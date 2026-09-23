Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?

·67·Dunyo
Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • XXR Raisi Si Szinpin 11 yildan buyon ilk bor AQSHga rasmiy davlat tashrifi bilan yo‘l oldi.
  • Ushbu tashrif doirasida AQSH Prezidenti Donald Tramp Xitoy rahbarini aeroportda shaxsan kutib olishi kutilmoqda, bu esa diplomatik protokol uchun noyob hodisadir.
  • Muzokaralar savdo urushlari, global xavfsizlik va Rossiya-Ukraina mojarosi kabi masalalarni qamrab oladi.

Jahonning ikki qudratli iqtisodiy giganti — AQSH va Xitoy o‘rtasidagi savdo urushlari va keskin geosiyosiy ziddiyatlar davom etayotgan bir pallada global xaritani o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan mislsiz tarixiy voqea yuz bermoqda. XXR Raisi Si Szinpin so‘nggi 11 yil ichida ilk bor rasmiy davlat tashrifi bilan AQSHga yo‘l oldi. Pekinda ikki buyuk davlat rahbarlarining yarim yil ichida o‘zaro tashriflar almashinuvini «tarixiy burilish bosqichi» sifatida baholadilar. Pekin vaqti bilan 23 sentyabrdan 25 sentyabrga qadar davom etadigan ushbu oliy darajadagi uchrashuv davomida AQSH Prezidenti Donald Tramp Xitoy rahbarini aeroportning bevosita uchish maydonida shaxsan o‘zi qarshi olishi kutilmoqda — bu Tramp diplomatik protokolida o‘ta noyob va misli ko‘rilmagan ishora hisoblanadi.

Eslatib o‘tamiz, Si Szinpinning AQSHga so‘nggi rasmiy davlat tashrifi 2015 yilning sentyabr oyida (Barak Obama davrida) bo‘lib o‘tgan edi; keyinchalik u sammitlar doirasida Mar-a-Lago (2017) va San-Fransiskoda (2023) bo‘lgan bo‘lsa-da, bu kabi to‘liq formatdagi davlat tashrifi o‘n yildan ortiq vaqt davomida kuzatilmagan edi. Tashrif arafasida Xitoy Tashqi ishlar vaziri Van I va AQSH Davlat kotibi Marko Rubio o‘rtasidagi muhim diplomatik muzokaralar bo‘lib o‘tdi va tomonlar o‘zaro hurmat, manfaatlarni hisobga olish va ziddiyatlarni nazorat qilish bo‘yicha prinsipial yo‘nalishlarni belgilab olishdi.

Xo‘sh, Oq uy va Pekin savdo urushlarini to‘xtatib, yangi global iqtisodiy bitim tuza oladimi, Tramp va Si Szinpin muzokaralari Rossiya, Ukraina va Tayvan taqdiriga qanday ta’sir ko‘rsatadi hamda Vashingtondagi uchrashuv yangi ko‘p qutbli dunyoning boshlanishi bo‘ladimi?

«11 yillik tanaffus, Trampdan shaxsiy ehtirom va yangi davr»: Sammitning 5 ta asosiy nuqtasi

Si Szinpinning AQSHga tashrifi atrofidagi eng muhim fakt va tafsilotlar:

  • 11 yildagi birinchi davlat tashrifi: XXR yetakchisi 2015 yildan buyon ilk bor AQSHga to‘liq davlat tashrifi maqomidagi rasmiy missiya bilan bormoqda;

  • Trampning kutilmagan ishorasi: AQSH prezidenti Donald Tramp diplomatik odatlarga zid ravishda Si Szinpinni aeroportda samolyot trapi yonida shaxsan kutib olishi kutilmoqda;

  • Yarim yillik tarixiy almashinuv: Tomonlarning so‘nggi olti oy ichida oliy darajadagi kontaktlarni muttasil amalga oshirishi rasmiy Pekin tomonidan «tarixiy bosqich» deb ataldi;

  • Van I va Marko Rubio muzokaralari: Ikki mamlakat diplomatiya rahbarlari uchrashuv oldidan konstruktiv strategik barqarorlik va manfaatlarni nazorat qilish bo‘yicha kun tartibini tasdiqlab oldi;

  • Global tinchlik masalasi: Muzokaralar markazida nafaqat savdo va boj to‘lovlari, balki dunyodagi urush o‘choqlari hamda global xavfsizlik muammolari turibdi.

