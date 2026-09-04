Polsha Ukraina va Belorussiya chegarasida havo hududini yopdimi?
Polsha Ukraina va Belorussiya bilan chegaradosh sharqiy hududlarida havo harakatiga vaqtinchalik cheklov joriy etmoqda. Qaror havo hududini to‘liq yopishni anglatmaydi: yangi tartib asosan yer sathidan taxminan 3 kilometr balandlikkacha bo‘lgan parvozlarga taalluqli.
Polsha tomoni bu chorani havo hududidagi ehtimoliy xavflarga tezkor javob berish va mamlakat havo mudofaa tizimlariga manyovr qilish imkoniyatini kengaytirish zarurati bilan izohlagan.
Polshada yangi cheklov zonasi paydo bo‘ladi
Polsha havo navigatsiyasi xizmatlari agentligi (PANSA) yangi EPR134 kodli cheklangan havo hududi joriy etilishi haqida NOTAM e’lon qildi.
U yangi zona avval amalda bo‘lgan EPR131 hududining o‘rnini egallaydi.
Yangi tartibning asosiy parametrlari:
cheklovlar Polsha sharqida, Belorussiya va Ukraina chegaralari yaqinida amal qiladi;
parvozlarga yer sathidan FL95 gacha cheklov o‘rnatiladi;
FL95 taxminan 3 kilometr balandlikka to‘g‘ri keladi;
yangi zona EPR134 kodi bilan belgilangan;
cheklovlar 10 sentyabrdan 9 dekabrgacha amal qiladi.
Nega Varshava bunday qaror qabul qildi?
Ma’lumotlarga ko‘ra, qaror Polsha Operativ qo‘mondonligining so‘rovi asosida qabul qilingan.
Rasmiy tushuntirishda asosiy maqsad havo mudofaa tizimlariga ehtimoliy xavflarga tezkor javob berish uchun yetarli harakat erkinligini ta’minlash ekani aytilgan.
Yangi tartib havo mudofaa tizimlarining manyovr qilish imkoniyatini oshirishga qaratilgan.
Shu bilan birga, Polsha hukumati cheklovlarning fuqarolik aviatsiyasiga ta’sirini imkon qadar kamaytirishni rejalashtirgan.
Yo‘lovchi samolyotlari uchun xavf bormi?
Eng muhim savollardan biri — yangi tartib oddiy yo‘lovchi reyslariga ta’sir qiladimi?
Hozirgi ma’lumotlarga ko‘ra, katta balandlikda parvoz qiladigan fuqarolik samolyotlari odatdagidek harakatlanishda davom etadi.
Chunki yangi cheklov asosan yer sathidan FL95, ya’ni taxminan 3 kilometrgacha bo‘lgan past balandlikdagi havo hududiga taalluqli.
Shu sababli Varshava qabul qilgan qarorni Polsha havo hududining to‘liq yopilishi sifatida baholash to‘g‘ri emas.
Cheklovlar qachongacha amal qiladi?
PANSA ma’lumotlariga ko‘ra, vaqtinchalik rejim 10 sentyabrdan 9 dekabrgacha belgilangan.
Bu davr mobaynida Polsha sharqiy hududlarida past balandlikdagi parvozlarga nisbatan qo‘shimcha talablar amal qiladi.
Qarorning keyinchalik uzaytirilishi yoki o‘zgartirilishi xavfsizlik vaziyatiga qarab hal qilinishi mumkin.
Bu qaror dronlar bilan bog‘liqmi?
Polsha tomonining rasmiy izohida asosiy urg‘u havo mudofaasi va ehtimoliy xavflarga tezkor javob berish imkoniyatini ta’minlashga qaratilgan.
Ayrim xabarlarda esa Polsha hududida shunga o‘xshash cheklovlar joriy etilganidan keyin Rossiyaning shimoli-g‘arbiy qismida dronlar bilan bog‘liq hodisalar ko‘paygani haqida fikrlar bildirilmoqda.
Biroq bu ikki holat o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘liqlik borligini tasdiqlovchi rasmiy dalil keltirilmagan. Shuning uchun bunday taxminlarni fakt sifatida qabul qilishga asos yo‘q.
Polsha va Boltiqbo‘yi davlatlari ham bunday hodisalarga aloqadorligini rad etib keladi.
Nima o‘zgaryapti — va nima o‘zgarmaydi?
Varshava qaroridagi eng muhim jihat shundaki, Polsha o‘z havo hududini to‘liq yopmayapti.
O‘zgarishlar asosan mamlakatning Ukraina va Belorussiya bilan chegaradosh sharqiy qismidagi past balandlikdagi havo harakatiga taalluqli. Katta balandlikdagi xalqaro va yo‘lovchi reyslar esa amaldagi tartibda davom etishi kutilmoqda.
Shunday qilib, Polsha hukumati xavfsizlik choralarini kuchaytirish bilan bir vaqtda fuqarolik aviatsiyasiga ta’sirni minimal darajada saqlashga harakat qilmoqda.
Asosiy xulosa: Varshava qabul qilgan qaror Polsha osmonini to‘liq yopish emas, balki Ukraina va Belorussiya chegarasi yaqinida yer sathidan taxminan 3 kilometrgacha bo‘lgan havo hududida vaqtinchalik cheklov o‘rnatishdan iborat. Aynan shu cheklov havo mudofaa tizimlariga ehtimoliy xavflar yuzaga kelganda tezroq harakat qilish imkonini berishi kerak.
…