Sunʼiy intellekt tabiatda mavjud boʻlmagan yangi va hayotiy viruslarni yaratdi

·65·Texno
Sunʼiy intellekt tabiatda mavjud boʻlmagan yangi va hayotiy viruslarni yaratdi
Qisqacha

Arc Institute tadqiqotchilari sun'iy intellekt yordamida tabiatda uchramaydigan, bakteriyalarni zararlovchi 16 ta to'laqonli hayotiy bakteriofag yaratdi. Evo modeli 700 000 ta potensial genomik ketma-ketlikni generatsiya qilgan, shundan eng istiqbolli 300 tasi laboratoriyada sintez qilingan. Yaratilgan faglar ichak tayoqchasiga, jumladan tabiiy Phi X-174 fagiga chidamli E.

AQShning Palo-Alto shahridagi Arc Institute ilmiy tashkiloti tadqiqotchilari ilk bor sunʼiy intellekt yordamida tabiatda uchramaydigan, biroq toʻlaqonli hayotiy bakteriofaglarni — bakteriyalarni zararkunanda sifatida yoʻq qiluvchi viruslarni yaratishga muvaffaq boʻlishdi. Science jurnalida eʼlon qilingan mazkur ilmiy tajriba nanotexnologiyalar va biotibbiyot sohasida ulkan burilish yasashi mumkin, shu bilan birga, mutaxassislar oʻrtasida xavfsizlik borasida jiddiy xavotirlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi genomlarni generatsiya qilish uchun olimlar barcha hayot domenlariga oid millionlab DNK ketma-ketliklari asosida Evo deb nomlangan maxsus genom til modelini oʻqitishgan. Matnlar uchun moʻljallangan yirik til modellari tamoyillariga asoslangan ushbu tizim tabiiy genomlar boʻysunadigan evolyutsion cheklovlami aniqlab, ularning mutlaqo yangi variantlarini loyihalash imkonini berdi. Tadqiqot davomida odamlar uchun zararsiz boʻlgan va ichak tayoqchasiga (Escherichia coli) taʼsir koʻrsatadigan Phi X-174 bakteriofagi asosiy shablon sifatida olindi.

Sunʼiy intellekt yaratgan yuz minglab genomlar

The New York Times nashrining xabar berishicha, Evo modeli sinov jarayonida 700 000 ta potensial genomik ketma-ketlikni generatsiya qilgan. Shundan soʻng tadqiqotchilar ularning ichidan eng istiqbolli 300 tasini tanlab olib, laboratoriya sharoitida sintez qildilar va bakteriyalar ichiga joylashtirdilar. Natijada ulardan yetuk virus zarrachalari hosil boʻlib, shundan 16 ta fag toʻlaqonli hayotiy va faol ekanligi isbotlandi.

Sintez qilingan faglar oʻzlarining tuzilishi jihatidan tabiiy analoglaridan sezilarli darajada farq qilgan. Ularning tarkibida mutlaqo yangi mutatsiyalar, gʻayrioddiy genlar va boshqaruvchi elementlar aniqlangan boʻlib, uzunligi ham turlicha boʻlgan. Masalan, faglardan biri oʻzining kapsidida (oqsil qobigʻida) evolyutsion jihatdan juda uzoqda joylashgan boshqa virusga tegishli boʻlgan DNKni qadoqlash oqsilidan foydalangan.

Antiotiklarga chidamli bakteriyalarga qarshi kurash

Laboratoriya sinovlari sunʼiy intellekt yaratgan faglar turlicha infeksion faollikka egaligini va hatto tabiiy Phi X-174 fagiga nisbatan chidamlilik (rezistentlik) hosil qilgan E. coli shtammlarini ham zararlay olishini koʻrsatdi. Bir nechta generatsiya qilingan faglar aralashmasi chidamli bakteriyalar bilan juda tez kurashgan boʻlsa, tabiiy faglar aralashmasi bunga ojizlik qildi. Bu esa mazkur metodika kelajakda antibiotiklarga chidamli bakteriyalarga qarshi samarali fag terapiyasini yaratishda muhim qadam ekanini koʻrsatadi.

Biotexnologik xavfsizlik va tartibga solish muammolari

Biroq texnologiyaning jadal rivojlanishi mutaxassislarda haqli xavotirlarni uygʻotmoqda. Jons Hopkins universiteti huzuridagi Sogʻliqni saqlash xavfsizligi markazi professori Tom Inglsby va doktor Moritz Hanke Science jurnalidagi hammualliflikdagi maqolasida generatorli sunʼiy intellekt yordamida virus genomlarini sintez qilish imkoniyati uni boshqarish tizimidan oldinroq paydo boʻlganini taʼkidlashdi. Ularning fikricha, texnologiyani xavfsiz yoʻnaltiruvchi boshqaruv mexanizmlari hozircha mavjud emas.

AQSh Milliy sogʻliqni saqlash institutlari (NIH) biologik agentlarning xavfini oshiruvchi tajribalarni taqiqlovchi yangi qoidalarni joriy etganiga qaramay, cheklovlar faqat hisoblash tadqiqotlariga taalluqli emas. Hujjat mavjud xavfli patogenlarga (masalan, chechak virusiga) asoslanmagan boʻlsa, yangi biologik shakllarni modellashtirishga ruxsat beradi. Natijada, sunʼiy intellekt orqali genom generatorlarini ishlab chiqish hozircha bevosita davlat tomonidan tartibga solinish doirasidan tashqarida qolmoqda.

Sunʼiy intellektViruslarBiotexnologiyaFanBakteriofaglar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi