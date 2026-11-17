Xabib Nurmagomedov Usmonni qamoqdan ozod qilish uchun BAAga bordimi? Muzokaralar tafsiloti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya ommaviy axborot vositalarida Xabib Nurmagomedovning BAA rasmiylari bilan muzokaralar olib borishi natijasida Usmon Nurmagomedov va uning jamoasi qamoqdan ozod qilingani haqida xabarlar tarqaldi.
- Abu-Dabidagi mehmonxonada Merab Dvalishvili bilan yuz bergan mushtlashuvdan so‘ng, sud Usmon Nurmagomedov va boshqa ishtirokchilarga olti oylik qamoq jazosi hamda deportatsiya chorasini belgilagan edi.
Usmon Nurmagomedov va uning jamoasi uchun og‘ir kunlar ortda qolgan bo‘lishi mumkin. Rossiya ommaviy axborot vositalarida tarqalgan xabarlarga ko‘ra, Xabib Nurmagomedov shaxsan BAAga borib, Amirliklar rasmiylari bilan muzokara o‘tkazgan. Natijada Usmon ham bo‘lgan guruh a’zolari bosqichma-bosqich ozod qilingani aytilmoqda. Ammo bu ma’lumot hozircha rasman tasdiqlanmagan.
MMA olamida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan Abu-Dabidagi mehmonxona janjali yangi bosqichga o‘tdi. Bir necha kun avval Usmon Nurmagomedov va uning jamoasi a’zolari olti oylik qamoq jazosiga hukm qilingani haqida xabarlar tarqalgan edi. Endi esa ularning ozodlikka chiqqani, bunda Xabib Nurmagomedovning shaxsiy aralashuvi muhim rol o‘ynagani aytilmoqda.
Xabib BAAga borib, muzokara o‘tkazganmi?
Rossiyaning Mash Telegram kanali ma’lumotlariga tayanib tarqatilgan xabarlarga ko‘ra, Usmon Nurmagomedovning yaqinlari dastlab vaziyatni mustaqil hal qilishga uringan. Keyin esa yordam so‘rab Xabib Nurmagomedovga murojaat qilishgan.
Aytilishicha, Xabib avval UFC rahbari Dana Uayt va amerikalik hamkorlar orqali masalani hal qilishga harakat qilgan. Biroq BAAdagi qonunchilik va huquqiy tartiblar boshqacha ekani sababli bu urinishlar natija bermagan.
Shundan so‘ng Xabibning o‘zi Amirliklarga borib, mahalliy rasmiylar bilan muzokara olib borgani xabar qilinmoqda.
Manbaga ko‘ra, tomonlar mahbuslarni bir vaqtning o‘zida emas, bosqichma-bosqich ozod qilish bo‘yicha kelishuvga erishgan. Birinchi guruh 15 noyabr kuni, Usmon Nurmagomedov ham bo‘lgan ikkinchi guruh esa 16 noyabr kuni ozod qilingani aytilmoqda.
Biroq Xabibning BAAga tashrifi, muzokaralar mazmuni va kelishuv shartlari mustaqil manbalar orqali tasdiqlangani yo‘q. Shu bois bu ma’lumotlarni hozircha tarqalgan xabar sifatida qabul qilish lozim.
Usmon Nurmagomedov nima sababdan qamalgan edi?
Voqea 11 noyabr kuni Abu-Dabidagi Yas Island hududida joylashgan mehmonxona lobbisida sodir bo‘lgan.
Usmon Nurmagomedov va uning hamrohlari intervyu berayotgan gruziyalik Merab Dvalishvili bilan to‘qnashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda Usmonning Dvalishviliga yaqinlashib, uning yuziga tarsaki tushirgani va shundan keyin ommaviy mushtlashuv boshlangani aks etgan.
Hodisadan so‘ng BAA politsiyasi jami 10 kishini qo‘lga olgan. Ulardan sakkiz nafari mushtlashuvda ishtirok etgan, yana ikki kishi esa voqeani videoga olib, internetda tarqatganlikda ayblangan.
13 noyabr kuni Abu-Dabi jinoyat ishlari bo‘yicha sudi ishni ko‘rib chiqib, olti nafar ayblanuvchiga olti oylik qamoq jazosi, 300 ming dirham jarima va jazo muddati tugagach mamlakatdan deportatsiya qilish chorasini belgilagan. Voqeani tasvirga olib tarqatgan yana ikki kishiga ham olti oylik qamoq jazosi tayinlangan.
Dvalishvili va uning hamrohi Saba Lazishvili esa 50 ming dirhamdan jarima to‘lab, ozodlikka chiqarilgan.
Merab Dvalishvili ham ularning ozod etilishini istagan edi
Janjaldan keyin Merab Dvalishvili ham vaziyatga munosabat bildirgan. U Abu-Dabi rasmiylariga minnatdorlik bildirib, o‘zini yaxshi his qilayotganini aytgan.
Gruziyalik jangchi, shuningdek, Usmon va uning hamrohlari ham ozod qilinishini istashini bildirgan. U bu ish bo‘yicha da’vo qilmasligini, tinchlik va barcha uchun yaxshilik bo‘lishini xohlashini ta’kidlagan.
16 noyabr kuni tarqalgan ozodlik haqidagi xabarlardan keyin Dvalishvili ham bu ma’lumot rost bo‘lsa, xursand bo‘lishini aytgan. Biroq u Usmon va Umar Nurmagomedov bilan yarashish niyati yo‘qligini ham bildirgan.
Umar Nurmagomedovning taqdiri haqida nima ma’lum?
Voqea atrofidagi xabarlarda yana bir muhim savol ochiq qolmoqda: Umar Nurmagomedovning holati qanday?
Ayrim xabarlarda Usmon va uning jamoasi a’zolari haqida gap ketgan bo‘lsa-da, Umarning ozod etilgani haqida aniq tasdiqlangan ma’lumot yo‘q. Shuning uchun uning ham qamoqdan chiqqanini hozircha qat’iy aytish mumkin emas.
Xulosa: aka uchun ukaning tashvishi hamisha alohida
Xabib Nurmagomedovning bu voqeadagi ishtiroki haqidagi xabarlar MMA muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Agar tarqalgan ma’lumotlar tasdiqlansa, bu uning ukasi va jamoadoshlarini qiyin vaziyatdan chiqarish uchun shaxsan harakat qilganini anglatadi.
Hayotda ham shunday: ba’zan ukalar shoshqaloqlik qilib, muammoga duch keladi, akalar esa ularni qiyin vaziyatdan olib chiqish uchun bor imkoniyatini ishga soladi.
Biroq bu voqea yana bir haqiqatni eslatadi: sportdagi raqobat, g‘urur va shaxsiy adovat hech qachon qonundan ustun bo‘lmasligi kerak. Maydondagi raqobat maydonda qolishi, sportchilar esa har qanday vaziyatda o‘z harakatlari uchun javob berishini unutmasligi lozim.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…