Moskva aeroporti hojatxonasidan ayol va chaqaloq jasadi topildi

·62·Dunyo
Moskva aeroporti hojatxonasidan ayol va chaqaloq jasadi topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Moskvadagi Sheremetevo aeroportida 2 oktyabr kuni ayol va yangi tug‘ilgan chaqaloqning jasadi topildi.
  • Dastlabki taxminlarga ko‘ra, 30 yoshli ayol aeroport hojatxonasida farzand dunyoga keltirgan va chaqaloqning o‘limiga uning harakatlari sabab bo‘lgan.
  • Ayol ko‘p qon yo‘qotishi oqibatida vafot etgan, uning eri esa ayolining homiladorligidan bexabar bo‘lgan.
  • Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.

Moskvadagi Sheremetevo aeroportida og‘ir voqea qayd etildi. 2 oktyabr kuni aeroportning uchib kelish zonasidagi hojatxonalardan biridan ayol va yangi tug‘ilgan chaqaloqning jasadi topildi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Bu haqda Moskva viloyati bo‘yicha Tergov boshqarmasi ma’lumotlariga tayanib, “Meduza” xabar berdi.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma’lumotiga ko‘ra, dastlabki taxminlar bo‘yicha 30 yoshli ayol aeroport hojatxonasida farzand dunyoga keltirgan. Tergovning dastlabki versiyasida chaqaloqning o‘limiga ayolning harakatlari sabab bo‘lgani aytilmoqda.

Kuch ishlatar tuzilmalarga yaqin bo‘lgan “Mash”, “Baza” va “112” Telegram-kanallari tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, ayol Turkiyadan Moskvaga uchib kelgan. Aeroportda uning to‘lg‘og‘i boshlangan va u hojatxona kabinalaridan biriga kirib olgan.

Ma’lum qilinishicha, ayolning chinqiriqlarini eshitgan va hojatxonada qon izlarini ko‘rgan odamlar unga yordam berishga uringan. Biroq u ko‘rsatilayotgan yordamni rad etgan.

Shundan so‘ng ayolga tibbiy yordam ko‘rsatish uchun shifokorlar chaqirilgan. Ammo u ko‘p qon yo‘qotishi oqibatida vafot etgan.

“Mash” nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, marhuma asli ukrainalik bo‘lgan va o‘zini o‘zi mustaqil deb e’lon qilgan Lugansk xalq respublikasida (LXR) ro‘yxatdan o‘tgan.

Nashrning yozishicha, ayol Turkiyadan eri va 11 yoshli qizi bilan birga kelgan. Eri esa ayolining homilador bo‘lganidan bexabar ekanini bildirgan.

Hozirda mazkur holat bo‘yicha tergov harakatlari olib borilmoqda. Voqeaning barcha tafsilotlari, ayol va chaqaloqning o‘limiga olib kelgan holatlar hamda hodisaning aniq sabablari tergov doirasida o‘rganilmoqda.

Sheremetevo aeroportiTergov boshqarmasiMeduzaLugansk xalq respublikasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Armanistondan yana bir qator mahsulotlar importini taqiqladiRossiya Armanistondan yana bir qator mahsulotlar importini taqiqladi2 iyun 21:41Yangi tug‘ilgan qizaloq 15 marta pichoqlangan holda topildiYangi tug‘ilgan qizaloq 15 marta pichoqlangan holda topildiBugun 13:2668 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildi68 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildi12 sentabr 12:34Aeroport hojatxonasidan ilon chiqib yo‘lovchilarni hayratga soldiAeroport hojatxonasidan ilon chiqib yo‘lovchilarni hayratga soldi26 may 23:258 kunlik chaqaloq oyog‘idan olma kattaligidagi o‘sma olib tashlandi8 kunlik chaqaloq oyog‘idan olma kattaligidagi o‘sma olib tashlandi13 avgust 17:32Kanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildiKanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildi19 sentabr 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota