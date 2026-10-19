Marko Rubio Ukrainadagi mojaro bo‘yicha bayonot berib, AQSHning maqsadini ochiqladi

·4·Dunyo
Marko Rubio Ukrainadagi mojaro bo‘yicha bayonot berib, AQSHning maqsadini ochiqladi

AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Ukraina hududida davom etayotgan harbiy harakatlar va qonli to‘qnashuvlarga baho berib, jahon hamjamiyati diqqatini tortadigan muhim bayonot bilan chiqdi.

AQSH tashqi siyosat mahkamasi rahbarining ta’kidlashicha, mazkur nizoda hech qaysi tomon g‘alaba qozona olmaydi, har kunlik yo‘qotishlar esa fojiali raqamlarga yetib bormoqda.

«Har oy 25 ming qurbon»: Rubioning ochiq bahosi

AQSH Davlat kotibi urush maydonidagi real vaziyat va uning insoniyatga keltirayotgan oqibatlarini quyidagicha ta’rifladi:

  • G‘olibi bo‘lmagan mojaro: «Ukrainadagi urushda hech kim g‘alaba qozonmaydi. Har kuni odamlar halok bo‘lmoqda, uzluksiz portlashlar va ulkan vayronagarchiliklar qayd etilmoqda;

  • Dahshatli statistika: Urush oqibatida har oy taxminan 25 ming nafar inson o‘z hayotidan mahrum bo‘lmoqda. Bu darajadagi qurbonlar va talafotlar kelajakni yo‘qqa chiqaradi;

  • Tinchlikka qaratilgan harakatlar: AQSH hukumati mojaroni zudlik bilan to‘xtatish va diplomatik yo‘l bilan hal qilish mexanizmlari ustida faol ish olib bormoqda».

Vashington pozitsiyasi: Nizoni to‘xtatish ustuvor vazifa

Marko Rubioning ushbu bayonoti AQSH yangi ma’muriyatining uzoq davom etayotgan harbiy inqirozga nisbatan pragmatik yondashuvini namoyon etmoqda:

  • Infratuzilma va inson kapitalining qulashi: Urush shaharlarni vayronaga aylantirib, ikkala tomon uchun ham qayta tiklab bo‘lmas iqtisodiy va demografik zarba bermoqda;

  • Diplomatik muzokaralar zarurligi: Vashingtonning maqsadi bema’ni qurbonlar sonini to‘xtatish va muzokaralar stoliga qaytishga ko‘maklashishdan iborat ekani yana bir bor ta’kidlandi.

AQSH bosh diplomatining ushbu haqiqatni ochiq tan olishi yaqin kunlarda xalqaro maydonda Ukraina inqirozini hal qilish bo‘yicha yangi siyosiy tashabbuslar ilgari surilishi mumkinligidan dalolat bermoqda.

Marko RubioUkrainadagi urushAQSH tashqi siyosatDiplomatik muammo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiMarko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiBugun 09:01Marko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldiMarko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldiBugun 07:28AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiAQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiKecha 20:43Marko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiMarko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi14 oktabr 11:19Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!28 sentabr 18:21Apple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadiApple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadi26 sentabr 10:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda