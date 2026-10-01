Ikki doza o‘lim dorisidan keyin ham mahbus tirik qoldi

·18·Dunyo
Ikki doza o‘lim dorisidan keyin ham mahbus tirik qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tennessi shtatida Krista Geyl Paykning o‘lim jazosini ijro etish jarayonida unga ikki marta o‘limga olib keluvchi preparat yuborilganiga qaramay, u tirik qoldi.
  • 1995 yilda qotillik uchun o‘lim jazosiga hukm qilingan 50 yoshli Payk qatl xonasidan shifoxonaga olib ketildi.
  • Sud jarayonida uning bolalikdagi zo‘ravonliklar va ruhiy holati inobatga olinishi masalasi ko‘rib chiqilayotgan edi.

AQSHning Tennessi shtatida 1995 yilda qotillik sodir etgani uchun o‘lim jazosiga hukm qilingan Krista Geyl Paykning qatli kutilmagan tarzda yakunlandi. Unga ikki marta o‘lim jazosida qo‘llanadigan preparat yuborilganiga qaramay, mahbus vafot etmagan.

50 yoshli Payk qatl xonasidan tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketilgan. Advokatlari uning tirik qolganini tasdiqlagan, biroq mahbusning keyingi ahvoli haqida ularga ma’lumot berilmagan.

Payk 1 oktyabr kuni qatl etilishi kerak edi. Biroq jarayon boshlanishidan biroz oldin AQSH Oltinchi okrug apellyatsiya sudi qatlni vaqtincha to‘xtatgan. Sud Paykning bolalik davrida jinsiy zo‘ravonlikka uchragani haqidagi da’volari hukm chiqarish jarayonida yetarlicha inobatga olingan yoki olinmaganini ko‘rib chiqish uchun vaqt zarurligini bildirgan.

Bosh prokuratura qaror ustidan AQSH Oliy sudiga murojaat qilgan. Keyinchalik Oliy sud qatlni davom ettirishga ruxsat bergan. Uch nafar liberal sudya, jumladan Sonya Sotomayor, qarorga qarshi chiqqan.

Paykning advokatlari qatl jarayonida unga nisbatan “keraksiz azob” yuzaga kelganini bildirib, Oliy sudga favqulodda ariza kiritgan. Ular mahbusga hayotini saqlab qolishga qaratilgan tibbiy yordam ko‘rsatilishini so‘ragan.

Payk qanday jinoyat sodir etgan?

Krista Geyl Payk 1995 yil 12 yanvar kuni 19 yoshli Kolin Slemmerni o‘ldirgani uchun sudlangan.

Prokurorlar ma’lumotiga ko‘ra, Payk Slemmerni o‘z yigitini tortib olishga urinayotganidan xavotirlangan va uni o‘rmonzor hududga olib borgan. Qotillikda Paykning o‘sha paytdagi yigiti ham ishtirok etgani aniqlangan. U umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan.

Paykka esa o‘lim jazosi tayinlangan. Keyinchalik unda bir qator ruhiy buzilishlar tashxis qilingan. Uning tarafdorlari mahbus jinoyat sodir etgan vaqtda 18 yoshda bo‘lgani, ruhiy holati hamda bolalik davridagi og‘ir zo‘ravonlik haqidagi da’volari jazo masalasida inobatga olinishi kerakligini ta’kidlab kelgan.

Payk qotillikni sodir etganini inkor etmagan. U afv so‘rab yozgan murojaatida Slemmer bilan janjallashish niyati bo‘lganini, ammo vaziyat nazoratdan chiqib ketganini bildirgan.

Slemmerning onasi Mey Martines esa o‘g‘lining o‘limi uchun adolat qaror topishini o‘nlab yillar davomida kutgan. U qatl jarayonini kuzatish uchun Tennessiga borishga tayyorlangan.

AQSHda 1976 yilda o‘lim jazosi qayta tiklanganidan buyon 18 nafar ayol qatl etilgan. Bu mamlakatdagi barcha qatllarning taxminan 1 foiziga to‘g‘ri keladi.

Agar Paykning qatli amalga oshirilganida, u 2026 yilda AQSHda qatl etilgan 30-shaxs hamda Tennessida 200 yildan ortiq vaqt ichida qatl etilgan ilk ayol bo‘lar edi.

Krista Geyl PaykTennessiAQSH Oliy sudqotillik jazosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladiAQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladi13 avgust 14:22AQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladiAQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladiKecha 09:0375 yil qamoqda o‘tirgan AQSHlik mahbus 101 yoshida vafot etdi75 yil qamoqda o‘tirgan AQSHlik mahbus 101 yoshida vafot etdi22 avgust 17:50Tailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiTailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radi1 avgust 19:02O‘lim in’eksiyasidan keyin ham tirik qolgan Krista Payk: AQSHda qatl ijrosi to‘xtatildiO‘lim in’eksiyasidan keyin ham tirik qolgan Krista Payk: AQSHda qatl ijrosi to‘xtatildiBugun 15:30Eronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiEronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldi16 sentabr 11:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota