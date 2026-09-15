Kabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldi

·25·Texno
Kabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Antverpen universiteti olimlari kabel bakteriyalarining oʻzida metall-organik karkas — laboratoriyada sintez qilinadigan materialni tabiatan oʻstirishi mumkinligini aniqladilar.
  • Bu bakteriyalar oʻz tanasidan minglab marta uzun masofaga elektr tokini oʻtkaza oladi va bu oʻtkazuvchanlik markazi NiBiD deb nomlangan kompleks ekanligi isbotlangan.

Antverpen universiteti olimlari daryo va dengiz ilida yashovchi koʻ hujayrali kabel bakteriyalari oʻzida metall-organik karkas — insonlar laboratoriyada sintez qiladigan materialni tabiatan oʻstirganini aniqladilar. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu kabi tirik tizimlar ilgari bunday xususiyatga ega emas deb hisoblangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻn yildan buyon tadqiqotchilar bu mikroorganizmlar elektr tokini oʻz tanasidan minglab marta uzun masofaga — santimetrlab oʻtkaza olishidan hayratda edilar. Bunday uzoq masofaga elektronlar koʻchishi biologik mexanizmlarga xos emasligi sir saqlanib kelinayotgandi.

Yangi ilmiy ishda mutaxassislar atomar darajada tekshiruv oʻtkazib, bakteriyalar ichida oddiy oqsillar yoki temir-oltingugurt klasterlari emas, balki aniq tartiblangan nikel-organik struktura borligini kashf etdilar. Ushbu ipli organizmlar kislorodli va kislorodsiz zonalarning chegarasida yashab, chuqur qismdagi hujayralar vodorod sulfiddan elektronlarni ushlaydi va sirtidagilar ularni kislorodga tashlaydi.

Noyob oʻtkazuvchanlik va uning siri

Mazkur oʻtkazuvchi tolalarning elektr oʻtkazuvchanligi 500 Sm/sm gacha yetishi avvalroq isbotlangan edi. Olimlar elektron mikroskopiya, rentgen spektroskopiyasi va kompyuter modellashtirish yordamida oʻtkazuvchanlik markazi NiBiD deb nomlangan kompleks ekanini koʻrsatishdi.

Har bir oʻtkazuvchi tola markaziy kanalida qalinligi 1,4 nanometr boʻlgan 11 ta nanolentani saqlaydi va ular koʻp tolali mis sim kabi oʻralgan. Nikel atomi organik molekuladagi toʻrt oltingugurt atomi bilan ushlab turiladi hamda elektron bulutlarining qoplanishini hosil qiladi.

Amaliy qoʻllanish istiqbollari

Bakteriyalar bunday tartibli nanolentalarni xona haroratida va suvli muhitda oʻz-oʻzidan yigʻish orqali hosil qiladi. Bu sintetik oʻsimlik polimerlari talab qiladigan energiyakoʻp jarayonlarga qarama-qarshi oʻlaroq juda tejamkordir.

Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, eng real qoʻllanish sohasi bu egiluvchan bosma elektronika boʻlishi mumkin. Bunda oʻtkazuvchi siyohlar sxemalar va sensorlarni yaratish uchun qatlamlarga surtiladi.

Texnologiyani joriy etishdagi asosiy toʻsiq bu masshtablash qiymati hisoblanadi. Mutaxassislar avvalo biomaterialni iqtisodiy jihatdan oqlangan usulda ishlab chiqarish mumkinligini va uning xususiyatlari joriy elektron siyohlardan kam emasligini isbotlashlari lozim.

BakteriyalarNanotexnologiyaIlmiy kashfiyotBiotexnologiyaElektronika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandiJibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandiBugun, 18:28Buyuk Britaniya fermalarida Starlink interneti sinovdan oʻtkaziladiBuyuk Britaniya fermalarida Starlink interneti sinovdan oʻtkaziladiBugun, 17:25Xiaomi kompaniyasi 107 foiz foydali ish koeffitsiyentiga ega yangi suv isitgichini chiqardiXiaomi kompaniyasi 107 foiz foydali ish koeffitsiyentiga ega yangi suv isitgichini chiqardiBugun, 16:58MediaTek Dimensity 9600 Pro taqdim etildi: 2 nm texnologiyali yangi flagman protsessorMediaTek Dimensity 9600 Pro taqdim etildi: 2 nm texnologiyali yangi flagman protsessorBugun, 16:30Xiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdiXiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdiBugun, 15:54Yangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiYangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi