuzatuvchilari esa uning tanlovini birdek ma’qullamadi. Ayrimlar taomning gigiyenik jihatlari va uni iste’mol qilish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin bo‘lgan yuqumli kasalliklar xavotir uyg‘otishini bildirdi.

Boshqa foydalanuvchilar esa xorijiy mamlakatlarga sayohat qilish davomida mahalliy urf-odatlar va milliy taomlar bilan tanishishni tabiiy hol deb baholadi. Shunga qaramay, tanqidchilarning bir qismi blogerni ko‘proq tomosha yig‘ish maqsadida sog‘liq bilan bog‘liq ehtimoliy xavflarni e’tiborsiz qoldirganlikda aybladi.

Natijada Palau oshxonasiga xos an’anaviy taom haqidagi video nafaqat noodatiy gastronomik tajriba, balki madaniy an’analar va oziq-ovqat xavfsizligi borasidagi bahslarni ham yuzaga chiqardi.

Maqola sizga yoqdimi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari