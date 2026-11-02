Tramp Eronga qarshi keskin ultimatum qo‘ydi, Tehron armiyani jangovar holatga keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Prezidenti Donald Tramp Eron oldiga bitim imzolash yoki kuch ishlatish yo‘li bilan ziddiyatga yakun yasash bo‘yicha qat’iy ultimatum qo‘ydi.
- Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi diplomatiyaga umid bildirish bilan birga, mamlakat qurolli kuchlari har qanday hujumga javob berish uchun to‘liq jangovar holatga keltirilganini ma’lum qildi.
AQSH va Eron o‘rtasidagi keskinlik o‘zining eng xavfli va kulminatsion nuqtasiga yetdi. AQSH Prezidenti Donald Tramp Eron bilan ziddiyat yaqin orada har qanday holatda ham o‘z yechimini topishini ma’lum qilib, Tehron oldiga ochiq va qat’iy ultimatum qo‘ydi: yo to‘liq bitim tuziladi, yoki Vashington bu masalaga kuch bilan uzil-kesil nuqta qo‘yadi.
Right Side Broadcasting Network (RSBN) kanaliga bergan intervyusida Oq uy rahbari ushbu qarama-qarshilik tez orada yakunlanishini alohida urg‘uladi.
Trampning bayonoti: «Biz ular bilan tugatamiz»
AQSH Prezidenti vaziyatning kelajagi borasida hech qanday ikkilanishsiz fikr bildirdi:
Ikki yo‘ldan biri: «Biz allaqachon ana shunday g‘alabaga erishdik va juda tez orada hammasini, u yoki bu yo‘l bilan tugatamiz. Yo ular biz bilan kelishuv imzolaydi, yoki biz shunchaki bu bilan tamomila yakun yasaymiz», deya bayonot berdi Tramp;
«Eng oson yo‘l»: Prezident bu jarayon AQSH uchun «ehtimol, eng oson yo‘l» bo‘lishini qo‘shimcha qilib, Vashingtonning harbiy ustunligiga to‘liq ishonishini ko‘rsatdi.
Tehronning pozitsiyasi: Diplomatiyaga umid va to‘liq harbiy shaylik
Eron Islom Respublikasi tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi yakshanba kuni rasmiy bayonot berib, mamlakat rahbariyati Oq uyning aql-idrok bilan qaror qabul qilishidan umidvor ekanini ta’kidladi:
Ratsional yondashuv chaqirig‘i: «Biz barcha diplomatik sa’y-harakatlarni amalga oshirmoqdamiz va qarshi tomonning yondashuvi mantiqiy bo‘lib, boshqa variantlarni emas, aynan diplomatiyani tanlashiga umid qilamiz», dedi Aroqchi;
Armiyaning shayligi: Shu bilan birga, Eron bosh diplomati mamlakat qurolli kuchlari qurolli to‘qnashuvlarning qayta boshlanishi ehtimoliga qarshi to‘liq jangovar holatga keltirilganini va har qanday hujumga munosib javob qaytarishga tayyorligini ochiq ma’lum qildi.
Marko Rubio: Diplomatiya ustuvor, ammo kuch varianti stol ustida
Shanba kuni Atlantada o‘tkazilgan matbuot anjumanida AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Vashingtonning rasmiy strategik yo‘nalishini tushuntirib berdi:
Muzokaralar stoli tanlovi: «Prezident Tramp muammoni jang maydonida emas, balki muzokaralar stoli atrofida diplomatik yo‘l bilan hal qilishni afzal ko‘radi», deya ta’kidladi Rubio;
Harbiy qudrat omili: Davlat departamenti rahbari agar diplomatiya o‘z samarasini bermasa, AQSH qurolli kuchlari zarurat tug‘ilgan taqdirda Eron muammosini harbiy-kuch yo‘li bilan to‘liq bartaraf etish uchun yetarli darajada ulkan qudratga ega ekanini eslatib o‘tdi.
Yaqin kunlarda diplomatik aloqalar natija bermasa, Yaqin Sharq mintaqasi navbatdagi keng qamrovli harbiy eskalatsiya markaziga aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…