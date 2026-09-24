Anthropic biolaboratoriyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi fermentni aniqladi

·12·Texno
Anthropic biolaboratoriyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi fermentni aniqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Anthropic kompaniyasining Claude ney tarmog‘i genetik ma’lumotlar bazasini tahlil qilib, CRISPRga o‘xshash yangi ferment tizimini aniqladi.
  • Ushbu kashfiyotda 950 ga yaqin Claude agenti 21 soat davomida 210 million tokenni qayta ishlaydi.
  • Mutaxassislar tomonidan tasdiqlangan ushbu ferment tizimi bakteriofaglarda topilgan va uning ilmiy ahamiyati yuqori baholanmoqda.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining yangi tashkil etilgan maxsus laboratoriyasida muhim ilmiy kashfiyotga erishilganini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Claude ney tarmogʻi genetik maʼlumotlar bazasini mustaqil ravishda tahlil qilib, mashhur CRISPR tahrirlash mexanizmiga oʻxshash butunlay yangi ferment tizimini topishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu yutuq zamonaviy texnologiyalar va biotexnologiya olamida sunʼiy intellektning oʻrni naqadar keskin oshib borayotganini koʻrsatadi. Tajriba davomida insonlarning roli juda cheklangan boʻlib, mutaxassislar faqat dastlabki vazifani qoʻyishgan va tizim natijalarini tekshirish bilan cheklanishgan. Qolgan barcha murakkab tahliliy jarayonlar toʻliq avtomatlashtirilgan tarzda amalga oshirilgan.

Katta hajdagi maʼlumotlar tahlili

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, mazkur tadqiqotda Claude modelining 950 ga yaqin agenti ishtirok etgan. Ular uzluksiz ravishda 21 soat davomida ulkan DNT ketma-ketliklari bazasini chuqur oʻrganib chiqib, umumiy hisobda 210 million tokenni qayta ishlagan. Natijada agentlardan biri maʼlumotlar toʻplamida gʻayrioddiy takrorlanuvchi naqshni aniqlagan va darhol tadqiqotchilarga signal yuborgan.

Mutaxassislar tomonidan oʻtkazilgan qoʻshimcha tekshiruvlar va laboratoriya sinovlari bakteriofaglar — yaʼni bakteriyalarga taʼsir qiluvchi viruslarda ilgari fanga nomaʼlum boʻlgan ferment tizimi mavjudligini toʻliq tasdiqladi. Hozircha topilgan ushbu tizimning aniq funksiyalari toʻliq oʻrganib chiqilmagan boʻlsa-da, uning ilmiy ahamiyati yuqori baholanmoqda.

Kelajakdagi rejalar va ilmiy muhit

Anthropic jamoasi ushbu dastlabki maʼlumotlarni ommaga eʼlon qilishga qaror qilganining sababi — Claude imkoniyatlarini amalda koʻrsatish va ilmiy hamjamiyatni olib borilayotgan ishlanmalar bilan tanishtirishdir. Bugungi kunda kompaniya oʻz laboratoriyasiga yetakchi olimlarni faol jalb etib, tadqiqot yoʻnalishlarini kengaytirib bormoqda. Jumladan, kelgusida yangi dori vositalarini qidirib topish va ishlab chiqish ishlari ham rejalashtirilgan.

Shunga qaramay, mazkur kashfiyot biotexnologiyalar olamida inqilob yasagan CRISPR texnologiyasi bilan teng kelishi va amaliy ahamiyat kasb etishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda. Qizigʻi shundaki, Anthropic ilm-fan maydoniga faol kirib kelayotgan shu davrda, uning asosiy raqobatchisi hisoblangan OpenAI ham oʻz navbatida ortib borayotgan murakkablikdagi matematik masalalarni hal qilish ustida ish olib bormoqda.

AnthropicClaudeBiotexnologiyaSunʼiy IntellektDNT
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiSunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindi11 sentabr 22:29Anthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildiAnthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildi18 sentabr 19:21Sunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldiSunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldi13 avgust 23:29Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiAnthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldi13 avgust 03:26Anthropic sunʼiy intellekt matnlarini maxsus belgilar bilan belgilaydiAnthropic sunʼiy intellekt matnlarini maxsus belgilar bilan belgilaydi11 avgust 17:25Avstraliyada sunʼiy intellekt agenti sportzal tizimini buzib kirdiAvstraliyada sunʼiy intellekt agenti sportzal tizimini buzib kirdi11 avgust 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi