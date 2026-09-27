Koinot parvozi urgʻochi sichqonlarning keyingi avlodlariga qanday taʼsir qildi

·40·Texno
Koinot parvozi urgʻochi sichqonlarning keyingi avlodlariga qanday taʼsir qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro kosmik stansiyada 42 kun bo'lib qaytgan urg'ochi sichqonlarning birinchi avlod nasli sog'lom bo'lgani holda, ularning qizlari va nabiralarida sezilarli reproduktiv o'zgarishlar aniqlandi.
  • Kosmosda bo'lgan onalarning qizlarida mushak kuchi 15 foizga pastroq bo'lib, ular yuqori stress reaksiyasini namoyish etdi va nasllari soni keskin kamaydi.

Xalqaro kosmik stansiyada 42 kun davomida boʻlib qaytgan urgʻochi sichqonlar Yerga sogʻlom nasl berish qobiliyati bilan qaytdi, biroq ularning qizlari va nabiralarida sezilarli reproduktiv oʻzgarishlar aniqlandi. Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalida eʼlon qilingan tadqiqot kosmik parvozning ayollar reproduktiv fiziologiyasiga uzoq muddatli taʼsirini bir necha avlod davomida oʻrgangan ilk ilmiy ish boʻldi. Mazkur ilmiy loyiha Kansas universiteti Tibbiyot markazi mutaxassislari hamda NASAning Ames tadqiqot markazi olimlari tomonidan amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tajriba ishtirokchilari boʻlgan urgʻochi kemiruvchilar 2023-yilning noyabr oyida SpaceX CRS-29 yuk kemasi orqali XKSga yuborilgan edi. Yerdan tashqarida 42 kunni oʻtkazib qaytgan ona sichqonlar muvaffaqiyatli homilador boʻlib, sogʻlom bolalarni dunyoga keltirdi. Ularning tugʻilgan bolalari soni nazorat guruhidagilardan biroz kamroq boʻlsa-da, bu farq statistik jihatdan ahamiyatli darajada farq qilmadi va birinchi avlod vakillari normal holatda rivojlandi.

Ikkinchi avlodda kuzatilgan oʻzgarishlar

Biroq, mutaxassislarning taʼkidlashicha, asosiy oʻzgarishlar va salbiy taʼsirlar kosmik sayohatchilarning keyingi avlodlarida yaqqol namoyon boʻldi. Kosmosda boʻlgan onalarning qizlarida mushak kuchi 15 foizga pastroq ekanligi aniqlandi. Shuningdek, ular maxsus xulq-atvor testlarida yuqori darajadagi stress reaksiyasini namoyish etdi va eng muhimi, ularning oʻz nasllari soni keskin kamayib, tugʻilish koʻrsatkichlari pasayib ketdi.

Ayni shu urgʻochi sichqonlarda tuxumdonlarning qolgan zaxirasini bildiruvchi muhim marker — antimüller gormoni (AMG) darajasi tushib ketgani qayd etildi. Eng qizigʻi shundaki, pasaygan AMG koʻrsatkichi hatto uchinchi avlod vakillari boʻlgan nabiralarda ham saqlanib qoldi. Olimlar hozircha mazkur transgeneratsion effektning aniq mexanizmini toʻliq oʻrnatishga muvaffaq boʻlishmagani, bu boradagi tadqiqotlar davom etishini bildirdi.

Ehtimoliy sabablar va kelgusidagi xavflar

Mutaxassislarning ishchi gipotezasiga koʻra, bu holat mikroogʻirlik taʼsirida yuzaga keladigan tezlashgan hujayra qarishi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Avvalgi tadqiqotlarda ham inson toʻqimalari va kemiruvchilarda vaznsizlik sharoitida hujayraviy stress hamda mitoxondriya disfunksiyasi kuzatilgan edi. Mitoxondriyal DNK esa faqat ona liniyasi boʻyicha uzatilishini hisobga olsak, bu holat nazariy jihatdan mazkur transgeneratsion taʼsirni tushuntirib berishi mumkin, ammo bu versiya hali toʻgʻridan-toʻgʻri eksperimental tekshiruvni talab qiladi.

Shu bilan birga, mualliflar tadqiqotning ayrim cheklovlariga ham eʼtibor qaratdi. Jumladan, tajribadagi tanlanma unchalik katta emas — atigi 20 ta uchib kelgan urgʻochi sichqon kuzatilgan, parvoz 42 kun davom etgan. Qolaversa, XKS Yerning kuchli magnit maydoni muhofazasida joylashgani bois, ekipaj va hayvonlar Oy yoki Marsga boruvchi yoʻlakdagiga qaraganda ancha kam kosmik radiatsiya oladi. Kaliforniya universitetidan Ulrike Ludererning taʼkidlashicha, uning marscha missiyadagi radiatsiya dozalari boʻyicha olib borgan ishlari tuxumdonlar zaxirasining keskin qisqarishini koʻrsatgan boʻlib, kelgusida uzoq muddatli fazoviy dasturlarda reproduktiv markerlarni qattiq nazorat qilish muhim ogohlantirish sifatida xizmat qilishi lozim.

KoinotIlm-fanBiotexnologiyaNASATadqiqot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyalik olim Quyosh tizimining yoʻqolgan sirlarini ochishdiTurkiyalik olim Quyosh tizimining yoʻqolgan sirlarini ochishdiBugun 20:54Xalqaro kosmik stansiya Tinchlik uchun Nobel mukofotiga daʼvogar boʻldiXalqaro kosmik stansiya Tinchlik uchun Nobel mukofotiga daʼvogar boʻldi25 sentabr 01:22Habble kosmik teleskopi Yer atrofida 200 minginchi the aylanmani amalga oshirdiHabble kosmik teleskopi Yer atrofida 200 minginchi the aylanmani amalga oshirdi24 sentabr 10:28Astronomlar fan tarixidagi eng yosh ekzoplanetani tasdiqladilarAstronomlar fan tarixidagi eng yosh ekzoplanetani tasdiqladilar24 sentabr 01:24Muhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiMuhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdi20 sentabr 12:21Marsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladiMarsni tadqiq qilayotgan Curiosity 5000-solni nishonladi18 sentabr 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi