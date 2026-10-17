Londonda ko‘chada hushsiz holda topilgan BAA qirollik oilasi vakili sudlandi

·67·Dunyo
Londonda ko‘chada hushsiz holda topilgan BAA qirollik oilasi vakili sudlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • BAA qirollik oilasi bilan aloqador 32 yoshli Mahrah al Nahayon, London ko‘chasida hushsiz holda topilib, uch yoshli bolasini nazoratsiz qoldirgani uchun sudlandi.
  • Uning yonida ham bir erkak hushsiz bo‘lgan, bola esa harakatlanayotgan avtomobillar yaqinida yalangoyoq holda qolgan.
  • Sudda Mahrah al Nahayon hodisadan oldingi kunlarda kokain iste’mol qilganini tan olgan, ammo voqea kuni narkotik qabul qilmaganini aytgan.

London ko‘chalaridan birida hushsiz holatda topilgan, BAAning Abu-Dabi qirollik oilasi bilan qarindoshlik aloqasiga ega 32 yoshli Mahrah al Nahayon bolaga qarashda beparvolik qilgani uchun sudlandi. Bu haqda The Times xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea 2026 yil 13 iyun kuni Londonning g‘arbiy qismida sodir bo‘lgan. Ayol serqatnov yo‘l yaqinidagi panjara yonida hushsiz holatda topilgan. Uning yonida yana bir erkak ham hushsiz yotgan, uch yoshli bola esa yalangoyoq holda harakatlanayotgan avtomobillar yaqinida nazoratsiz qolgan.

Voqeani ko‘rgan o‘tkinchi­lar bolaga yordam berib, politsiyani chaqirgan. Ayol taxminan 30 daqiqa davomida hushsiz holatda bo‘lgan. Politsiya uning sumkalaridan narkotik iste’moliga oid ashyolarni topgan, ammo taqiqlangan moddalar aniqlanmagan.

Sudda Mahrah al Nahayon hodisadan oldingi kunlarda kokain iste’mol qilgani ma’lum bo‘ldi. Biroq uning himoyachisi ayol voqea kuni narkotik qabul qilmaganini, avvalgi kunlardagi iste’mol tufayli qattiq charchaganini aytdi. Hodisadan keyin u narkotikka qaramlikdan davolanishni boshlagan.

Sud ayolga ikki yillik jamoat nazorati jazosini tayinlab, uni reabilitatsiya dasturida ishtirok etishga majbur qildi. Shuningdek, unga jami 6 114 funt sterling miqdorida jarima va sud xarajatlarini to‘lash belgilandi.

Sudyaning ta’kidlashicha, o‘tkinchi­lar aralashmaganida, bola jiddiy jarohat olishi yoki boshqa xavflarga duch kelishi mumkin edi. Sudda bolaning harakatlanayotgan avtomobillarga yaqin joyda nazoratsiz qolgani alohida qayd etildi.

Mahrah al Nahayon aybini tan olgan. Uning advokati ayol qilgan ishidan pushaymon ekanini va qaramlikni yengish uchun davolanishni davom ettirishga qat’iy qaror qilganini bildirgan.

Mahrah al NahayonAbu-Dabi qirollik oilasiLondonThe Times
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Snoudon tog‘ida 35 yoshli britaniyalik ayol vafot etdiSnoudon tog‘ida 35 yoshli britaniyalik ayol vafot etdi4 sentabr 17:59Hushsiz ilonga sun’iy nafas berib qutqargan erkak hammani hayratda qoldirdiHushsiz ilonga sun’iy nafas berib qutqargan erkak hammani hayratda qoldirdi28 sentabr 05:00Buyuk Britaniya qirollik shifokori Xanna Terri o‘z uyida o‘ldirib ketildiBuyuk Britaniya qirollik shifokori Xanna Terri o‘z uyida o‘ldirib ketildi8 oktabr 13:32Qirol Charlz Garriga qirollikdagi “o‘rnini” yana eslatdiQirol Charlz Garriga qirollikdagi “o‘rnini” yana eslatdi8 sentabr 13:48Samolyotda eshikni ochishga uringan yo‘lovchi parvoz vaqtida vafot etdiSamolyotda eshikni ochishga uringan yo‘lovchi parvoz vaqtida vafot etdi8 oktabr 19:02Angliya klubi darvozaboni Uganda podshohi bo‘ldi: Jorj Kamorasining shov-shuvli hayot yo‘li!Angliya klubi darvozaboni Uganda podshohi bo‘ldi: Jorj Kamorasining shov-shuvli hayot yo‘li!14 sentabr 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi