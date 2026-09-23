Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- XXR Raisi Si Szinpin 11 yildan buyon ilk bor AQSHga rasmiy davlat tashrifi bilan yo‘l oldi.
- Ushbu tashrif doirasida AQSH Prezidenti Donald Tramp Xitoy rahbarini aeroportda shaxsan kutib olishi kutilmoqda, bu esa diplomatik protokol uchun noyob hodisadir.
- Muzokaralar savdo urushlari, global xavfsizlik va Rossiya-Ukraina mojarosi kabi masalalarni qamrab oladi.
Jahonning ikki qudratli iqtisodiy giganti — AQSH va Xitoy o‘rtasidagi savdo urushlari va keskin geosiyosiy ziddiyatlar davom etayotgan bir pallada global xaritani o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan mislsiz tarixiy voqea yuz bermoqda. XXR Raisi Si Szinpin so‘nggi 11 yil ichida ilk bor rasmiy davlat tashrifi bilan AQSHga yo‘l oldi. Pekinda ikki buyuk davlat rahbarlarining yarim yil ichida o‘zaro tashriflar almashinuvini «tarixiy burilish bosqichi» sifatida baholadilar. Pekin vaqti bilan 23 sentyabrdan 25 sentyabrga qadar davom etadigan ushbu oliy darajadagi uchrashuv davomida AQSH Prezidenti Donald Tramp Xitoy rahbarini aeroportning bevosita uchish maydonida shaxsan o‘zi qarshi olishi kutilmoqda — bu Tramp diplomatik protokolida o‘ta noyob va misli ko‘rilmagan ishora hisoblanadi.
Eslatib o‘tamiz, Si Szinpinning AQSHga so‘nggi rasmiy davlat tashrifi 2015 yilning sentyabr oyida (Barak Obama davrida) bo‘lib o‘tgan edi; keyinchalik u sammitlar doirasida Mar-a-Lago (2017) va San-Fransiskoda (2023) bo‘lgan bo‘lsa-da, bu kabi to‘liq formatdagi davlat tashrifi o‘n yildan ortiq vaqt davomida kuzatilmagan edi. Tashrif arafasida Xitoy Tashqi ishlar vaziri Van I va AQSH Davlat kotibi Marko Rubio o‘rtasidagi muhim diplomatik muzokaralar bo‘lib o‘tdi va tomonlar o‘zaro hurmat, manfaatlarni hisobga olish va ziddiyatlarni nazorat qilish bo‘yicha prinsipial yo‘nalishlarni belgilab olishdi.
Xo‘sh, Oq uy va Pekin savdo urushlarini to‘xtatib, yangi global iqtisodiy bitim tuza oladimi, Tramp va Si Szinpin muzokaralari Rossiya, Ukraina va Tayvan taqdiriga qanday ta’sir ko‘rsatadi hamda Vashingtondagi uchrashuv yangi ko‘p qutbli dunyoning boshlanishi bo‘ladimi?
«11 yillik tanaffus, Trampdan shaxsiy ehtirom va yangi davr»: Sammitning 5 ta asosiy nuqtasi
Si Szinpinning AQSHga tashrifi atrofidagi eng muhim fakt va tafsilotlar:
11 yildagi birinchi davlat tashrifi: XXR yetakchisi 2015 yildan buyon ilk bor AQSHga to‘liq davlat tashrifi maqomidagi rasmiy missiya bilan bormoqda;
Trampning kutilmagan ishorasi: AQSH prezidenti Donald Tramp diplomatik odatlarga zid ravishda Si Szinpinni aeroportda samolyot trapi yonida shaxsan kutib olishi kutilmoqda;
Yarim yillik tarixiy almashinuv: Tomonlarning so‘nggi olti oy ichida oliy darajadagi kontaktlarni muttasil amalga oshirishi rasmiy Pekin tomonidan «tarixiy bosqich» deb ataldi;
Van I va Marko Rubio muzokaralari: Ikki mamlakat diplomatiya rahbarlari uchrashuv oldidan konstruktiv strategik barqarorlik va manfaatlarni nazorat qilish bo‘yicha kun tartibini tasdiqlab oldi;
Global tinchlik masalasi: Muzokaralar markazida nafaqat savdo va boj to‘lovlari, balki dunyodagi urush o‘choqlari hamda global xavfsizlik muammolari turibdi.
