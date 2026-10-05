Moskva aeroporti hojatxonasidan yangi tug‘ilgan chaqaloq va ayolning jasadi topildi

·51·Dunyo
Moskva aeroporti hojatxonasidan yangi tug‘ilgan chaqaloq va ayolning jasadi topildi

Moskvadagi Sheremetevo aeroportining kelib tushish zonasidagi hojatxonadan yangi tug‘ilgan chaqaloq va 30 yoshli ayolning jasadi topildi. Hodisa 2 oktyabr kuni sodir bo‘lgan. Bu haqda Moskva 24 ma’lum qildi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ayol aeroport hojatxonasida farzandini dunyoga keltirgan. Huquq-tartibot idoralari va OAV xabarlarida chaqaloqning bo‘g‘ib o‘ldirilgan bo‘lishi mumkinligi haqidagi versiya ilgari surilgan. Biroq bolaning o‘limiga aniq nima sabab bo‘lgani hozircha tergov va ekspertizalar orqali aniqlanmoqda.

Ma’lum qilinishicha, ayol tug‘ruqdan keyin kuchli qon ketishi bilan shifoxonaga olib ketilgan. Shifokorlar uning hayotini saqlab qolishga harakat qilgan, ammo ayol vafot etgan. Ayrim manbalar uning o‘limiga ko‘p qon yo‘qotishi sabab bo‘lganini xabar qilgan.

Rossiya Tergov qo‘mitasi hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atgan. Tergovchilar voqea joyini ko‘zdan kechirib, guvohlarni so‘roq qilgan va sud-tibbiy ekspertizalar tayinlagan. Ayol hamda chaqaloqning o‘limi sabablari va voqeaning barcha tafsilotlari aniqlanmoqda.

Sheremetevo aeroportiRossiya Tergov qo‘mitasiMoskva
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskva aeroporti hojatxonasidan ayol va chaqaloq jasadi topildiMoskva aeroporti hojatxonasidan ayol va chaqaloq jasadi topildi3 oktabr 14:54Yangi tug‘ilgan qizaloq 15 marta pichoqlangan holda topildiYangi tug‘ilgan qizaloq 15 marta pichoqlangan holda topildi3 oktabr 13:2668 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildi68 yoshli alpinist tog'da halok bo'ldi: jasadi topildi12 sentabr 12:34Aeroport hojatxonasidan ilon chiqib yo‘lovchilarni hayratga soldiAeroport hojatxonasidan ilon chiqib yo‘lovchilarni hayratga soldi26 may 23:258 kunlik chaqaloq oyog‘idan olma kattaligidagi o‘sma olib tashlandi8 kunlik chaqaloq oyog‘idan olma kattaligidagi o‘sma olib tashlandi13 avgust 17:32Ukraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildiUkraina Rossiyaga 419 ta dron bilan hujum qildi30 iyun 23:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota