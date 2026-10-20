Makkada ikki bangladeshlik kelin-kuyov qatl etildi: Shov-shuvli voqea tafsilotlari (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistonida Makka shahridagi masjidda nomuqarrar va odob-axloq me’yorlariga zid harakatlar sodir etganlikda ayblangan ikki nafar Bangladesh fuqarosi, Nazrul Islom Abdul Basir va Siti Axtar qatl etildi.
- Rasmiy bayonotda harakatlarning aniq tafsilotlari keltirilmagan, ammo ijtimoiy tarmoqlarda ularning bir-birini o‘pgani haqida mish-mishlar tarqalgan.
Saudiya Arabistonida ikki nafar Bangladesh fuqarosiga nisbatan oliy jazo — qatl hukmi ijro etilgani xalqaro miqyosda va Bangladesh jamoatchiligida kuchli rezonans keltirib chiqardi.
Saudiya Arabistoni Ichki ishlar vazirligi rasmiy bayonotiga ko‘ra, joriy yilning 14 oktyabr kuni Makka shahridagi masjidlardan birida «nomuqarrar va odob-axloq me’yorlariga zid harakatlar» sodir etganlikda ayblangan bangladeshlik erkak — Nazrul Islom Abdul Basir hamda ayol — Siti Axtarga nisbatan chiqarilgan o‘lim hukmi qirollik farmoni bilan amalga oshirilgan.
Voqea aslida qanday yuz bergan?
Rasmiy va diplomatik manbalar holat bo‘yicha quyidagi tafsilotlarni ochiqladi:
Masjid muqaddasligini buzish ayblovi: Saudiya rasmiylari sudlanuvchilar muqaddas qadamjoning hurmati va pokligiga raxna soluvchi og‘ir axloqiy jinoyat (ayrim ma’lumotlarga ko‘ra, zino / nojoiz yaqinlik) sodir etganini ta’kidlagan. Jazo Saudiya qonunchiligidagi «ta’zir» qoidalariga muvofiq, sudyalarning qat’iy qarori bilan tayinlangan;
Ijtimoiy tarmoqlardagi mish-mishlar: Tarmoqlarda ularning shunchaki «bir-birini o‘pgani» yoki «homilador ayolining qornidan o‘pgani» haqidagi iddaolar keng tarqalgan bo‘lsa-da, Saudiya rasmiy bayonotida harakatning aniq tafsilotlari ochiqlanmagan;
Er-xotinlik maqomi: Marhum erkakning oilasi jurnalistlarga ushbu ayolni tanimasligini, u o‘g‘lining qonuniy turmush o‘rtog‘i emasligini ma’lum qilgan bo‘lib, ularning er-xotin bo‘lgani ham savol ostida qolmoqda.
Diplomatik mojaro: Bangladesh nega g‘azabda?
Mazkur voqeaning eng jiddiy jihati qatl ijrosining Bangladesh rasmiylaridan yashirin tarzda o‘tkazilgani bo‘ldi:
Ogohlantirishsiz qatl: Bangladesh Tashqi ishlar vazirligi o‘z fuqarolari 14 oktyabrda qatl etib bo‘linganidan keyingina bu haqda xabar topganini bildirdi;
Diplomatik nota: Dakka shahrida Saudiya Arabistoni elchisi Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilib, Vena konvensiyasi talablari buzilgani va konsullikka avvaldan ma’lumot berilmagani bo‘yicha rasmiy nota topshirildi;
Jasadlar qaytarildi: Qatl etilgan fuqarolarning jasadlari maxsus tobutlarda Bangladeshga olib kelindi va yaqinlariga topshirildi, bu esa mamlakat aholisi va huquq himoyachilari o‘rtasida keskin e’tirozlarga sabab bo‘ldi.
Muqaddas shaharlardagi qat’iy qonunlar
Mazkur fojiali hodisa Makka va Madina shaharlariga ziyoratga yoki mehnat safariga boruvchi barcha chet el fuqarolari uchun jiddiy ogohlantirish bo‘ldi:
Makka va Haram daxlsizligi: Mazkur muqaddas hududlarda nafaqat jinoyat, balki jamoat tartibi va odob-axloq chegaralaridan chiquvchi har qanday xatti-harakatga nisbatan shariat qonunlari doirasida eng og‘ir choralar qo‘llaniladi;
Ta’zir jazolarining og‘irligi: Sud organlari muqaddas makonlarning hurmati toptalgan holatlarda murosasiz hukmlar chiqarish vakolatiga ega.
Izohlar 0
…