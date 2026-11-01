Marko Rubio va Donald Tramp Ukraina bo‘yicha qarama-qarshi bayonotlar berdi
AQSH ma’muriyatining yuqori doiralarida Ukraina mojarosini hal qilish istiqbollari bo‘yicha ochiq fikrlar xilma-xilligi yuzaga keldi. AQSH Davlat kotibi Marko Rubio o‘tkazilgan matbuot anjumanida jurnalistlar bilan suhbatda inqiroz yechimi yaqin emasligini ta’kidlab, uni umuman diplomatik yo‘l bilan hal qilish mumkinligiga jiddiy shubha bildirdi.
E’tiborli jihati, Davlat departamenti rahbarining bu bayonoti AQSH Prezidenti Donald Trampning bir necha soat oldin aytgan optimistik fikrlariga mutlaqo zid keladi.
«Kelishuv arafasida turganimiz yo‘q»: Marko Rubioning fikrlari
Muzokaralar orqali tinchlikka erishish mumkinligiga nima sababdan ishonishi haqidagi savolga Davlat kotibi sovuqqonlik bilan javob qaytardi:
«To‘g‘risini aytsam, Ukrainada muzokaralar yo‘li bilan tinchlikka erishish imkoni bormi yoki yo‘qmi — buni bilmayman. Ayni paytda biz aynan shu masalani aniqlashga harakat qilyapmiz.
Bu yerda hech kim biz allaqachon tinchlik bitimi tuzish ostonasida turganimizni da’vo qila olmaydi, deb o‘ylayman. Faqat shuni ayta olamanki, Qo‘shma Shtatlarda bor kuch va vaqtini aynan shu masalalarga — Ukraina va Eron muammosiga bag‘ishlayotgan odamlar, xususan Jared (Kushner) va Stiv (Uitkoff) bor. Ularning butun e’tibori ayni shu mavzularga qaratilgan».
Trampning kutilmagan optimizmi: «Ilgari bunday demagandim»
Davlat kotibining ehtiyotkor va shubhali munosabatidan farqli o‘laroq, Oq uy rahbari Donald Tramp bugun butunlay qarama-qarshi va umidbaxsh pozitsiyani bildirdi:
Bitimga oz qoldi: Trampning ta’kidlashicha, ayni paytda Ukrainadagi qurolli to‘qnashuvlarni yakunlash uchun haqiqiy imkoniyatlar paydo bo‘lgan;
Prezidentning so‘zlari: «Menimcha, biz allaqachon kelishuv tuzishga juda yaqin turibmiz. Ilgari men hech qachon bunday demagan edim», — deya ma’lum qildi AQSH Prezidenti jurnalistlarga.
Oq uydagi ikki xil yondashuv: Real siyosat va bayonotlar farqi
AQSH bosh rahbariyati o‘rtasidagi bunday qarama-qarshi chiqishlar Vashingtonning tinchlik jarayoniga oid rejalari borasida xalqaro hamjamiyatda bir qator savollarni keltirib chiqarmoqda:
Trampning tezkor bitimga intilishi: Prezident saylovoldi va’dalariga sodiq qolgan holda muzokaralar tez orada natija berishini ko‘rsatishga intilmoqda;
Davlat departamentining ehtiyotkorligi: Diplomatiyaga bevosita mas’ul bo‘lgan Rubio esa muzokaralar stolidagi keskin ziddiyatlar va tomonlarning murosasiz talablari tufayli jarayon hali uzoq va og‘ir kechishini tan olmoqda.
Izohlar 0
…