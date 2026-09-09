Qozog‘istonda «Aytxojin» deb nomlangan yangi kartoshka navi yaratildi

·2·Dunyo
Qozog‘istonda «Aytxojin» deb nomlangan yangi kartoshka navi yaratildi

Qozog‘istonlik olimlar yuqori hosildorligi va kasalliklarga chidamliligi bilan ajralib turadigan yangi kartoshka navini yaratdi. Yangi nav mahalliy tuproq-iqlim sharoitlariga moslashtirilgani bilan ham ahamiyatli hisoblanadi. Bu haqda Qozog‘iston Fan va oliy ta’lim vazirligi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, yangi kartoshka navi «Aytxojin» deb nomlangan. Ushbu nav Qozog‘iston Meva-sabzavotchilik ilmiy-tadqiqot instituti hamda Murat Aytxojin nomidagi Molekular biologiya va biokimyo instituti mutaxassislarining o‘zaro hamkorligi asosida yaratilgan.

Olimlar yangi navni ishlab chiqishda, avvalo, Qozog‘istonning tuproq va iqlim sharoitlariga yaxshi moslasha oladigan, serhosil hamda turli kasalliklarga nisbatan bardoshli kartoshka yetishtirishni maqsad qilgan.

Yangi navni yaratish jarayonida an’anaviy seleksiya usullari bilan bir qatorda zamonaviy biotexnologik va molekular-genetik texnologiyalardan ham foydalanilgan. Bu usullar kartoshkaning muhim xususiyatlarini yanada samarali tanlash va yangi navning zarur ko‘rsatkichlarini shakllantirish imkonini bergan.

Ma’lum qilinishicha, mazkur tadqiqotlar 267-budjet dasturi hamda 2024–2026 yillarga mo‘ljallangan dasturiy-maqsadli moliyalashtirish loyihasi doirasida amalga oshirilgan.

Loyihaning asosiy yo‘nalishlaridan biri kartoshka, sabzavot va poliz ekinlarini yetishtirishni barqaror rivojlantirishdan iborat. Shu bilan birga, seleksiya va urug‘chilik tizimini takomillashtirish hamda qishloq xo‘jaligida zamonaviy agrotexnologiyalarni keng joriy etishga ham alohida e’tibor qaratilgan.

Yangi «Aytxojin» navi Qozog‘iston sharoitida yuqori hosil olish, kasalliklarga chidamli ekin yetishtirish va zamonaviy seleksiya texnologiyalaridan samarali foydalanish borasidagi ilmiy izlanishlarning navbatdagi natijasi bo‘ldi.

Qozog‘istonKartoshkaAytxojinMolekular biologiyaBiotexnologiyaQishloq xo‘jaligiSeleksiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Timsoh hayvonot bog‘i xodimiga hujum qilib, uni o‘ldirdiTimsoh hayvonot bog‘i xodimiga hujum qilib, uni o‘ldirdiBugun, 18:56To‘y mehmonlariga qimmatbaho taqinchoqlar ulashildi (video)To‘y mehmonlariga qimmatbaho taqinchoqlar ulashildi (video)Bugun, 16:39Burritoni 30 soniyada yeb, jahon rekordini yangiladi (video)Burritoni 30 soniyada yeb, jahon rekordini yangiladi (video)Bugun, 16:14O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan otaO‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan otaBugun, 15:16Baliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBaliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBugun, 14:4722 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdi22 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdiBugun, 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda