Marko Rubio Trampning eng yaqin do‘stini qanday qilib taxtdan tushirdi? Shov-shuvli tafsilotlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nvidia kompaniyasi bosh direktori Djensen Xuangning iste’fosi AQSH davlat kotibi Marko Rubio boshchiligidagi siyosiy kurash natijasida yuz berdi.
- Marko Rubio Trampga maxsus xizmat hisobotini taqdim etib, Xuangning xitoylik josus bilan aloqasi borligidan ogohlantirgan va uning Xitoyga chip sotish siyosatiga qarshi chiqqan.
- Ushbu bosimlar ortidan Xuang o‘z xodimi bilan bo‘lgan munosabatlari haqidagi xabarlar sababli lavozimini tark etishga majbur bo‘ldi.
AQSH ma’muriyatida va global texnologik bozorda katta rezonans keltirib chiqqan voqea yuz berdi. The Washington Post gazetasining yozishicha, Nvidia kompaniyasining bosh direktori va prezident Donald Trampning yaqin doirasiga kiruvchi Djensen Xuangning iste’fosi aslida katta siyosiy kurashning natijasi bo‘lgan. Bu mojaro ortida AQSHning yuqori lavozimli amaldorlari, xususan, davlat kotibi Marko Rubio turgani aytilmoqda.
Parda ortidagi kurash: Marko Rubio va razvedka hisobotlari
Nashrning manbalariga ko‘ra, Djensen Xuangning Trampga haddan tashqari ta’sir o‘tkazishi hamda sun’iy intellekt uchun mo‘ljallangan qudratli chiplarni Xitoyga sotish bo‘yicha ruxsat olishga harakat qilishi Vashingtondagi milliy xavfsizlik tarafdorlarining qattiq noroziligiga sabab bo‘lgan.
Iste’foga olib kelgan asosiy zarba esa mamlakatning eng ta’sirli siyosatchilaridan biri — davlat kotibi va milliy xavfsizlik bo‘yicha maslahatchi Marko Rubio tomonidan berilgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, Rubio Trampga maxsus xizmat xatini taqdim etgan. Bunda u MXX (SRU) hisobotini o‘ta keskin va qora raqamlarda qayta ishlagan holda, Xuangning gumon qilinayotgan xitoylik josus bilan aloqalari borligidan qattiq ogohlantirgan.
Mojaroning asosiy ishtirokchilari
Harakatlar va tafsilotlar
Djensen Xuang
Nvidia rahbari, Trampga yaqinligi va chip eksport siyosati tufayli bosim ostida qoldi
Marko Rubio
AQSH davlat kotibi, razvedka hisobotini o‘zgartirib, Trampga maxsus xat yuborgan shaxs
Asosiy sabab
Sun’iy intellekt chiplarining Xitoyga sotilishi va Vashingtondagi ta’sir uchun kurash
Pekin reaksiyasi
Xitoy TIV Vashingtonni josuslik hikoyalarini to‘qib chiqarishda aybladi
Shaxsiy mojarolar va iste’fo
Mazkur maxfiy ma’lumotlarning ommaga sizdirilishi kutilmagan zanjirli reaksiyani keltirib chiqardi. Natijada Djensen Xuang dastlab mijoz kompaniyalardan birining rahbari bilan munosabatda bo‘lganini tan olib, uzr so‘ragan edi. Biroq keyinroq o‘z qo‘l ostidagi xodima bilan ham shunday munosabatda bo‘lgani haqidagi xabarlar tarqalgach, u qattiq bosim ostida iste’foga chiqishga majbur bo‘ldi.
Ekspertlarning fikricha, bu iste’fo Nvidia va AQSHning Xitoyga qarshi qattiqqo‘l siyosatini yoqlovchilar o‘rtasida yillar davomida davom etib kelgan yashirin kurashda ulkan g‘alaba bo‘ldi. Vashingtondagi siyosiy doiralar chiplarni milliy xavfsizlikning eng muhim resursi sifatida ko‘rib, uni qattiq nazorat qilish tarafdori hisoblanadi.
Pekinning rasmiy munosabati
Bu voqealar fonida Xitoy tomoni ham qattiq reaksiya bildirdi. Rasmiy Pekin Vashingtonning bunday harakatlarini keskin tanqid qildi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mao Nin brifingda bayonot berib, Qo‘shma Shtatlarga Xitoy haqidagi to‘qima josuslik hikoyalarini to‘xtatishni va bundan texnologik blokada uchun bahona sifatida foydalanmaslikni qat’iy talab qildi.
Sizningcha, texnologik kompaniyalar rahbarlarining siyosiy jarayonlarga aralashuvi va bu kabi josuslik mojarolari global bozorga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…