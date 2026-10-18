Moskvada osmon yopilib, reyslar kechikkach, yo‘lovchi aeroportda tiz cho‘kib ibodat qildi

·92·Dunyo
Moskvada osmon yopilib, reyslar kechikkach, yo‘lovchi aeroportda tiz cho‘kib ibodat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Moskva osmonida dronlar hujumi xavfi tufayli joriy etilgan cheklovlar natijasida 370 dan ortiq reys kechiktirildi va minglab yo‘lovchilar aeroportlarda qolib ketdi.
  • «Sheremetevo» aeroportida parvozlar jadvali qarshisida tiz cho‘kib, Yaratgandan najot so‘ragan yo‘lovchining holati ushbu vaziyatning inson ruhiyatiga ta’sirini ko‘rsatdi.

Moskva shahri osmonida yuzaga kelgan favqulodda xavfsizlik tahdidi va parvozlarning ommaviy to‘xtatilishi ortidan aeroportlarda yuzaga kelgan keskin vaziyat aks etgan ta’sirli videolavha ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda.

«Sheremetevo» xalqaro aeroportida soatlab qolib ketgan va o‘z reysi qachon uchishini bilolmay ruhiy tushkunlikka tushgan yo‘lovchilardan biri ma’lumotlar tablosi qarshisida tiz cho‘kkan holda Yaratgandan najot so‘rab ibodat qildi.

Tiz cho‘kkan yo‘lovchi: Sheremetevodagi ko‘z yoshli lahzalar

Internetda e’tiborni tortgan kadrlarda bir erkakning parvozlar jadvali ko‘rsatilgan ulkan elektron ekran ro‘parasiga kelib, tiz cho‘kkani va qo‘llarini yuqoriga cho‘zib, parvozi tezroq amalga oshishini iltijo qilib yolvorgani ko‘rinadi:

  • Uzoq vaqtli noaniqlik: Tun bo‘yi davom etgan bekor qilishlar va reyslarning noma’lum muddatga surilishi yo‘lovchilarning asablarini taranglashtirgan;

  • Oxirgi chora — ibodat: Hech qanday aniq ma’lumot ololmagan yo‘lovchi samolyotning uchishini faqat mo‘jiza hal qilishi mumkinligini his etib, butun zal ko‘z o‘ngida ochiqchasiga duo qilishga kirishgan;

  • Guvohlarning munosabati: Aeroport zalidagi boshqa yo‘lovchilar bu holatni hayrat va hamdardlik bilan kuzatib turishgan.

Moskva aeroportlarida nima yuz berdi?

Mazkur voqea tunda poytaxt havo hududida joriy etilgan ommaviy cheklovlar fonida ro‘y berdi:

  • Osmonning butunlay yopilishi: 16 oktyabrdan 17 oktyabrga o‘tar kechasi Moskva uzra kuchli dronlar hujumi xavfi tufayli shaharning barcha aeroportlarida («Sheremetevo», «Vnukovo», «Domodedovo») havo qatnoviga qat’iy cheklov qo‘yildi;

  • 370 dan ortiq reys kechiktirildi: Cheklovlar tufayli 370 dan ziyod mahalliy va xalqaro yo‘nalishdagi aviareyslar to‘xtatildi, bekor qilindi yoki boshqa zaxira shaharlarga burib yuborildi;

  • Terminallardagi tiqilinch: Minglab odamlar samolyotlar ichida va kutish zallarida soatlab qolib ketib, reyslarning tiklanishini intiqlik bilan kutishga majbur bo‘ldi.

Ertalabdan cheklovlar bosqichma-bosqich bekor qilingan bo‘lsa-da, «Sheremetevo»dagi ushbu tiz cho‘kib najot so‘ragan yo‘lovchining holati parvozlar kollapsi insonlar ruhiyatiga qanchalik og‘ir botganini ko‘rsatuvchi ramziy manzaraga aylandi.

Moskva aeroportlarida dronlar hujumiSheremetevo aeroportiAeroportlarda reyslar bekor qilinishiMoskva havo qatnoviga cheklov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskva aeroporti hojatxonasidan yangi tug‘ilgan chaqaloq va ayolning jasadi topildiMoskva aeroporti hojatxonasidan yangi tug‘ilgan chaqaloq va ayolning jasadi topildi5 oktabr 10:29Moskva aeroporti hojatxonasidan ayol va chaqaloq jasadi topildiMoskva aeroporti hojatxonasidan ayol va chaqaloq jasadi topildi3 oktabr 14:54Xitoyda yo‘lovchi styuardessani hammaning oldida tiz cho‘kib uzr so‘rashga majbur qildiXitoyda yo‘lovchi styuardessani hammaning oldida tiz cho‘kib uzr so‘rashga majbur qildi7 oktabr 15:04Quyosh tizimidagi sirli to‘qqizinchi sayyoraga oid yangi dalil topildiQuyosh tizimidagi sirli to‘qqizinchi sayyoraga oid yangi dalil topildi9 oktabr 11:23Onalarning faryodi: Qozog‘istonda cho‘kib ketgan askarlarning jasadi uylariga olib kelindiOnalarning faryodi: Qozog‘istonda cho‘kib ketgan askarlarning jasadi uylariga olib kelindi26 sentabr 10:299 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi17 avgust 14:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi