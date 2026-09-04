Polsha Ukraina va Belorussiya chegarasida havo hududini yopdimi?

·18·Dunyo
Polsha Ukraina va Belorussiya chegarasida havo hududini yopdimi?

Polsha Ukraina va Belorussiya bilan chegaradosh sharqiy hududlarida havo harakatiga vaqtinchalik cheklov joriy etmoqda. Qaror havo hududini to‘liq yopishni anglatmaydi: yangi tartib asosan yer sathidan taxminan 3 kilometr balandlikkacha bo‘lgan parvozlarga taalluqli.

Polsha tomoni bu chorani havo hududidagi ehtimoliy xavflarga tezkor javob berish va mamlakat havo mudofaa tizimlariga manyovr qilish imkoniyatini kengaytirish zarurati bilan izohlagan.

Polshada yangi cheklov zonasi paydo bo‘ladi

Polsha havo navigatsiyasi xizmatlari agentligi (PANSA) yangi EPR134 kodli cheklangan havo hududi joriy etilishi haqida NOTAM e’lon qildi.

U yangi zona avval amalda bo‘lgan EPR131 hududining o‘rnini egallaydi.

Yangi tartibning asosiy parametrlari:

  • cheklovlar Polsha sharqida, Belorussiya va Ukraina chegaralari yaqinida amal qiladi;

  • parvozlarga yer sathidan FL95 gacha cheklov o‘rnatiladi;

  • FL95 taxminan 3 kilometr balandlikka to‘g‘ri keladi;

  • yangi zona EPR134 kodi bilan belgilangan;

  • cheklovlar 10 sentyabrdan 9 dekabrgacha amal qiladi.

Nega Varshava bunday qaror qabul qildi?

Ma’lumotlarga ko‘ra, qaror Polsha Operativ qo‘mondonligining so‘rovi asosida qabul qilingan.

Rasmiy tushuntirishda asosiy maqsad havo mudofaa tizimlariga ehtimoliy xavflarga tezkor javob berish uchun yetarli harakat erkinligini ta’minlash ekani aytilgan.

Yangi tartib havo mudofaa tizimlarining manyovr qilish imkoniyatini oshirishga qaratilgan.

Shu bilan birga, Polsha hukumati cheklovlarning fuqarolik aviatsiyasiga ta’sirini imkon qadar kamaytirishni rejalashtirgan.

Yo‘lovchi samolyotlari uchun xavf bormi?

Eng muhim savollardan biri — yangi tartib oddiy yo‘lovchi reyslariga ta’sir qiladimi?

Hozirgi ma’lumotlarga ko‘ra, katta balandlikda parvoz qiladigan fuqarolik samolyotlari odatdagidek harakatlanishda davom etadi.

Chunki yangi cheklov asosan yer sathidan FL95, ya’ni taxminan 3 kilometrgacha bo‘lgan past balandlikdagi havo hududiga taalluqli.

Shu sababli Varshava qabul qilgan qarorni Polsha havo hududining to‘liq yopilishi sifatida baholash to‘g‘ri emas.

Cheklovlar qachongacha amal qiladi?

PANSA ma’lumotlariga ko‘ra, vaqtinchalik rejim 10 sentyabrdan 9 dekabrgacha belgilangan.

Bu davr mobaynida Polsha sharqiy hududlarida past balandlikdagi parvozlarga nisbatan qo‘shimcha talablar amal qiladi.

Qarorning keyinchalik uzaytirilishi yoki o‘zgartirilishi xavfsizlik vaziyatiga qarab hal qilinishi mumkin.

Bu qaror dronlar bilan bog‘liqmi?

Polsha tomonining rasmiy izohida asosiy urg‘u havo mudofaasi va ehtimoliy xavflarga tezkor javob berish imkoniyatini ta’minlashga qaratilgan.

Ayrim xabarlarda esa Polsha hududida shunga o‘xshash cheklovlar joriy etilganidan keyin Rossiyaning shimoli-g‘arbiy qismida dronlar bilan bog‘liq hodisalar ko‘paygani haqida fikrlar bildirilmoqda.

Biroq bu ikki holat o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘liqlik borligini tasdiqlovchi rasmiy dalil keltirilmagan. Shuning uchun bunday taxminlarni fakt sifatida qabul qilishga asos yo‘q.

Polsha va Boltiqbo‘yi davlatlari ham bunday hodisalarga aloqadorligini rad etib keladi.

Nima o‘zgaryapti — va nima o‘zgarmaydi?

Varshava qaroridagi eng muhim jihat shundaki, Polsha o‘z havo hududini to‘liq yopmayapti.

O‘zgarishlar asosan mamlakatning Ukraina va Belorussiya bilan chegaradosh sharqiy qismidagi past balandlikdagi havo harakatiga taalluqli. Katta balandlikdagi xalqaro va yo‘lovchi reyslar esa amaldagi tartibda davom etishi kutilmoqda.

Shunday qilib, Polsha hukumati xavfsizlik choralarini kuchaytirish bilan bir vaqtda fuqarolik aviatsiyasiga ta’sirni minimal darajada saqlashga harakat qilmoqda.

Asosiy xulosa: Varshava qabul qilgan qaror Polsha osmonini to‘liq yopish emas, balki Ukraina va Belorussiya chegarasi yaqinida yer sathidan taxminan 3 kilometrgacha bo‘lgan havo hududida vaqtinchalik cheklov o‘rnatishdan iborat. Aynan shu cheklov havo mudofaa tizimlariga ehtimoliy xavflar yuzaga kelganda tezroq harakat qilish imkonini berishi kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaXitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaBugun, 10:54«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdi«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdiBugun, 10:44Tramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdiTramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdiBugun, 10:37«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdi«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdiBugun, 08:36Lida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlariLida Moniava SIZOga yuborilmadi: tergovning kutilmagan chekinishi — shov-shuvli sud tafsilotlariBugun, 08:30«Odamlar boyib ketmadi, lekin...»: Davlat Dumasi vitse-spikeri QQS oshirilishi haqida«Odamlar boyib ketmadi, lekin...»: Davlat Dumasi vitse-spikeri QQS oshirilishi haqidaBugun, 08:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi