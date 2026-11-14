Usman Nurmagomedov qayerda saqlanadi? Uni «Al-Vatba» qamoqxonasida qanday hayot kutmoqda?

1 daqiqa o'qish119
Usman Nurmagomedov qayerda saqlanadi? Uni «Al-Vatba» qamoqxonasida qanday hayot kutmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyalik MMA jangchisi Usman Nurmagomedov olti oylik qamoq jazosiga hukm qilinsa, Abu-Dabidagi eng yirik «Al-Vatba» qamoqxonasiga joylashtirilishi mumkin.
  • Ushbu muassasada mahbuslar 4 nafardan 30 nafargacha odam sig'adigan umumiy kameralarda saqlanib, kuniga uch mahal ovqatlanadi.
  • Qamoqxonada shaxsiy telefon va internetdan foydalanish qat'iyan taqiqlangan bo'lib, muloqot qilish imkoniyatlari ham cheklangan.

Rossiyalik mashhur MMA jangchisi Usman Nurmagomedov Abu-Dabida olti oylik qamoq jazosini o‘tashi mumkinligi haqidagi xabarlar fonida, u saqlanishi ehtimol qilingan sharoitlar oshkor etildi. Bu haqda MMA Uncensored kanali xabar berdi.

«Al-Vatba» qamoqxonasidagi sharoitlar

Manba ma’lumotlariga ko‘ra, agar sportchi jazoga hukm qilinsa, u Abu-Dabidagi eng yirik penitensiar muassasa — «Al-Vatba» (Al Wathba Central Prison) qamoqxonasiga joylashtirilishi mumkin. U yerdagi mahbuslarni saqlash shartlari quyidagicha tavsiflanadi:

  • Umumiy kameralar: Mahbuslar 4 nafardan to 30 nafargacha odam joylashishi mumkin bo‘lgan umumiy kameralarda saqlanadi. Hojatxona va dushxonalar ham umumiy foydalanish uchun mo‘ljallangan.

  • Ovqatlanish: Mahbuslarga kuniga uch mahal ovqat beriladi.

  • Qat’iy cheklovlar: Muassasada shaxsiy telefon va internetdan foydalanish qat’iyan taqiqlangan. Shuningdek, telefon orqali muloqot qilish juda cheklangan bo‘lib, ochiq havoda sayr qilish vaqti ham qisqartirilishi mumkin.

  • Dam olish sharoitlari: Shu bilan birga, mahbasda televizorlar va bo‘sh vaqtni o‘tkazish uchun ayrim oddiy sharoitlar ham mavjud.

Qamoqxona parametrlari

Tafsilotlar

Muassasa nomi

«Al-Vatba» qamoqxonasi (Al Wathba Central Prison)

Joylashuvi

Abu-Dabi shahri markazidan janubi-sharq tomon 40–50 km masofada

Maqomi

Abu-Dabi amirligining asosiy va eng yirik jazoni ijro etish muassasasi

Saqlash shakli

4–30 kishilik umumiy kameralar, qat’iy rejim

Muassasaning joylashuvi

«Al-Vatba» qamoqxonasi Abu-Dabi amirligidagi eng yirik va asosiy jazoni ijro etish muassasasi hisoblanadi. U shu nomdagi Al-Vatba hududida, poytaxt markazidan janubi-sharq tomon taxminan 40–50 kilometr masofada qad rostlagan. Hozircha sportchining keyingi taqdiri va rasmiy huquqiy qarorlar qanday yakunlanishi barchaning diqqat markazida turibdi.

Sizningcha, mashhur sportchilarning bu kabi huquqiy muammolarga duch kelishi ularning professional faoliyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari