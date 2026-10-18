Moskvada osmon yopilib, reyslar kechikkach, yo‘lovchi aeroportda tiz cho‘kib ibodat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Moskva osmonida dronlar hujumi xavfi tufayli joriy etilgan cheklovlar natijasida 370 dan ortiq reys kechiktirildi va minglab yo‘lovchilar aeroportlarda qolib ketdi.
- «Sheremetevo» aeroportida parvozlar jadvali qarshisida tiz cho‘kib, Yaratgandan najot so‘ragan yo‘lovchining holati ushbu vaziyatning inson ruhiyatiga ta’sirini ko‘rsatdi.
Moskva shahri osmonida yuzaga kelgan favqulodda xavfsizlik tahdidi va parvozlarning ommaviy to‘xtatilishi ortidan aeroportlarda yuzaga kelgan keskin vaziyat aks etgan ta’sirli videolavha ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda.
«Sheremetevo» xalqaro aeroportida soatlab qolib ketgan va o‘z reysi qachon uchishini bilolmay ruhiy tushkunlikka tushgan yo‘lovchilardan biri ma’lumotlar tablosi qarshisida tiz cho‘kkan holda Yaratgandan najot so‘rab ibodat qildi.
Tiz cho‘kkan yo‘lovchi: Sheremetevodagi ko‘z yoshli lahzalar
Internetda e’tiborni tortgan kadrlarda bir erkakning parvozlar jadvali ko‘rsatilgan ulkan elektron ekran ro‘parasiga kelib, tiz cho‘kkani va qo‘llarini yuqoriga cho‘zib, parvozi tezroq amalga oshishini iltijo qilib yolvorgani ko‘rinadi:
Uzoq vaqtli noaniqlik: Tun bo‘yi davom etgan bekor qilishlar va reyslarning noma’lum muddatga surilishi yo‘lovchilarning asablarini taranglashtirgan;
Oxirgi chora — ibodat: Hech qanday aniq ma’lumot ololmagan yo‘lovchi samolyotning uchishini faqat mo‘jiza hal qilishi mumkinligini his etib, butun zal ko‘z o‘ngida ochiqchasiga duo qilishga kirishgan;
Guvohlarning munosabati: Aeroport zalidagi boshqa yo‘lovchilar bu holatni hayrat va hamdardlik bilan kuzatib turishgan.
Moskva aeroportlarida nima yuz berdi?
Mazkur voqea tunda poytaxt havo hududida joriy etilgan ommaviy cheklovlar fonida ro‘y berdi:
Osmonning butunlay yopilishi: 16 oktyabrdan 17 oktyabrga o‘tar kechasi Moskva uzra kuchli dronlar hujumi xavfi tufayli shaharning barcha aeroportlarida («Sheremetevo», «Vnukovo», «Domodedovo») havo qatnoviga qat’iy cheklov qo‘yildi;
370 dan ortiq reys kechiktirildi: Cheklovlar tufayli 370 dan ziyod mahalliy va xalqaro yo‘nalishdagi aviareyslar to‘xtatildi, bekor qilindi yoki boshqa zaxira shaharlarga burib yuborildi;
Terminallardagi tiqilinch: Minglab odamlar samolyotlar ichida va kutish zallarida soatlab qolib ketib, reyslarning tiklanishini intiqlik bilan kutishga majbur bo‘ldi.
Ertalabdan cheklovlar bosqichma-bosqich bekor qilingan bo‘lsa-da, «Sheremetevo»dagi ushbu tiz cho‘kib najot so‘ragan yo‘lovchining holati parvozlar kollapsi insonlar ruhiyatiga qanchalik og‘ir botganini ko‘rsatuvchi ramziy manzaraga aylandi.
Izohlar 0
…