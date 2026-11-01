Marko Rubio va Donald Tramp Ukraina bo‘yicha qarama-qarshi bayonotlar berdi

·1·Dunyo
Marko Rubio va Donald Tramp Ukraina bo‘yicha qarama-qarshi bayonotlar berdi

AQSH ma’muriyatining yuqori doiralarida Ukraina mojarosini hal qilish istiqbollari bo‘yicha ochiq fikrlar xilma-xilligi yuzaga keldi. AQSH Davlat kotibi Marko Rubio o‘tkazilgan matbuot anjumanida jurnalistlar bilan suhbatda inqiroz yechimi yaqin emasligini ta’kidlab, uni umuman diplomatik yo‘l bilan hal qilish mumkinligiga jiddiy shubha bildirdi.

E’tiborli jihati, Davlat departamenti rahbarining bu bayonoti AQSH Prezidenti Donald Trampning bir necha soat oldin aytgan optimistik fikrlariga mutlaqo zid keladi.

«Kelishuv arafasida turganimiz yo‘q»: Marko Rubioning fikrlari

Muzokaralar orqali tinchlikka erishish mumkinligiga nima sababdan ishonishi haqidagi savolga Davlat kotibi sovuqqonlik bilan javob qaytardi:

«To‘g‘risini aytsam, Ukrainada muzokaralar yo‘li bilan tinchlikka erishish imkoni bormi yoki yo‘qmi — buni bilmayman. Ayni paytda biz aynan shu masalani aniqlashga harakat qilyapmiz.

Bu yerda hech kim biz allaqachon tinchlik bitimi tuzish ostonasida turganimizni da’vo qila olmaydi, deb o‘ylayman. Faqat shuni ayta olamanki, Qo‘shma Shtatlarda bor kuch va vaqtini aynan shu masalalarga — Ukraina va Eron muammosiga bag‘ishlayotgan odamlar, xususan Jared (Kushner) va Stiv (Uitkoff) bor. Ularning butun e’tibori ayni shu mavzularga qaratilgan».

Trampning kutilmagan optimizmi: «Ilgari bunday demagandim»

Davlat kotibining ehtiyotkor va shubhali munosabatidan farqli o‘laroq, Oq uy rahbari Donald Tramp bugun butunlay qarama-qarshi va umidbaxsh pozitsiyani bildirdi:

  • Bitimga oz qoldi: Trampning ta’kidlashicha, ayni paytda Ukrainadagi qurolli to‘qnashuvlarni yakunlash uchun haqiqiy imkoniyatlar paydo bo‘lgan;

  • Prezidentning so‘zlari: «Menimcha, biz allaqachon kelishuv tuzishga juda yaqin turibmiz. Ilgari men hech qachon bunday demagan edim», — deya ma’lum qildi AQSH Prezidenti jurnalistlarga.

Oq uydagi ikki xil yondashuv: Real siyosat va bayonotlar farqi

AQSH bosh rahbariyati o‘rtasidagi bunday qarama-qarshi chiqishlar Vashingtonning tinchlik jarayoniga oid rejalari borasida xalqaro hamjamiyatda bir qator savollarni keltirib chiqarmoqda:

  1. Trampning tezkor bitimga intilishi: Prezident saylovoldi va’dalariga sodiq qolgan holda muzokaralar tez orada natija berishini ko‘rsatishga intilmoqda;

  2. Davlat departamentining ehtiyotkorligi: Diplomatiyaga bevosita mas’ul bo‘lgan Rubio esa muzokaralar stolidagi keskin ziddiyatlar va tomonlarning murosasiz talablari tufayli jarayon hali uzoq va og‘ir kechishini tan olmoqda.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?23 sentabr 08:30«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi23 sentabr 06:43«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi24 iyul 00:26Si Szinpin va Tramp Oq uydagi muzokaralarni «haqiqiy va chuqur» deb atadiSi Szinpin va Tramp Oq uydagi muzokaralarni «haqiqiy va chuqur» deb atadi25 sentabr 08:50Oq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlariOq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlari25 sentabr 07:59«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildi«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildi19 sentabr 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda