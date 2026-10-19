Marko Rubio Ukrainadagi mojaro bo‘yicha bayonot berib, AQSHning maqsadini ochiqladi
AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Ukraina hududida davom etayotgan harbiy harakatlar va qonli to‘qnashuvlarga baho berib, jahon hamjamiyati diqqatini tortadigan muhim bayonot bilan chiqdi.
AQSH tashqi siyosat mahkamasi rahbarining ta’kidlashicha, mazkur nizoda hech qaysi tomon g‘alaba qozona olmaydi, har kunlik yo‘qotishlar esa fojiali raqamlarga yetib bormoqda.
«Har oy 25 ming qurbon»: Rubioning ochiq bahosi
AQSH Davlat kotibi urush maydonidagi real vaziyat va uning insoniyatga keltirayotgan oqibatlarini quyidagicha ta’rifladi:
G‘olibi bo‘lmagan mojaro: «Ukrainadagi urushda hech kim g‘alaba qozonmaydi. Har kuni odamlar halok bo‘lmoqda, uzluksiz portlashlar va ulkan vayronagarchiliklar qayd etilmoqda;
Dahshatli statistika: Urush oqibatida har oy taxminan 25 ming nafar inson o‘z hayotidan mahrum bo‘lmoqda. Bu darajadagi qurbonlar va talafotlar kelajakni yo‘qqa chiqaradi;
Tinchlikka qaratilgan harakatlar: AQSH hukumati mojaroni zudlik bilan to‘xtatish va diplomatik yo‘l bilan hal qilish mexanizmlari ustida faol ish olib bormoqda».
Vashington pozitsiyasi: Nizoni to‘xtatish ustuvor vazifa
Marko Rubioning ushbu bayonoti AQSH yangi ma’muriyatining uzoq davom etayotgan harbiy inqirozga nisbatan pragmatik yondashuvini namoyon etmoqda:
Infratuzilma va inson kapitalining qulashi: Urush shaharlarni vayronaga aylantirib, ikkala tomon uchun ham qayta tiklab bo‘lmas iqtisodiy va demografik zarba bermoqda;
Diplomatik muzokaralar zarurligi: Vashingtonning maqsadi bema’ni qurbonlar sonini to‘xtatish va muzokaralar stoliga qaytishga ko‘maklashishdan iborat ekani yana bir bor ta’kidlandi.
AQSH bosh diplomatining ushbu haqiqatni ochiq tan olishi yaqin kunlarda xalqaro maydonda Ukraina inqirozini hal qilish bo‘yicha yangi siyosiy tashabbuslar ilgari surilishi mumkinligidan dalolat bermoqda.
Izohlar 0
…