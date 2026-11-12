Janjal ishtirokchilari qattiq jazoga tortildi: Abu-Dabi politsiyasi rasmiy bayonot berdi

1 daqiqa o'qish72
Janjal ishtirokchilari qattiq jazoga tortildi: Abu-Dabi politsiyasi rasmiy bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abu-Dabi politsiyasi mehmonxonalardan birida jamoat tartibini buzgan 10 nafar shaxsni qo'lga oldi.
  • Mojaroda bevosita ishtirok etgan 8 nafar shaxs hamda voqeani videoga olib tarqatgan 2 nafar fuqaro shaxsiy kelishmovchiliklar sababli javobgarlikka tortildi.
  • Huquq-tartibot idoralari tomonidan to'plangan barcha hujjatlar huquqiy baho berish uchun prokuratura organlariga yuborildi.

Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi shahridagi mehmonxonalarning birida sodir bo‘lgan jamoat tartibini buzish holati keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Mazkur hodisa yuzasidan Abu-Dabi politsiya bosh boshqarmasi rasmiy bayonot bilan chiqib, barcha aybdorlar qonun oldida javobgarlikka tortilganini ma’lum qildi.

Mojaro tafsilotlari va tezkor choralar

Ma’lum qilinishicha, mazkur ko‘ngilsiz holat taraflar o‘rtasida ilgaridan mavjud bo‘lgan shaxsiy kelishmovchiliklar sababli kelib chiqqan. Mehmonxonaning kirish qismida yuzaga kelgan mojaroda faol ishtirok etgan 8 nafar shaxs, shuningdek, sodir bo‘lgan holatni shaxsiy qurilmalarga tasvirga olib, tarqatgan yana 2 nafar fuqaro tezkorlik bilan aniqlanib, qo‘lga olindi.

Huquq-tartibot idoralarining xabar berishicha, voqea sodir bo‘lgani haqida xabar tushishi bilan Abu-Dabi politsiyasining tegishli bo‘linmalari zudlik bilan voqea joyiga yetib borgan.

Hodisa bo‘yicha asosiy raqamlar

Ma’lumotlar

Qo‘lga olingan janjal ishtirokchilari

8 nafar shaxs

Voqeani videoga olib tarqatganlar

2 nafar shaxs

Jami ushlanganlar soni

10 nafar shaxs

Keyingi bosqich

Ish materiallari prokuraturaga yuborilgan

Qat’iy pozitsiya va qonuniy jazo

Abu-Dabi politsiyasi jamoat xavfsizligini ta’minlash, fuqarolar va mehmonlarning osoyishtaligini saqlash borasida doimo qat’iy choralar ko‘rilishini alohida ta’kidladi. Qo‘lga olingan barcha shaxslarga nisbatan amaldagi qonunchilik doirasida tegishli choralar ko‘rilib, to‘plangan barcha hujjatlar keyingi huquqiy baho berish uchun prokuratura organlariga yuborilgan.

Sizningcha, jamoat joylarida tartibni buzish va bunday holatlarni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatishning oldini olish uchun qanday choralar ko‘rish maqsadga muvofiq? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari