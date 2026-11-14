Usman Nurmagomedov qayerda saqlanadi? Uni «Al-Vatba» qamoqxonasida qanday hayot kutmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyalik MMA jangchisi Usman Nurmagomedov olti oylik qamoq jazosiga hukm qilinsa, Abu-Dabidagi eng yirik «Al-Vatba» qamoqxonasiga joylashtirilishi mumkin.
- Ushbu muassasada mahbuslar 4 nafardan 30 nafargacha odam sig'adigan umumiy kameralarda saqlanib, kuniga uch mahal ovqatlanadi.
- Qamoqxonada shaxsiy telefon va internetdan foydalanish qat'iyan taqiqlangan bo'lib, muloqot qilish imkoniyatlari ham cheklangan.
Rossiyalik mashhur MMA jangchisi Usman Nurmagomedov Abu-Dabida olti oylik qamoq jazosini o‘tashi mumkinligi haqidagi xabarlar fonida, u saqlanishi ehtimol qilingan sharoitlar oshkor etildi. Bu haqda MMA Uncensored kanali xabar berdi.
«Al-Vatba» qamoqxonasidagi sharoitlar
Manba ma’lumotlariga ko‘ra, agar sportchi jazoga hukm qilinsa, u Abu-Dabidagi eng yirik penitensiar muassasa — «Al-Vatba» (Al Wathba Central Prison) qamoqxonasiga joylashtirilishi mumkin. U yerdagi mahbuslarni saqlash shartlari quyidagicha tavsiflanadi:
Umumiy kameralar: Mahbuslar 4 nafardan to 30 nafargacha odam joylashishi mumkin bo‘lgan umumiy kameralarda saqlanadi. Hojatxona va dushxonalar ham umumiy foydalanish uchun mo‘ljallangan.
Ovqatlanish: Mahbuslarga kuniga uch mahal ovqat beriladi.
Qat’iy cheklovlar: Muassasada shaxsiy telefon va internetdan foydalanish qat’iyan taqiqlangan. Shuningdek, telefon orqali muloqot qilish juda cheklangan bo‘lib, ochiq havoda sayr qilish vaqti ham qisqartirilishi mumkin.
Dam olish sharoitlari: Shu bilan birga, mahbasda televizorlar va bo‘sh vaqtni o‘tkazish uchun ayrim oddiy sharoitlar ham mavjud.
Qamoqxona parametrlari
Tafsilotlar
Muassasa nomi
«Al-Vatba» qamoqxonasi (Al Wathba Central Prison)
Joylashuvi
Abu-Dabi shahri markazidan janubi-sharq tomon 40–50 km masofada
Maqomi
Abu-Dabi amirligining asosiy va eng yirik jazoni ijro etish muassasasi
Saqlash shakli
4–30 kishilik umumiy kameralar, qat’iy rejim
Muassasaning joylashuvi
«Al-Vatba» qamoqxonasi Abu-Dabi amirligidagi eng yirik va asosiy jazoni ijro etish muassasasi hisoblanadi. U shu nomdagi Al-Vatba hududida, poytaxt markazidan janubi-sharq tomon taxminan 40–50 kilometr masofada qad rostlagan. Hozircha sportchining keyingi taqdiri va rasmiy huquqiy qarorlar qanday yakunlanishi barchaning diqqat markazida turibdi.
Sizningcha, mashhur sportchilarning bu kabi huquqiy muammolarga duch kelishi ularning professional faoliyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…