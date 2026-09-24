Anthropic biolaboratoriyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi fermentni aniqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Anthropic kompaniyasining Claude ney tarmog‘i genetik ma’lumotlar bazasini tahlil qilib, CRISPRga o‘xshash yangi ferment tizimini aniqladi.
- Ushbu kashfiyotda 950 ga yaqin Claude agenti 21 soat davomida 210 million tokenni qayta ishlaydi.
- Mutaxassislar tomonidan tasdiqlangan ushbu ferment tizimi bakteriofaglarda topilgan va uning ilmiy ahamiyati yuqori baholanmoqda.
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining yangi tashkil etilgan maxsus laboratoriyasida muhim ilmiy kashfiyotga erishilganini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Claude ney tarmogʻi genetik maʼlumotlar bazasini mustaqil ravishda tahlil qilib, mashhur CRISPR tahrirlash mexanizmiga oʻxshash butunlay yangi ferment tizimini topishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu yutuq zamonaviy texnologiyalar va biotexnologiya olamida sunʼiy intellektning oʻrni naqadar keskin oshib borayotganini koʻrsatadi. Tajriba davomida insonlarning roli juda cheklangan boʻlib, mutaxassislar faqat dastlabki vazifani qoʻyishgan va tizim natijalarini tekshirish bilan cheklanishgan. Qolgan barcha murakkab tahliliy jarayonlar toʻliq avtomatlashtirilgan tarzda amalga oshirilgan.
Katta hajdagi maʼlumotlar tahliliKompaniya maʼlumotlariga koʻra, mazkur tadqiqotda Claude modelining 950 ga yaqin agenti ishtirok etgan. Ular uzluksiz ravishda 21 soat davomida ulkan DNT ketma-ketliklari bazasini chuqur oʻrganib chiqib, umumiy hisobda 210 million tokenni qayta ishlagan. Natijada agentlardan biri maʼlumotlar toʻplamida gʻayrioddiy takrorlanuvchi naqshni aniqlagan va darhol tadqiqotchilarga signal yuborgan.
Mutaxassislar tomonidan oʻtkazilgan qoʻshimcha tekshiruvlar va laboratoriya sinovlari bakteriofaglar — yaʼni bakteriyalarga taʼsir qiluvchi viruslarda ilgari fanga nomaʼlum boʻlgan ferment tizimi mavjudligini toʻliq tasdiqladi. Hozircha topilgan ushbu tizimning aniq funksiyalari toʻliq oʻrganib chiqilmagan boʻlsa-da, uning ilmiy ahamiyati yuqori baholanmoqda.
Kelajakdagi rejalar va ilmiy muhitAnthropic jamoasi ushbu dastlabki maʼlumotlarni ommaga eʼlon qilishga qaror qilganining sababi — Claude imkoniyatlarini amalda koʻrsatish va ilmiy hamjamiyatni olib borilayotgan ishlanmalar bilan tanishtirishdir. Bugungi kunda kompaniya oʻz laboratoriyasiga yetakchi olimlarni faol jalb etib, tadqiqot yoʻnalishlarini kengaytirib bormoqda. Jumladan, kelgusida yangi dori vositalarini qidirib topish va ishlab chiqish ishlari ham rejalashtirilgan.
Shunga qaramay, mazkur kashfiyot biotexnologiyalar olamida inqilob yasagan CRISPR texnologiyasi bilan teng kelishi va amaliy ahamiyat kasb etishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda. Qizigʻi shundaki, Anthropic ilm-fan maydoniga faol kirib kelayotgan shu davrda, uning asosiy raqobatchisi hisoblangan OpenAI ham oʻz navbatida ortib borayotgan murakkablikdagi matematik masalalarni hal qilish ustida ish olib bormoqda.
Izohlar 0
…