Si Szinpinning AQSHga tashriflari tarixi va bugungi missiyasi
XXR Rahbarining Okean ortiga safarlari dinamikasi va 2026 yilgi sammit xususiyatlari:
Mezonlar va parametrlar
2015 yilgi davlat tashrifi (Barak Obama davri)
2026 yilgi tarixiy davlat tashrifi (Donald Tramp davri)
Safar maqomi
Rasmiy davlat tashrifi (Sietl, Vashington, Nyu-York)
To‘liq davlat tashrifi (23–25 sentyabr)
Qarshi olish darajasi
Standart protokol tadbirlari
Tramp aeroportda samolyot yonida shaxsan kutib olishi kutilmoqda
Ikki tomonlama aloqalar holati
Raqobatning boshlanishi, nisbiy iqtisodiy hamkorlik
Savdo urushlari va texnologik blokadalar davri
Tayyorgarlik vakillari
AQSH va XXR klassik diplomatlari
Van I va AQSH Davlat kotibi Marko Rubio
Ko‘tarilgan bosh mavzular
Iqlim o‘zgarishi va BMTning 70 yilligi
Global savdo, Rossiya-Ukraina mojarosi va xavfsizlik
Geosiyosiy maqsad
Xitoyning kuchayishini ko‘rsatish
«Katta ikkilik» (G2) shaklida yangi dunyo tartibotini kelishish
Xalqaro geosiyosat va iqtisodiyot ekspertizasi: Nega bu sammit dunyo uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega?
Yetakchi siyosatshunoslar va xalqaro diplomatiya tahlilchilarining xulosalari:
Tramp va Si shaxsiy «kimyosi»ning qayta tiklanishi: Donald Tramp o‘z faoliyati davomida har doim Si Szinpinga kuchli lider sifatida hurmat bilan qaragan; Trampning uni trap yonida qarshi olishi rasmiy Pekin uchun juda qadrli bo‘lib, muzokaralarni iliq va murosaviy ruhda boshlashga xizmat qiladi;
Rubio va Van I chizig‘i: Davlat kotibi Marko Rubio ilgari Xitoyga nisbatan eng qattiq siyosatchi sifatida tanilgan edi; ammo uning Van I bilan muloqotda strategik barqarorlik haqida gapirishi Vashington Xitoy bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri to‘qnashuvdan qochib, pragmatik savdo kelishuviga tayyorligini anglatadi;
Ukraina va global xarita: AQSH va Xitoy dunyodagi barcha katta nizolarni hal qilish qudratiga ega yagona ikki kuchdir; sammitda Rossiya-Ukraina masalasida Pekinning roli va sanksiyalar siyosati hal qiluvchi darajada qayta ko‘rib chiqilishi kutilmoqda;
Jahon iqtisodiyotiga ta’sir: Ikki gigantning savdo cheklovlarini yumshatishi yoki yangi iqtisodiy shartnomalar imzolashi jahon bozorlari, jumladan Osiyo davlatlari va Markaziy Osiyo uchun ham energetika va logistikada katta erkinlik beradi.
Si Szinpinning Vashingtonga tashrifi XXI asrning eng muhim geosiyosiy voqeasi bo‘lib, dunyo siyosatida uzoq kutilgan barqarorlik davrini boshlab berishi mumkin.
Sizningcha, Donald Tramp va Si Szinpin uchrashuvi savdo urushlari va global qarama-qarshilikka chek qo‘ya oladimi? Trampning Xitoy rahbarini shaxsan aeroportda kutib olishini AQSHning murosaga tayyorligi deb baholash mumkinmi yoki bu shunchaki nozik diplomatik taktikami? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyo kelajagini belgilovchi ushbu tarixiy voqea tahlilini barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…