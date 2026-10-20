Makkada ikki bangladeshlik kelin-kuyov qatl etildi: Shov-shuvli voqea tafsilotlari (video)

·119·Dunyo
Makkada ikki bangladeshlik kelin-kuyov qatl etildi: Shov-shuvli voqea tafsilotlari (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistonida Makka shahridagi masjidda nomuqarrar va odob-axloq me’yorlariga zid harakatlar sodir etganlikda ayblangan ikki nafar Bangladesh fuqarosi, Nazrul Islom Abdul Basir va Siti Axtar qatl etildi.
  • Rasmiy bayonotda harakatlarning aniq tafsilotlari keltirilmagan, ammo ijtimoiy tarmoqlarda ularning bir-birini o‘pgani haqida mish-mishlar tarqalgan.

Saudiya Arabistonida ikki nafar Bangladesh fuqarosiga nisbatan oliy jazo — qatl hukmi ijro etilgani xalqaro miqyosda va Bangladesh jamoatchiligida kuchli rezonans keltirib chiqardi.

Saudiya Arabistoni Ichki ishlar vazirligi rasmiy bayonotiga ko‘ra, joriy yilning 14 oktyabr kuni Makka shahridagi masjidlardan birida «nomuqarrar va odob-axloq me’yorlariga zid harakatlar» sodir etganlikda ayblangan bangladeshlik erkak — Nazrul Islom Abdul Basir hamda ayol — Siti Axtarga nisbatan chiqarilgan o‘lim hukmi qirollik farmoni bilan amalga oshirilgan.

Voqea aslida qanday yuz bergan?

Rasmiy va diplomatik manbalar holat bo‘yicha quyidagi tafsilotlarni ochiqladi:

  • Masjid muqaddasligini buzish ayblovi: Saudiya rasmiylari sudlanuvchilar muqaddas qadamjoning hurmati va pokligiga raxna soluvchi og‘ir axloqiy jinoyat (ayrim ma’lumotlarga ko‘ra, zino / nojoiz yaqinlik) sodir etganini ta’kidlagan. Jazo Saudiya qonunchiligidagi «ta’zir» qoidalariga muvofiq, sudyalarning qat’iy qarori bilan tayinlangan;

  • Ijtimoiy tarmoqlardagi mish-mishlar: Tarmoqlarda ularning shunchaki «bir-birini o‘pgani» yoki «homilador ayolining qornidan o‘pgani» haqidagi iddaolar keng tarqalgan bo‘lsa-da, Saudiya rasmiy bayonotida harakatning aniq tafsilotlari ochiqlanmagan;

  • Er-xotinlik maqomi: Marhum erkakning oilasi jurnalistlarga ushbu ayolni tanimasligini, u o‘g‘lining qonuniy turmush o‘rtog‘i emasligini ma’lum qilgan bo‘lib, ularning er-xotin bo‘lgani ham savol ostida qolmoqda.

Diplomatik mojaro: Bangladesh nega g‘azabda?

Mazkur voqeaning eng jiddiy jihati qatl ijrosining Bangladesh rasmiylaridan yashirin tarzda o‘tkazilgani bo‘ldi:

  • Ogohlantirishsiz qatl: Bangladesh Tashqi ishlar vazirligi o‘z fuqarolari 14 oktyabrda qatl etib bo‘linganidan keyingina bu haqda xabar topganini bildirdi;

  • Diplomatik nota: Dakka shahrida Saudiya Arabistoni elchisi Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilib, Vena konvensiyasi talablari buzilgani va konsullikka avvaldan ma’lumot berilmagani bo‘yicha rasmiy nota topshirildi;

  • Jasadlar qaytarildi: Qatl etilgan fuqarolarning jasadlari maxsus tobutlarda Bangladeshga olib kelindi va yaqinlariga topshirildi, bu esa mamlakat aholisi va huquq himoyachilari o‘rtasida keskin e’tirozlarga sabab bo‘ldi.

Muqaddas shaharlardagi qat’iy qonunlar

Mazkur fojiali hodisa Makka va Madina shaharlariga ziyoratga yoki mehnat safariga boruvchi barcha chet el fuqarolari uchun jiddiy ogohlantirish bo‘ldi:

  • Makka va Haram daxlsizligi: Mazkur muqaddas hududlarda nafaqat jinoyat, balki jamoat tartibi va odob-axloq chegaralaridan chiquvchi har qanday xatti-harakatga nisbatan shariat qonunlari doirasida eng og‘ir choralar qo‘llaniladi;

  • Ta’zir jazolarining og‘irligi: Sud organlari muqaddas makonlarning hurmati toptalgan holatlarda murosasiz hukmlar chiqarish vakolatiga ega.

Nazrul Islam Abdul BasirSiti AxtarSaudiya Arabistoni Ichki ishlar vazirligiBangladesh Tashqi ishlar vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda 50 yil o‘lim jazosini kutgan mahbus qatldan qutqarildiAQSHda 50 yil o‘lim jazosini kutgan mahbus qatldan qutqarildi10 oktabr 12:04Ikki doza o‘lim dorisidan keyin ham mahbus tirik qoldiIkki doza o‘lim dorisidan keyin ham mahbus tirik qoldi1 oktabr 15:2272 nafar general norozi: AQSHda shov-shuvli o‘lim jazosining ochiq namoyishi to‘xtatildi72 nafar general norozi: AQSHda shov-shuvli o‘lim jazosining ochiq namoyishi to‘xtatildi16 oktabr 00:18CNN shov-shuvi: 80 yil ichida birinchi marta amerikalik harbiy otib o‘ldiriladimi?CNN shov-shuvi: 80 yil ichida birinchi marta amerikalik harbiy otib o‘ldiriladimi?6 oktabr 21:14O‘lim in’eksiyasidan keyin ham tirik qolgan Krista Payk: AQSHda qatl ijrosi to‘xtatildiO‘lim in’eksiyasidan keyin ham tirik qolgan Krista Payk: AQSHda qatl ijrosi to‘xtatildi1 oktabr 15:30AQSHda qatldan omon qolgan mahkuma hushiga kelib gapirdiAQSHda qatldan omon qolgan mahkuma hushiga kelib gapirdi7 oktabr 21:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda