Marko Rubio Trampning eng yaqin do‘stini qanday qilib taxtdan tushirdi? Shov-shuvli tafsilotlar

2 daqiqa o'qish79
Marko Rubio Trampning eng yaqin do‘stini qanday qilib taxtdan tushirdi? Shov-shuvli tafsilotlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nvidia kompaniyasi bosh direktori Djensen Xuangning iste’fosi AQSH davlat kotibi Marko Rubio boshchiligidagi siyosiy kurash natijasida yuz berdi.
  • Marko Rubio Trampga maxsus xizmat hisobotini taqdim etib, Xuangning xitoylik josus bilan aloqasi borligidan ogohlantirgan va uning Xitoyga chip sotish siyosatiga qarshi chiqqan.
  • Ushbu bosimlar ortidan Xuang o‘z xodimi bilan bo‘lgan munosabatlari haqidagi xabarlar sababli lavozimini tark etishga majbur bo‘ldi.

AQSH ma’muriyatida va global texnologik bozorda katta rezonans keltirib chiqqan voqea yuz berdi. The Washington Post gazetasining yozishicha, Nvidia kompaniyasining bosh direktori va prezident Donald Trampning yaqin doirasiga kiruvchi Djensen Xuangning iste’fosi aslida katta siyosiy kurashning natijasi bo‘lgan. Bu mojaro ortida AQSHning yuqori lavozimli amaldorlari, xususan, davlat kotibi Marko Rubio turgani aytilmoqda.

Parda ortidagi kurash: Marko Rubio va razvedka hisobotlari

Nashrning manbalariga ko‘ra, Djensen Xuangning Trampga haddan tashqari ta’sir o‘tkazishi hamda sun’iy intellekt uchun mo‘ljallangan qudratli chiplarni Xitoyga sotish bo‘yicha ruxsat olishga harakat qilishi Vashingtondagi milliy xavfsizlik tarafdorlarining qattiq noroziligiga sabab bo‘lgan.

Iste’foga olib kelgan asosiy zarba esa mamlakatning eng ta’sirli siyosatchilaridan biri — davlat kotibi va milliy xavfsizlik bo‘yicha maslahatchi Marko Rubio tomonidan berilgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, Rubio Trampga maxsus xizmat xatini taqdim etgan. Bunda u MXX (SRU) hisobotini o‘ta keskin va qora raqamlarda qayta ishlagan holda, Xuangning gumon qilinayotgan xitoylik josus bilan aloqalari borligidan qattiq ogohlantirgan.

Mojaroning asosiy ishtirokchilari

Harakatlar va tafsilotlar

Djensen Xuang

Nvidia rahbari, Trampga yaqinligi va chip eksport siyosati tufayli bosim ostida qoldi

Marko Rubio

AQSH davlat kotibi, razvedka hisobotini o‘zgartirib, Trampga maxsus xat yuborgan shaxs

Asosiy sabab

Sun’iy intellekt chiplarining Xitoyga sotilishi va Vashingtondagi ta’sir uchun kurash

Pekin reaksiyasi

Xitoy TIV Vashingtonni josuslik hikoyalarini to‘qib chiqarishda aybladi

Shaxsiy mojarolar va iste’fo

Mazkur maxfiy ma’lumotlarning ommaga sizdirilishi kutilmagan zanjirli reaksiyani keltirib chiqardi. Natijada Djensen Xuang dastlab mijoz kompaniyalardan birining rahbari bilan munosabatda bo‘lganini tan olib, uzr so‘ragan edi. Biroq keyinroq o‘z qo‘l ostidagi xodima bilan ham shunday munosabatda bo‘lgani haqidagi xabarlar tarqalgach, u qattiq bosim ostida iste’foga chiqishga majbur bo‘ldi.

Ekspertlarning fikricha, bu iste’fo Nvidia va AQSHning Xitoyga qarshi qattiqqo‘l siyosatini yoqlovchilar o‘rtasida yillar davomida davom etib kelgan yashirin kurashda ulkan g‘alaba bo‘ldi. Vashingtondagi siyosiy doiralar chiplarni milliy xavfsizlikning eng muhim resursi sifatida ko‘rib, uni qattiq nazorat qilish tarafdori hisoblanadi.

Pekinning rasmiy munosabati

Bu voqealar fonida Xitoy tomoni ham qattiq reaksiya bildirdi. Rasmiy Pekin Vashingtonning bunday harakatlarini keskin tanqid qildi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mao Nin brifingda bayonot berib, Qo‘shma Shtatlarga Xitoy haqidagi to‘qima josuslik hikoyalarini to‘xtatishni va bundan texnologik blokada uchun bahona sifatida foydalanmaslikni qat’iy talab qildi.

Sizningcha, texnologik kompaniyalar rahbarlarining siyosiy jarayonlarga aralashuvi va bu kabi josuslik mojarolari global bozorga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari