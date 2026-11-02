Tramp Eronga qarshi keskin ultimatum qo‘ydi, Tehron armiyani jangovar holatga keltirdi

·135·Dunyo
Tramp Eronga qarshi keskin ultimatum qo‘ydi, Tehron armiyani jangovar holatga keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Prezidenti Donald Tramp Eron oldiga bitim imzolash yoki kuch ishlatish yo‘li bilan ziddiyatga yakun yasash bo‘yicha qat’iy ultimatum qo‘ydi.
  • Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi diplomatiyaga umid bildirish bilan birga, mamlakat qurolli kuchlari har qanday hujumga javob berish uchun to‘liq jangovar holatga keltirilganini ma’lum qildi.

AQSH va Eron o‘rtasidagi keskinlik o‘zining eng xavfli va kulminatsion nuqtasiga yetdi. AQSH Prezidenti Donald Tramp Eron bilan ziddiyat yaqin orada har qanday holatda ham o‘z yechimini topishini ma’lum qilib, Tehron oldiga ochiq va qat’iy ultimatum qo‘ydi: yo to‘liq bitim tuziladi, yoki Vashington bu masalaga kuch bilan uzil-kesil nuqta qo‘yadi.

Right Side Broadcasting Network (RSBN) kanaliga bergan intervyusida Oq uy rahbari ushbu qarama-qarshilik tez orada yakunlanishini alohida urg‘uladi.

Trampning bayonoti: «Biz ular bilan tugatamiz»

AQSH Prezidenti vaziyatning kelajagi borasida hech qanday ikkilanishsiz fikr bildirdi:

  • Ikki yo‘ldan biri: «Biz allaqachon ana shunday g‘alabaga erishdik va juda tez orada hammasini, u yoki bu yo‘l bilan tugatamiz. Yo ular biz bilan kelishuv imzolaydi, yoki biz shunchaki bu bilan tamomila yakun yasaymiz», deya bayonot berdi Tramp;

  • «Eng oson yo‘l»: Prezident bu jarayon AQSH uchun «ehtimol, eng oson yo‘l» bo‘lishini qo‘shimcha qilib, Vashingtonning harbiy ustunligiga to‘liq ishonishini ko‘rsatdi.

Tehronning pozitsiyasi: Diplomatiyaga umid va to‘liq harbiy shaylik

Eron Islom Respublikasi tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi yakshanba kuni rasmiy bayonot berib, mamlakat rahbariyati Oq uyning aql-idrok bilan qaror qabul qilishidan umidvor ekanini ta’kidladi:

  • Ratsional yondashuv chaqirig‘i: «Biz barcha diplomatik sa’y-harakatlarni amalga oshirmoqdamiz va qarshi tomonning yondashuvi mantiqiy bo‘lib, boshqa variantlarni emas, aynan diplomatiyani tanlashiga umid qilamiz», dedi Aroqchi;

  • Armiyaning shayligi: Shu bilan birga, Eron bosh diplomati mamlakat qurolli kuchlari qurolli to‘qnashuvlarning qayta boshlanishi ehtimoliga qarshi to‘liq jangovar holatga keltirilganini va har qanday hujumga munosib javob qaytarishga tayyorligini ochiq ma’lum qildi.

Marko Rubio: Diplomatiya ustuvor, ammo kuch varianti stol ustida

Shanba kuni Atlantada o‘tkazilgan matbuot anjumanida AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Vashingtonning rasmiy strategik yo‘nalishini tushuntirib berdi:

  • Muzokaralar stoli tanlovi: «Prezident Tramp muammoni jang maydonida emas, balki muzokaralar stoli atrofida diplomatik yo‘l bilan hal qilishni afzal ko‘radi», deya ta’kidladi Rubio;

  • Harbiy qudrat omili: Davlat departamenti rahbari agar diplomatiya o‘z samarasini bermasa, AQSH qurolli kuchlari zarurat tug‘ilgan taqdirda Eron muammosini harbiy-kuch yo‘li bilan to‘liq bartaraf etish uchun yetarli darajada ulkan qudratga ega ekanini eslatib o‘tdi.

Yaqin kunlarda diplomatik aloqalar natija bermasa, Yaqin Sharq mintaqasi navbatdagi keng qamrovli harbiy eskalatsiya markaziga aylanishi mumkin.

Donald TrampAbbos AroqchiMarko RubioAQSH-Eron munosabatlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Axios sensatsiyasi: Vashington va Tehron katta bitim arafasidami?Axios sensatsiyasi: Vashington va Tehron katta bitim arafasidami?31 oktabr 13:23AQSH elchisi Eronga zarba berilishi mumkinligini aytdi, Tramp esa xabari yo‘qligini aytdiAQSH elchisi Eronga zarba berilishi mumkinligini aytdi, Tramp esa xabari yo‘qligini aytdi23 oktabr 23:45Abbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildiAbbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildi27 sentabr 22:20AQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiAQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildi14 sentabr 13:40Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...12 sentabr 07:01Marko Rubio va Donald Tramp Ukraina bo‘yicha qarama-qarshi bayonotlar berdiMarko Rubio va Donald Tramp Ukraina bo‘yicha qarama-qarshi bayonotlar berdiKecha 08:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda