Janjal ishtirokchilari qattiq jazoga tortildi: Abu-Dabi politsiyasi rasmiy bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abu-Dabi politsiyasi mehmonxonalardan birida jamoat tartibini buzgan 10 nafar shaxsni qo'lga oldi.
- Mojaroda bevosita ishtirok etgan 8 nafar shaxs hamda voqeani videoga olib tarqatgan 2 nafar fuqaro shaxsiy kelishmovchiliklar sababli javobgarlikka tortildi.
- Huquq-tartibot idoralari tomonidan to'plangan barcha hujjatlar huquqiy baho berish uchun prokuratura organlariga yuborildi.
Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi shahridagi mehmonxonalarning birida sodir bo‘lgan jamoat tartibini buzish holati keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Mazkur hodisa yuzasidan Abu-Dabi politsiya bosh boshqarmasi rasmiy bayonot bilan chiqib, barcha aybdorlar qonun oldida javobgarlikka tortilganini ma’lum qildi.
Mojaro tafsilotlari va tezkor choralar
Ma’lum qilinishicha, mazkur ko‘ngilsiz holat taraflar o‘rtasida ilgaridan mavjud bo‘lgan shaxsiy kelishmovchiliklar sababli kelib chiqqan. Mehmonxonaning kirish qismida yuzaga kelgan mojaroda faol ishtirok etgan 8 nafar shaxs, shuningdek, sodir bo‘lgan holatni shaxsiy qurilmalarga tasvirga olib, tarqatgan yana 2 nafar fuqaro tezkorlik bilan aniqlanib, qo‘lga olindi.
Huquq-tartibot idoralarining xabar berishicha, voqea sodir bo‘lgani haqida xabar tushishi bilan Abu-Dabi politsiyasining tegishli bo‘linmalari zudlik bilan voqea joyiga yetib borgan.
Hodisa bo‘yicha asosiy raqamlar
Ma’lumotlar
Qo‘lga olingan janjal ishtirokchilari
8 nafar shaxs
Voqeani videoga olib tarqatganlar
2 nafar shaxs
Jami ushlanganlar soni
10 nafar shaxs
Keyingi bosqich
Ish materiallari prokuraturaga yuborilgan
Qat’iy pozitsiya va qonuniy jazo
Abu-Dabi politsiyasi jamoat xavfsizligini ta’minlash, fuqarolar va mehmonlarning osoyishtaligini saqlash borasida doimo qat’iy choralar ko‘rilishini alohida ta’kidladi. Qo‘lga olingan barcha shaxslarga nisbatan amaldagi qonunchilik doirasida tegishli choralar ko‘rilib, to‘plangan barcha hujjatlar keyingi huquqiy baho berish uchun prokuratura organlariga yuborilgan.
Sizningcha, jamoat joylarida tartibni buzish va bunday holatlarni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatishning oldini olish uchun qanday choralar ko‘rish maqsadga muvofiq? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…