Si Szinpinning AQSHga tashriflari tarixi va bugungi missiyasi

XXR Rahbarining Okean ortiga safarlari dinamikasi va 2026 yilgi sammit xususiyatlari:

Mezonlar va parametrlar

2015 yilgi davlat tashrifi (Barak Obama davri)

2026 yilgi tarixiy davlat tashrifi (Donald Tramp davri)

Safar maqomi

Rasmiy davlat tashrifi (Sietl, Vashington, Nyu-York)

To‘liq davlat tashrifi (23–25 sentyabr)

Qarshi olish darajasi

Standart protokol tadbirlari

Tramp aeroportda samolyot yonida shaxsan kutib olishi kutilmoqda

Ikki tomonlama aloqalar holati

Raqobatning boshlanishi, nisbiy iqtisodiy hamkorlik

Savdo urushlari va texnologik blokadalar davri

Tayyorgarlik vakillari

AQSH va XXR klassik diplomatlari

Van I va AQSH Davlat kotibi Marko Rubio

Ko‘tarilgan bosh mavzular

Iqlim o‘zgarishi va BMTning 70 yilligi

Global savdo, Rossiya-Ukraina mojarosi va xavfsizlik

Geosiyosiy maqsad

Xitoyning kuchayishini ko‘rsatish

«Katta ikkilik» (G2) shaklida yangi dunyo tartibotini kelishish

Xalqaro geosiyosat va iqtisodiyot ekspertizasi: Nega bu sammit dunyo uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega?

Yetakchi siyosatshunoslar va xalqaro diplomatiya tahlilchilarining xulosalari:

  • Tramp va Si shaxsiy «kimyosi»ning qayta tiklanishi: Donald Tramp o‘z faoliyati davomida har doim Si Szinpinga kuchli lider sifatida hurmat bilan qaragan; Trampning uni trap yonida qarshi olishi rasmiy Pekin uchun juda qadrli bo‘lib, muzokaralarni iliq va murosaviy ruhda boshlashga xizmat qiladi;

  • Rubio va Van I chizig‘i: Davlat kotibi Marko Rubio ilgari Xitoyga nisbatan eng qattiq siyosatchi sifatida tanilgan edi; ammo uning Van I bilan muloqotda strategik barqarorlik haqida gapirishi Vashington Xitoy bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri to‘qnashuvdan qochib, pragmatik savdo kelishuviga tayyorligini anglatadi;

  • Ukraina va global xarita: AQSH va Xitoy dunyodagi barcha katta nizolarni hal qilish qudratiga ega yagona ikki kuchdir; sammitda Rossiya-Ukraina masalasida Pekinning roli va sanksiyalar siyosati hal qiluvchi darajada qayta ko‘rib chiqilishi kutilmoqda;

  • Jahon iqtisodiyotiga ta’sir: Ikki gigantning savdo cheklovlarini yumshatishi yoki yangi iqtisodiy shartnomalar imzolashi jahon bozorlari, jumladan Osiyo davlatlari va Markaziy Osiyo uchun ham energetika va logistikada katta erkinlik beradi.

Si Szinpinning Vashingtonga tashrifi XXI asrning eng muhim geosiyosiy voqeasi bo‘lib, dunyo siyosatida uzoq kutilgan barqarorlik davrini boshlab berishi mumkin.

Sizningcha, Donald Tramp va Si Szinpin uchrashuvi savdo urushlari va global qarama-qarshilikka chek qo‘ya oladimi? Trampning Xitoy rahbarini shaxsan aeroportda kutib olishini AQSHning murosaga tayyorligi deb baholash mumkinmi yoki bu shunchaki nozik diplomatik taktikami? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyo kelajagini belgilovchi ushbu tarixiy voqea tahlilini barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Si SzinpinDonald TrampAQSH-Xitoy savdo urushlariGlobal iqtisodiy bitim
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?16 sentabr 08:45Si Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildiSi Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildi13 sentabr 18:17Si Szinpin va Vladimir Putin o‘rtasida tarixiy muzokaralar boshlandiSi Szinpin va Vladimir Putin o‘rtasida tarixiy muzokaralar boshlandi20 may 17:53BRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordiBRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordi14 sentabr 13:30Vladimir Putinning Xitoyga tashrifi yakunlari va muhim kelishuvlarVladimir Putinning Xitoyga tashrifi yakunlari va muhim kelishuvlar21 may 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota